Hòa Phát nâng cấp bảo hành tủ đông, tủ mát lên 36 tháng

Từ tháng 8/2025, Công ty Điện Lạnh Hòa Phát áp dụng chính sách bảo hành 36 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành với các sản phẩm tủ đông và tủ mát trên 400 lít, kèm quyền lợi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày.

Đầu tư an tâm với chính sách bảo hành 36 tháng

Trong ngành ẩm thực - dịch vụ (F&B), tủ đông và tủ mát luôn là nhóm thiết bị đầu tư trọng yếu, từ các quán ăn nhỏ đến các bếp trung tâm. Mọi sự cố kỹ thuật đều tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, đặc biệt khi yêu cầu bảo quản nguyên liệu tươi sống ngày càng khắt khe. Vì vậy, các doanh nghiệp F&B cần một giải pháp làm lạnh chuyên sâu, bền bỉ và đáng tin cậy để tránh gián đoạn kinh doanh và đảm bảo chất lượng phục vụ.

Hiểu rõ áp lực vận hành liên tục của các cơ sở kinh doanh, từ tháng 8/2025, Công ty Điện Lạnh Hòa Phát triển khai chính sách bảo hành mới cho các dòng tủ đông, tủ mát dung tích trên 400 lít. Cụ thể, thời hạn bảo hành được nâng lên 36 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành (tăng thêm 12 tháng so với trước đây), cùng quyền lợi đổi mới trong 30 ngày nếu phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Việc nâng thời hạn bảo hành lên 36 tháng được xem là một thay đổi quan trọng, thể hiện cam kết của Hòa Phát về độ bền và chất lượng sản phẩm, qua đó gia tăng niềm tin cho người tiêu dùng.

Hòa Phát triển khai chính sách bảo hành mới cho tủ đông, tủ mát dung tích trên 400 lít kể từ tháng 8/2025

Bảo quản thực phẩm dễ dàng với tủ đông - tủ mát Hòa Phát

Các sản phẩm tủ đông – tủ mát của Hòa Phát được nhiều cơ sở F&B tin dùng nhờ khả năng làm lạnh nhanh, vận hành ổn định và tiết kiệm điện. Dòng tủ đông dung tích lớn được thiết kế hệ thống dàn lạnh 5 chiều bao quanh thành và đáy tủ. Thiết kế này giúp tăng diện tích trao đổi nhiệt, đảm bảo luồng lạnh phủ đều và làm đông nhanh hơn so với các sản phẩm dàn lạnh 4 chiều trên thị trường. Hơn nữa, với lớp bảo ôn dày đến 67 mm cùng khả năng đông sâu Extra Freezing tới –30 °C, thực phẩm luôn được bảo quản tươi ngon và giữ trọn chất lượng.

Bên cạnh đó, tủ mát Hòa Phát được các cơ sở kinh doanh đánh giá cao nhờ mặt kính LowE hai lớp kèm khí Argon có khả năng giảm đọng sương hiệu quả hơn so với mặt kính thông thuờng, đồng thời giảm thất thoát nhiệt ra bên ngoài hiệu quả. Nhờ vậy, tủ luôn duy trì nhiệt độ bảo quản ổn định, giúp việc trưng bày sản phẩm được thẩm mỹ hơn và việc kiểm soát hàng hóa trở nên dễ dàng.

Tủ đông và tủ mát Hòa Phát mang đến giải pháp bảo quản thực phẩm tối ưu và bền bỉ cho các cơ sở F&B

Anh Nguyễn Xuân Minh (35 tuổi, chủ quán đồ nướng tại Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Mỗi ngày quán tôi nhập gần trăm ký thịt và nguyên liệu khác. Vì nhu cầu trữ đông nhiều và cần lạnh sâu, từ khi mở quán tôi đã đầu tư tủ đông Hòa Phát để trữ thịt và tủ mát dùng để giữ độ tươi của các loại rau. Đến nay gần 8 năm mà chưa gặp vấn đề gì. Năm sau tôi dự định mở rộng cơ sở, sẽ mua thêm tủ đông lớn khoảng hơn 700 lít và tủ mát 2 cánh. Biết công ty vừa triển khai chính sách bảo hành lâu hơn, tôi càng yên tâm ủng hộ sản phẩm của doanh nghiệp Việt."

Với chất lượng đã được khẳng định trong suốt thời gian qua, giờ đây, việc tăng thời gian bảo hành lên 36 tháng cùng chính sách đổi trả trong 30 ngày cho thấy sự tự tin từ phía Hòa Phát vào sản phẩm. Với khả năng vận hành ổn định, làm lạnh nhanh tủ đông và tủ mát Hòa Phát trở thành lựa chọn an tâm cho các cơ sở F&B, giúp bảo quản nguyên liệu an toàn, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và mở rộng phát triển.