Hội báo toàn quốc 2025 bế mạc: Tinh thần đổi mới, sáng tạo sẽ lan tỏa mạnh mẽ

Sức sống mới cho báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số

Hội Báo toàn quốc 2025, với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã bế mạc ngày 21/6 tại Hà Nội, khép lại ba ngày hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và đầy cảm hứng.

Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hội báo thu hút gần 130 gian trưng bày đến từ hơn 124 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương.

Các gian trưng bày được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và nội dung, phản ánh rõ nét sự phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hiện đại của nền báo chí nước nhà. Đặc biệt, nhiều cơ quan báo chí đã trình diễn các sản phẩm báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AR), mô hình hóa 3D… cho thấy sự chủ động, quyết tâm của báo giới trong việc bắt kịp nhịp độ phát triển của công nghệ toàn cầu.

Các diễn đàn chuyên đề về trí tuệ nhân tạo trong báo chí; nguồn nhân lực báo chí số; kinh tế báo chí… đã thu hút sự quan tâm lớn, khẳng định đây là những vấn đề trọng tâm mà ngành báo chí đang nỗ lực tìm lời giải để thích ứng với thời đại mới.

Vinh danh thành tựu, tri ân đội ngũ làm báo

Trong khuôn khổ Hội Báo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã trao nhiều giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các cơ quan, tập thể và cá nhân.

Cụ thể: Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 7 giải B, 16 giải C, 19 giải Khuyến khích cho giải Gian trưng bày ấn tượng; 3 giải A, 3 giải B, 12 giải C cho giải Sự kiện, Hoạt động ấn tượng; 8 giải A, 14 giải B, 20 giải C, 15 giải Khuyến khích cho giải Sản phẩm báo chí ấn tượng.

Gian trưng bày của Hội Truyền thông số Việt Nam đã nhận được giải C hạng mục Sự kiện, Hoạt động ấn tượng.

Đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam nhận giải thưởng hạng mục "Sự kiện, Hoạt động ấn tượng"

Một điểm nhấn giàu tính nhân văn của Hội Báo năm nay là toàn bộ ấn phẩm trưng bày sẽ được gửi tặng các chiến sĩ hải quân và biên phòng - những người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo, biên cương của Tổ quốc. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời tri ân sâu sắc của báo giới cả nước đối với lực lượng tuyến đầu.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Hội Báo còn mang đến cho công chúng những chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng các đài quốc gia và lan tỏa mạnh mẽ qua hàng trăm cơ quan báo chí trên cả nước, góp phần tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn cho sự kiện.

Lan tỏa cảm hứng đổi mới, khẳng định vai trò tiên phong

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: “Hội Báo toàn quốc 2025 khép lại, nhưng những bài học, cảm hứng và tinh thần đổi mới, sáng tạo mà sự kiện mang lại sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ. Với truyền thống 100 năm vẻ vang, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục vững vàng, phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025.

Không khí giao lưu thân thiện giữa các nhà báo với công chúng đã tạo nên một hội báo ấm áp, gần gũi, giúp người dân hiểu thêm về nghề báo và sự cống hiến thầm lặng của những người làm báo. Đây là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần lớn lao đối với những người làm báo hôm nay và mai sau.

Hội Báo toàn quốc 2025 đã khép lại thành công, để lại dấu ấn về một nền báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới, sẵn sàng thích ứng với mọi thách thức của thời đại số, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của đất nước.