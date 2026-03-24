MISA chính thức ra mắt nền tảng kết nối bảo hiểm MISA Insurance

Tập đoàn MISA chính thức ra mắt Nền tảng kết nối bảo hiểm toàn diện MISA Insurance, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính và bảo hiểm.

Giao diện Nền tảng kết nối bảo hiểm MISA Insurance.

Trong bối cảnh các rủi ro như tai nạn, gián đoạn kinh doanh hay chi phí y tế phát sinh ngày càng gia tăng, bảo hiểm dần trở thành nhu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân vẫn gặp không ít trở ngại trong quá trình tham gia bảo hiểm như thủ tục nộp hồ sơ mất nhiều thời gian, giấy tờ rời rạc, khó quản lý, quy trình bồi thường còn phức tạp.

Xuất phát từ thực tế đó, MISA Insurance được phát triển với vai trò nền tảng trung gian, kết nối người dùng với các nhà cung cấp bảo hiểm uy tín ngay trên cùng một hệ thống. Thông qua việc số hóa toàn bộ quy trình, nền tảng góp phần tinh gọn thủ tục, tối ưu hóa trải nghiệm và đưa bảo hiểm trở thành lớp phòng ngừa rủi ro thường trực cho doanh nghiệp và cá nhân.

MISA Insurance được phát triển với vai trò nền tảng trung gian, kết nối người dùng với các nhà cung cấp bảo hiểm uy tín ngay trên cùng một hệ thống.

Vận hành trực tuyến, quản trị tập trung

Không chỉ là kênh phân phối bảo hiểm, MISA Insurance được xây dựng như một hệ sinh thái quản lý bảo hiểm thông minh. Người dùng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, tiếp cận thông tin minh bạch với trải nghiệm liền mạch, tối ưu thời gian và chi phí.

Toàn bộ quy trình từ đăng ký, thanh toán đến nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Nền tảng còn cho phép quản lý tập trung, theo dõi tất cả hợp đồng bảo hiểm của cá nhân hoặc doanh nghiệp trên một hệ thống duy nhất, hạn chế tối đa tình trạng thất lạc hồ sơ hoặc bỏ sót thời điểm gia hạn.

Quản lý hồ sơ tập trung ngay trên 1 nền tảng duy nhất.

Danh mục sản phẩm được cung cấp đa dạng, bao gồm bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm xã hội và y tế tự nguyện; bảo hiểm tài sản, hàng hóa; bảo hiểm sức khỏe; bảo hiểm du lịch; bảo hiểm tai nạn cá nhân cùng nhiều sản phẩm thiết yếu khác.

Hợp tác chiến lược cùng PVI và BSH

Ngay trong giai đoạn ra mắt, MISA đã hợp tác với Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) để triển khai các gói sản phẩm đầu tiên, tập trung vào bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ của MISA và uy tín trong lĩnh vực bảo hiểm của PVI và BSH hứa hẹn mang đến cho khách hàng trải nghiệm an tâm và dịch vụ hỗ trợ bồi thường nhanh chóng.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, đại diện Tập đoàn MISA, cho biết: “Với MISA Insurance, chúng tôi kỳ vọng góp phần tháo gỡ những rào cản về thủ tục giấy tờ và công tác quản lý bảo hiểm, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận hành ổn định và bền vững. Đồng thời, nền tảng cũng hướng tới việc giúp mỗi cá nhân có thể sống trọn vẹn hơn thông qua việc tiếp cận các giải pháp bảo hiểm một cách đơn giản và minh bạch nhất”.