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Hè rực rỡ, bóng lăn sôi động: Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng

Yến Linh
Yến Linh

Chào mùa hè sôi động Vietjet tăng thêm 30% các chuyến bay nội địa từ TP.HCM và Hà Nội đến các điểm du lịch trên toàn quốc như Nha Trang (Cam Ranh, Khánh Hòa), Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Bình, Huế, Quy Nhơn và các khu vực người dân có nhu cầu đi lại cao như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Cần Thơ, Gia Lai, Đắk Lắk…

Hè rực rỡ, bóng lăn sôi động: Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng

Hãng cũng tăng tần suất khai thác các đường bay quốc tế kết nối với thị trường Đông Nam Á như TP.HCM - Kuala Lumpur(Malaysia) lên 07 chuyến/tuần, nâng tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trên toàn mạng bay lên đến hơn 500 chuyến mỗi ngày, cung cấp hơn 8,8 triệu ghế cung ứng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong mùa hè sôi động, hoà nhịp cùngmùa bóng đá sôi động và các lễ hội pháo hoa, nghệ thuật, âm nhạc tại các điểm đến hấp dẫn trên khắp thế giới.

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Đặc biệt, từ nay đến hết 31/08/2026, hành khách có thể săn vé ưu đãi từ 0 đồng (*) và nâng hạng vé Deluxe, SkyBoss, Business tiết kiệm đến 20% (**) trên tất cả các đường bay. Vé ưu đãi hiện đã mở bán trên website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air.

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Dịp này, Vietjet cũng mở bán vé với nhiều ưu đãi cho các đường bay quốc tế mới của hãng gồm: TP. HCM – Colombo (Sri Lanka) khai thác từ ngày 18/08/2026; Hà Nội – Almaty (Kazakhstan) và Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc) khai thác từ ngày 10/10/2026; Nha Trang – Singapore dự kiến bay từ tháng 12/2026.

Không khí mùa hè càng thêm sôi động khi hành khách bay cùng Vietjet còn có cơ hội nhận bộ quà tặng cổ vũ bóng đá độc quyền cực chất. Kết hợp cùng combo đặc biệt mùa bóng đá Hattrick và Penalty, hành khách có thể giải nhiệt mùa hè và tiết kiệm đến 30% khi đặt trước. Chi tiết tham khảo tại trang www.vietjetair.com.

Hè này, vé máy bay đã “hạ nhiệt”, còn cảm hứng xê dịch thì đang nóng hơn bao giờ hết. Vé tốt đã có, giờ bay linh hoạt đã sẵn sàng, mạng bay rộng mở khắp nơi. Đây chính là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho mùa hè của bạn cùng Vietjet.

Vietjet dẫn lối, kết nối đam mê!

(*) Chưa bao gồm thuế, phí;

(**) Thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng đường bay. Vui lòng tham khảo tại đây.

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