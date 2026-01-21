close Đăng nhập

Ngày mai Đại hội Đảng XIV bầu Ban Bí thư

Tùng Lâm
Chiều 21/1, Đại hội Đảng XIV thông qua dự thảo điều chỉnh chương trình làm việc theo hướng rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến.

Theo ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, sáng 21/1, Đoàn chủ tịch xin ý kiến về dự thảo thay đổi phiên thảo luận về công tác nhân sự Đại hội Đảng XIV. Đến chiều 21/1, cả 40 đoàn Đại biểu Đại hội Đảng XIV đồng ý với dự thảo điều chỉnh chương trình làm việc.

Theo kế hoạch vừa được các đại biểu biểu quyết thông qua tại hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia, ngày mai (22/1), Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ điều hành công tác nhân sự.

tbt9.jpg
Từ 8h00-8h30, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Từ 8h30-8h40, Tổng Bí thư Tô Lâm điều hành biểu quyết thông qua số lượng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đó, đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận báo cáo nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ứng cử, đề cử (nếu có).

Sau khi trưởng đoàn báo cáo kết quả thảo luận, từ 10h10-11h30, Đoàn chủ tịch họp, còn đại biểu tiếp tục tại đoàn về báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác nhân sự và tiếp tục nghiên cứu tài liệu hồ sơ nhân sự đại hội.

Cũng trong buổi sáng, Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo thảo luận của các đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, việc ứng cử, đề cử và trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có).

Từ 13h30, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu đối với công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV,việc ứng cử, đề cử và trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có), thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi ghi phiếu, từ 15h30 đến 16h00, đại biểu bỏ phiếu bầu cử.

Từ 19h30 đến 20h30, đại hội làm việc tại hội trường. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đó, đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bằng hình thức giơ thẻ đảng viên.

Sáng 23/1, đại biểu nghỉ, còn Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp phiên thứ nhất.

Chiều cùng ngày, đại hội họp phiên bế mạc. Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

chi-7483.jpg
Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội Đảng XIV dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Hà Nội. Tham dự có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

