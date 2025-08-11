Mãn nhãn với “siêu sân khấu” tại Đại nhạc hội T&T City Millennia

Bùng nổ - Đỉnh cao - Không thể tuyệt vời hơn… là những cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân khấu đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” tối 8/9, tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia.
Khi 1.000 drone đồng loạt cất cánh tại đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Thắp sáng Kỷ nguyên mới”, bầu trời đêm tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia hóa thành sàn diễn khổng lồ để “họa hình” di sản bằng ánh sáng và công nghệ.
Tổ hợp căn hộ Sun Centro Town - “trái tim” đại đô thị Sun Elite City do Sun Group phát triển - hội đủ mọi giá trị ưu việt nhất, từ vị trí, tiện ích, cảm hứng thiết kế đến khả năng khai thác, chinh phục giới đầu tư.
Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) có sự tham gia của gần 500 cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến từ các xã Quỳnh Nhai, Mường Chiên, Mường Giôn và Mường Sại, tỉnh Sơn La.
Ngày 9/8, tại đại đô thị T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), Tập đoàn T&T Group và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược trong lĩnh vực bán lẻ.
Nhìn từ trên cao, đại đô thị T&T City Millennia rực rỡ ánh đèn. Thành phố trẻ với tầm nhìn thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn bừng lên sức sống mới, định vị như một tâm điểm lễ hội - văn hóa tương lai.
Hơn 200 cán bộ nòng cốt chuyển đổi số tại phường Mộc Châu đã tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về Trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.
Hòa Phát vừa ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước Funiki với ba màu, trang bị hệ thống lọc RO đa tầng và công nghệ điện phân, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước của người tiêu dùng.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ vai trò chiến lược trong việc đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục cho khu vực Tây Bắc.
Với số lượng 1.000 drone cùng lúc cất cánh, bầu trời đêm Cần Giuộc tới đây sẽ hóa thành một sân khấu cực đại, nơi ánh sáng công nghệ họa hình những biểu tượng bất hủ của miền sông nước.
Ngân hàng số MyVIB của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ngày càng cho thấy vai trò là hệ sinh thái tài chính số toàn diện, linh hoạt và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng khách hàng, phù hợp với mọi thế hệ.
Ngoài những gói sản phẩm, dịch vụ đi kèm chương trình ưu đãi hấp dẫn, các ngân hàng thương mại cũng không ngừng mở rộng hệ sinh thái tiện ích tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ…
Nhìn từ trên cao, Dòng sông Ánh sáng chảy giữa lòng thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) hiện lên với vẻ đẹp lung linh, siêu thực.
Petrovietnam và SOVICO đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới, mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng song phương, gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Xác định yếu tố môi trường là một trong ba trụ cột quan trọng của tiêu chuẩn ESG, Agribank đã khởi động Chương trình hành động “xanh hóa” hoạt động nội bộ giai đoạn 2025 - 2026.
Nếu bạn đang lên kế hoạch vi vu kỳ nghỉ lễ sắp tới, hãy lưu ngay 4 mẹo dưới đây với thẻ visa NCB để tối ưu hành trình và chi phí.
T&T City Millennia còn đang từng bước định hình như một điểm đến văn hóa - du lịch - giải trí, mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ tròn một thập kỷ Quỹ Ươm mầm ước mơ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chính thức được thành lập. Nhân dịp ý nghĩa này, Quỹ tiếp tục đỡ đầu thêm 10 em học sinh nghèo hiếu học.
Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, chỉ cần giới thiệu bạn bè, người thân mở tài khoản thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt hấp dẫn.
Trong Bảng xếp hạng Top 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025, HDBank giữ vị trí thứ 3 nhóm các ngân hàng niêm yết, tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với hiệu quả kinh doanh vượt trội.
Nằm giữa hệ thống siêu hạ tầng “5 trong 1” hiếm có tại khu vực được quy hoạch là trung tâm thương mại – tài chính quốc tế (CBD) của Hải Phòng, Lumira Ville được nhận định là “hồng tâm đầu tư” mới nổi bật.