Không quân Iraq không kích phá hủy vị trí ẩn nấp của các tay súng khủng bố IS

Cơ quan Truyền thông An ninh Iraq cho biết, tọa độ vị trí ẩn náu do Tổng cục Tình báo Quân đội cung cấp, có khoảng 10 tay súng khủng bố IS đang trú ẩn ở những vị trí này khi diễn ra các cuộc không kích diễn ra. Không có thông tin về số phận những tay súng khủng bố.

Không quân Iraq tiến hành các cuộc không kích sau nhiều cuộc tấn công khủng bố của các tay súng IS, khiến một số cảnh sát và binh lính Iraq thiệt mạng và bị thương.

Ngày 17/12 , 9 sĩ quan Cảnh sát Liên bang Iraq thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi đoàn xe của họ bị các tay súng khủng bố phục kích gần thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq. Ngày 21/12 , 2 quân nhân Iraq thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của các phần tử IS vào một đồn của Sư đoàn 14 quân đội Iraq gần làng Butk thuộc tỉnh Kirkuk.

Cơ quan Truyền thông An ninh Iraq trong thông cáo báo chí về cuộc tập kích đường không tuyên bố:

“Các đơn vị an ninh của chúng ta tiếp tục các hoạt động truy lùng và tiêu diệt các phần tử khủng bố còn lại của tàn quân IS đã bị đánh bại.”

Các lực lượng quân đội, tình báo quân sự và an ninh chống khủng bố Iraq liên tục tiến hành các chiến dịch truy quét và tiêu diệt tàn binh IS, đặc biệt là trong các khu vực phía tây, bắc và đông của quốc gia này. Nhưng đã 4 năm kể từ khi Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước tổ chức IS, các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục hoạt động ở nhiều nơi và lực lượng vũ trang Iraq vẫn tiếp tục các chiến dịch truy quét, không kích tiêu diệt khủng bố. Dự kiến cuộc chiến chống khủng bố vẫn có thể kéo dài nhiều năm nữa.

Theo South Front