“Một chạm” mở ưu đãi, nâng tầm trải nghiệm người dùng thời đại số

Thông qua hệ sinh thái ưu đãi đa dạng, tiện ích chỉ với “một chạm” tương tác ngay trên nền tảng số, người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm và tận hưởng trọn vẹn các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu việt một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống, việc số hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng ngân hàng số cũng trở thành mục tiêu chiến lược đối với các tổ chức tài chính.

Không chỉ dừng lại ở những tính năng giao dịch tài chính cơ bản, ứng dụng ngân hàng số giờ đây còn giữ vai trò là “người bạn đồng hành” thông minh, sẵn sàng cung cấp những trải nghiệm được cá nhân hóa dựa trên thói quen, nhu cầu và hành vi tài chính của mỗi khách hàng.

Dễ dàng trải nghiệm hệ sinh thái ưu đãi của PVcomBank chỉ với “một chạm” trên PVConnect

Thấu hiểu mong muốn tiếp cận những trải nghiệm được “đo ni đóng giày” trên không gian số, thời gian vừa qua Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã ra mắt tính năng “Trung tâm ưu đãi” - giải pháp giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái ưu đãi của Ngân hàng. Theo đó, thay vì tìm kiếm ưu đãi ở nhiều nền tảng khác nhau, khách hàng chỉ cần “một chạm” tương tác trên giao diện màn hình chính của PVConnect là có thể nhanh chóng mở ra hàng loạt chương trình ưu đãi cũng như các chính sách khuyến mại đa dạng và hấp dẫn.

Với ưu điểm nổi bật là sự thuận tiện, đơn giản trong thao tác, tiết kiệm tối đa thời gian, tính năng “Trung tâm ưu đãi” trên ứng dụng PVConnect đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng. Anh Khánh Duy (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Chỉ cần chọn mục Ưu đãi trên PVConnect là tôi sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả những ưu đãi, khuyến mại mới nhất, được cập nhật liên tục và phân loại theo nhu cầu, sở thích cá nhân”.

Hệ sinh thái ưu đãi của PVcomBank được thiết kế một cách trực quan, thân thiện với người dùng, bao gồm 04 nhóm: Ưu đãi tài chính (tiết kiệm, tín dụng, thanh toán…); Mua sắm trực tuyến (mua sắm hoàn tiền không giới hạn ở các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ, du lịch…); Hệ thống điểm ưu đãi Thế giới WOW dành cho chủ thẻ PVcomBank (giảm giá tới 50% khi sử dụng các dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng…); Chương trình khách hàng thân thiết PVOne với gần 2.000 quà tặng đa dạng, hấp dẫn.

Ngoài chức năng tổng hợp tất cả ưu đãi từ tài chính đến các tiện ích mua sắm, giải trí… vào một giao diện màn hình duy nhất, “Trung tâm ưu đãi” còn hỗ trợ khách hàng thao tác nhanh gọn, thuận tiện khi trải nghiệm hệ sinh thái số PVConnect. “Sau khi lựa chọn chương trình khuyến mại phù hợp, tôi có thể giao dịch ngay lập tức để hưởng ưu đãi mà không cần phải thao tác thêm”, chị Minh Hằng (Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) cho biết. Điều này có được là nhờ hệ thống của PVConnect tự động điều hướng sang các tiện ích và dịch vụ tương ứng, giúp người dùng dễ dàng tận hưởng trọn vẹn những chính sách ưu đãi của PVcomBank trong thời gian sớm nhất.

Giao diện “Trung tâm ưu đãi” được thiết kế chuyên biệt cho Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên PVcomBank

Đối với Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (PVcomBank Premier), giao diện “Trung tâm ưu đãi” cũng được thiết kế chuyên biệt, đảm bảo cập nhật ưu đãi theo thực tế. Ngoài ra, hệ thống cũng phân loại ưu đãi theo đặc quyền tài chính (thẻ tín dụng, tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm nhân thọ …); bên cạnh những trải nghiệm chất riêng (Ẩm thực & Trà chiều; Nghỉ dưỡng; Sức khỏe & Làm đẹp; Phòng chờ sân bay; Golf…), giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn đặc quyền phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Việc triển khai “Trung tâm ưu đãi” không chỉ mang đến cho các khách hàng của PVcomBank những giá trị lợi ích tối đa, mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động chi tiêu không dùng tiền mặt cũng như các hình thức thanh toán điện tử, nâng cao chất lượng chuyển đổi số và gia tăng trải nghiệm người dùng. Trên cùng một không gian đa tiện ích, khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm trọn vẹn nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ PVcomBank cũng như các thương hiệu uy tín và các đối tác liên kết.