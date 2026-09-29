Nga gây sốc với kế hoạch chi hơn 200 tỷ USD cho quốc phòng năm 2027

Nga dự kiến chi 17,1 nghìn tỷ ruble, tương đương 202,6 tỷ USD, cho quốc phòng năm 2027, mức cao nhất trong hơn 30 năm và tăng khoảng 27% so với kế hoạch ban đầu.

Nga dự kiến nâng chi tiêu quốc phòng lên 17,1 nghìn tỷ ruble, tương đương khoảng 202,6 tỷ USD, trong năm 2027. Con số này cao hơn khoảng 27% so với mức 13,5 nghìn tỷ ruble được phân bổ ban đầu cho năm này, theo các tài liệu ngân sách của chính phủ Nga được Reuters xem xét.

Nếu được thông qua, khoản chi trên sẽ là mức chi quốc phòng cao nhất của Nga trong hơn 30 năm. Các tài liệu cũng cho thấy Moscow dự kiến dành khoảng 50 nghìn tỷ ruble cho quốc phòng trong cả giai đoạn ngân sách 2027-2029.

Việc tăng mạnh ngân sách diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục duy trì mức chi tiêu quân sự đặc biệt cao sau hơn 4 năm xung đột quy mô lớn tại Ukraine.

Mức chi quốc phòng chính xác của Nga trong năm 2026 hiện vẫn được xếp vào diện mật, dù trước đó chính phủ từng lên kế hoạch dành 12,1 nghìn tỷ ruble cho lĩnh vực này.

Ngoài ra, chi tiêu quân sự có thể được phân bổ dưới nhiều hạng mục khác trong ngân sách liên bang. Vì vậy, con số được ghi nhận chính thức trong ngân sách quốc phòng không nhất thiết phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến các hoạt động quân sự của Nga.

Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng lớn của chính phủ, Nga cũng đang chuẩn bị tăng vay nợ và nâng thuế.

Nga tiếp tục duy trì mức chi quân sự rất cao

Việc Moscow duy trì ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục diễn ra trong bối cảnh các nước NATO cũng tăng mạnh chi tiêu quân sự và mở rộng hiện diện quốc phòng gần lãnh thổ Nga.

Các thành viên NATO đồng thời đã tham gia sâu vào cuộc xung đột tại Ukraine, tạo thêm sức ép đáng kể lên năng lực phòng thủ và nguồn lực quân sự của Nga.

Tháng 12/2022, Phó Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Trung tướng Robert Magowan, tiết lộ lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã tiến hành các hoạt động có mức độ rủi ro cao trên thực địa tại Ukraine.

Đầu năm 2024, Thủ tướng Đức khi đó là Olaf Scholz xác nhận lực lượng đặc nhiệm Anh hoạt động tại Ukraine đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Ukraine.

Trước đó, ngay từ tháng 6/2022, The New York Times đưa tin CIA đã xây dựng một “mạng lưới bí mật” tại Ukraine, trong đó có các lực lượng đặc nhiệm và điệp viên được triển khai nhằm cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và huấn luyện.

Lực lượng mặt đất Ba Lan cũng được cho là đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các hoạt động quân sự tại Ukraine, trong khi nhiều quốc gia NATO khác cũng tham gia ở những mức độ khác nhau.

Nga tăng tốc sản xuất vũ khí và trang bị quân sự

Mức chi tiêu quân sự cao liên tục được kỳ vọng sẽ giúp Nga duy trì hoạt động mua sắm, nghiên cứu và sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất đạn dược, tên lửa, máy bay không người lái, xe bọc thép và nhiều hệ thống quân sự khác trong thời gian xung đột.

Các lực lượng vũ trang Nga cũng tiếp tục tiếp nhận nhiều loại trang bị mới hoặc được hiện đại hóa.

Bên cạnh việc tăng sản xuất trong nước, Nga còn nổi lên như một quốc gia nhập khẩu đáng kể trang thiết bị quốc phòng, chủ yếu từ Triều Tiên.

Các mặt hàng được cho là bao gồm hệ thống pháo và đạn dược, tên lửa đạn đạo, súng cối, tên lửa chống tăng cùng nhiều loại vũ khí khác.

Moscow được cho là đã tìm cách giảm chi phí của hoạt động mua sắm này thông qua việc trao đổi công nghệ để đổi lấy vũ khí với quốc gia láng giềng ở phía đông.

Việc ngân sách quốc phòng Nga tiếp tục tăng mạnh cho thấy Moscow vẫn chuẩn bị cho một giai đoạn chi tiêu quân sự kéo dài. Nếu kế hoạch 2027-2029 được triển khai, tổng ngân sách quốc phòng khoảng 50 nghìn tỷ ruble trong ba năm sẽ tiếp tục củng cố năng lực sản xuất quốc phòng và duy trì quy mô lực lượng quân sự của Nga trong những năm tới.

Theo MW