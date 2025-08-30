Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

MB vinh dự được Thủ tướng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Yến Linh
Yến Linh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị "80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước", MB vinh dự được Thủ tướng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

z6962023998905_e3843ab6cf1cd8e1b87f5807351d78b4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ngân hàng TMCP Quân đội.

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước” - sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, quy tụ lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước - đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong lao động sản xuất gắn với quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

z6962024005661_f9e5846928c6152e8a68e01e05902dcd.jpg
Ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc (thứ tư từ trái sang) - thay mặt lãnh đạo MB đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại diện MB, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc - đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này. Phần thưởng là sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ của MB trong hơn 3 thập kỷ phát triển.

Với vị thế là một trong Big5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển bền vững và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Từ khoá:

MB Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Ngân hàng Quân đội đồng hành cùng tổ quốc
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Tân Tổng giám đốc Petrolimex. Ảnh: Petrolimex.

Tân Tổng giám đốc Petrolimex là ai?

Sau khi cựu Tổng giám đốc Đào Nam Hải bị khởi tố, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Lưu Văn Tuyển thay thế vị trí từ 18/7.