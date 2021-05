Long An thông báo khẩn tìm 16 người đi cùng chuyến bay với BN 2910

Thông tin khẩn về 16 người đi chung chuyến bay VJ133 với BN 2910 (ngụ Bình Tân, TP.HCM, là F1 của nam thanh niên ở Hà Nam dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hết thời gian cách ly), sau đó di chuyển về Long An bằng xe khách vừa được đưa ra trong thông báo số 2369 của Sở Y tế tỉnh Long An.

Trong quá trình truy vết, tỉnh Long An xác định 16 người này đã đi trên chuyến bay VJ133 cùng với BN 2910, sau khi xuống sân bay di chuyển về Long An bằng xe khách mang biển số 62P 01463 từ TP.HCM đến huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, khởi hành lúc 16h ngày 27/4.

Nơi khởi hành là điểm đón khách số 1005, đường Nguyễn Trãi, TP.HCM, theo lộ trình đi qua Bến Lức, Quốc lộ 62 đến Kiến Tường, Vĩnh Hưng và Tân Hưng. Xe đến huyện Vĩnh Hưng vào khoảng 17h cùng ngày.

Sở Y tế tỉnh Long An yêu cầu toàn bộ hành khách có mặt trên chuyến xe trên liên hệ ngay với bệnh viện gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Theo thông báo của Bộ Y tế, BN 2910 là nam, 28 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM. Anh từng ăn uống với bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Hà Nam. Ngày 27/4, anh đi chuyến bay số hiệu VJ133, ngồi số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, anh đi taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Ngày 29/4, nam thanh niên trên tới khai báo y tế tại trạm y tế phường Bình Hưng Hòa.

Tại TP.HCM, sau khi Bộ Y tế công bố các ca mắc COVID-19 mới đây, liên quan đến ca bệnh tỉnh Hà Nam, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) đã có yêu cầu cách ly tại nhà trong 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tất cả người đến từ thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), thôn Hoàng Xá (xã Tiền Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và Khu Trung (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội).