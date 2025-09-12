Hiếu PC và chuyên gia bảo mật nói gì về vụ hacker tấn công Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia?

Sau sự cố lộ dữ liệu tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC), các chuyên gia và tổ chức uy tín trong lĩnh vực an ninh mạng đã đồng loạt đưa ra các khuyến cáo quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống ngân hàng vẫn được bảo vệ chặt chẽ

Ngày 11/09/2025, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) đã chính thức thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân nghiêm trọng tại CIC. Vụ việc gây ra làn sóng quan ngại trong dư luận về mức độ an toàn thông tin cá nhân và hệ thống tài chính ngân hàng.

Theo thông tin từ VNCERT, sự cố xảy ra do dấu hiệu tấn công và xâm nhập trái phép của tội phạm mạng nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân của người dùng tại CIC. Mức độ thiệt hại về số lượng dữ liệu bị đánh cắp hiện vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng phân tích và làm rõ.

Chuyên gia bảo mật Vũ Ngọc Sơn khuyến cáo người dùng cần cảnh giác với những kẻ lừa đảo mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng

Trước những thắc mắc của nhiều người dùng về việc dữ liệu bị lộ có liên quan tới các hệ thống ngân hàng, tài khoản hay thẻ tín dụng hay không, và có cần đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thẻ tín dụng hay không, chia sẻ với VietTimes, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định rằng hệ thống ngân hàng và tín dụng vẫn được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định.

"Người dân không cần phải khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay mật khẩu ngân hàng chỉ vì các thông tin chưa chính thức lan truyền trên mạng xã hội. Những hành động vội vàng này có thể không tăng cường bảo mật mà còn gây gián đoạn giao dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày", chuyên gia Vũ Ngọc Sơn nêu rõ.

Cũng có nhận định tương tự, chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) nói với VietTimes rằng ngân hàng không gửi thông tin nhạy cảm như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, CVV/CVC, OTP hay mật khẩu khách hàng lên CIC, nên các giao dịch thẻ tín dụng không bị tác động bởi sự cố này.

Người dân và doanh nghiệp cần lưu ý 4 điều sau

Chuyên gia Hiếu PC đã đưa ra 4 khuyến cáo đối với người dùng vào thời điểm này:

Thứ nhất, tuyệt đối cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn, email mạo danh ngân hàng, CIC, cơ quan công an…

Thứ hai, không cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC, OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai trong bất kỳ trường hợp nào.

Chuyên gia bảo mật Hiếu PC

Thứ ba, không nhấn vào đường link trong tin nhắn/email lạ, đặc biệt là tệp tin có định dạng *.apk… Thứ tư, theo dõi thường xuyên lịch sử giao dịch; nếu phát hiện bất thường, liên hệ ngay Tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

Còn theo khuyến cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, thì thời điểm này các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP… Hiệp hội khuyến cáo người dùng cần lưu ý rằng các ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng thực hiện các thao tác này qua kênh không chính thức.

Người dùng cũng không nên chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đặc biệt thông tin liên quan đến loại và số lượng dữ liệu bị lộ vì hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Chỉ nên theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.