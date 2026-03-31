Kích hoạt tiện ích Mobile Banking, khách hàng nhận ''mưa'' quà tặng hấp dẫn từ Bac A Bank

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành tài chính, việc phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành một trong những trụ cột chiến lược trong nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bởi nhịp sống hiện đại ngày càng đề cao sự tiện lợi và tốc độ, ngân hàng điện tử đang dần thay thế các phương thức giao dịch truyền thống, góp phần tối ưu hóa thời gian, chi phí và nâng cao tính an toàn cho người sử dụng.

Nắm bắt nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các phương thức thanh toán không tiền mặt, từ ngày 01/04/2026 đến hết 30/06/2026, ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt ưu đãi “Kích hoạt tiện ích - Thỏa thích nhận quà”. Theo đó, Chương trình được thiết kế nhằm khuyến khích khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ Mobile Banking - nền tảng tài chính tích hợp đa tiện ích, giúp người dùng dễ dàng thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Ưu đãi lần này của BAC A BANK được chia thành 3 kỳ xét thưởng tương ứng với 3 tháng triển khai, với tổng số lượng giải thưởng lên tới 12.000 giải, tương đương mức phân bổ tối đa 4.000 giải mỗi tháng. Với tiêu chí “dễ tham gia - dễ nhận thưởng”, khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử lần đầu (thông qua hình thức định danh trực tuyến eKYC hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch), phát sinh giao dịch bất kỳ từ 50.000 VND trở lên là đã đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Đáng chú ý, giá trị tiền thưởng sẽ được gia tăng tương ứng với số dư tài khoản được duy trì trong kỳ xét thưởng, qua đó từng bước hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt nói chung và sử dụng dịch vụ BAC A BANK Mobile Banking nói riêng một cách thường xuyên, hiệu quả hơn, gia tăng trải nghiệm thực tế cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu.

Bên cạnh việc tặng tiền thưởng lên tới 50.000 VND cho khách hàng đủ điều kiện, Ngân hàng còn áp dụng chính sách miễn phí quản lý tài khoản trong vòng 01 năm kể từ khi đăng ký dịch vụ thành công. Hấp dẫn hơn, ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking mang đến hệ sinh thái tiện ích đa dạng, đáp ứng hầu hết nhu cầu giao dịch, chi tiêu của người dùng: Mở tài khoản trực tuyến, chuyển tiền 24/7 hoàn toàn miễn phí, gửi tiết kiệm trực tuyến với lãi suất ưu đãi, cũng như thanh toán hóa đơn, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn… đơn giản, nhanh chóng.

Đây là một trong những yếu tố gia tăng sức hấp dẫn của chương trình, giúp người dùng không chỉ được hưởng lợi ích ngắn hạn mà còn tiết kiệm nhiều chi phí thiết thực, tận hưởng dịch vụ theo hướng liền mạch và thuận tiện hơn trong dài hạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi trên ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking, xin vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 588 828.