NobleX và MB ký kết hợp tác phát triển nền tảng hỗ trợ vay mua nhà

Ngày 16/6, NobleX và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ký kết hợp tác triển khai nền tảng NobleX Hub, hướng tới số hóa quy trình vay mua nhà và kết nối dịch vụ tài chính – bất động sản.

Ngày 16/6, Công ty CPTĐ Công nghệ & Tài chính NobleX (Tổng đại lý của Sunshine Group) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã chính thức ký kết hợp tác triển khai NobleX Hub – giải pháp trực tuyến toàn diện đầu tiên trên thị trường dành cho người mua nhà, được phát triển và vận hành trên nền tảng Open API, kết nối đồng bộ hệ sinh thái ngân hàng, tài chính và BĐS trên một điểm chạm duy nhất.

Tự kiểm tra sức khoẻ tài chính, nhận kết quả phê duyệt nguyên tắc khoản vay trong chưa đầy 3 phút

Theo thỏa thuận, NobleX và MB sẽ triển khai chương trình hợp tác toàn diện tại các dự án BĐS do Sunshine Group phát triển, hướng tới giải quyết một trong những bài toán khó nhất của người mua BĐS: tự kiểm tra sức khỏe tài chính và dễ dàng tiếp cận khoản vay một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Lãnh đạo MB và NobleX chính thức ký kết hợp tác triển khai NobleX Hub trong tối 16/6.

Thông qua NobleX Hub thuộc ứng dụng NobleX App, người mua nhà của Sunshine Group có thể thực hiện toàn bộ hành trình vay vốn trên môi trường số. Thay vì phải trải qua quy trình vay truyền thống với nhiều giấy tờ và thủ tục phức tạp, khách hàng có thể chủ động đánh giá sức khỏe tài chính thông qua hệ thống chấm điểm NobleX để nắm rõ khả năng vay vốn trước khi mua nhà. Tiếp đó, khách hàng chỉ cần đăng ký nhu cầu vay lên hệ thống, cập nhật hồ sơ tài chính, theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực và nhận thông báo kết quả trên một nền tảng duy nhất.

Dưới sự đồng ý của khách hàng, nhu cầu vay sẽ được kết nối tới MB qua hạ tầng Open API, hỗ trợ quá trình tiếp nhận, thẩm định và xét duyệt hồ sơ theo quy định. Với trợ lực từ nền tảng công nghệ hàng đầu, những thủ tục vay vốn kéo dài sẽ được số hóa hoàn toàn, giúp khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt nguyên tắc chỉ trong chưa đầy 3 phút.

Bên cạnh giải pháp tài trợ vốn, NobleX và MB cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi gia tăng giá trị cho người mua nhà, như tặng các sản phẩm bảo vệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội cho khách vay, đồng thời phát hành thẻ tín dụng với hạn mức ưu đãi cho khách hàng và người thân đáp ứng điều kiện cấp tín dụng. Qua đó, người mua nhà của Sunshine Group không chỉ được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn mà còn được thụ hưởng thêm các giải pháp bảo vệ tài chính và tiêu dùng đồng bộ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ xuyên suốt từ giai đoạn mua nhà đến quá trình an cư và quản lý tài sản.

Thúc đẩy thị trường BĐS - tài chính minh bạch và hiệu quả

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Tuân, Tổng Giám đốc NobleX nhấn mạnh NobleX Hub được xây dựng với mục tiêu giải quyết bài toán lớn của thị trường: đưa toàn bộ hành trình sở hữu và quản lý tài sản lên môi trường số. Từ đánh giá sức khỏe tài chính nhanh chóng và miễn phí, tiếp cận nguồn vốn, hoàn thiện giao dịch cho tới quản lý tài sản sau sở hữu, tất cả đều có thể được kết nối trên một nền tảng thống nhất. Hợp tác với đối tác hàng đầu như Ngân hàng MB là bước đi chiến lược để hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Bên cạnh sự thuận tiện cho khách hàng, NobleX Hub còn kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành cho các tổ chức tài chính, thúc đẩy thanh khoản cho thị trường BĐS và góp phần hình thành một nền kinh tế số hiệu quả, bền vững.

Ông Nguyễn Anh Tuân, Tổng Giám đốc NobleX phát biểu tại sự kiện.

Về phía MB, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB đánh giá việc hợp tác với NobleX phù hợp với chiến lược chuyển đổi số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính thông qua các nền tảng công nghệ hiện đại.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB phát biểu.

“Với năng lực tài chính vững mạnh, nền tảng ngân hàng số hiện đại và mạng lưới phục vụ rộng khắp, MB sẽ phối hợp cùng NobleX triển khai các giải pháp tài chính toàn diện đáp ứng nhu cầu thanh toán và vay mua BĐS của khách hàng. Các gói giải pháp của MB nổi bật với thời hạn vay lên tới 35 năm, ân hạn tối đa 48 tháng, lãi suất cạnh tranh và năng lực cung ứng vốn mạnh mẽ. Đồng thời, việc kết hợp giữa thế mạnh công nghệ của NobleX và kinh nghiệm tài chính – ngân hàng của MB sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. MB kỳ vọng đồng hành cùng khách hàng trên hành trình an cư, đầu tư và tích lũy tài sản một cách thuận tiện, an toàn và bền vững”, ông Phạm Như Ánh cho biết.

NobleX Hub: giải pháp tài chính số toàn diện đầu tiên cho người mua nhà

Được phát triển trên ứng dụng NobleX App, NobleX Hub là giải pháp tài chính số toàn diện đầu tiên trên thị trường được thiết kế dành riêng cho người mua nhà. Bên cạnh mảng vay vốn, NobleX Hub còn cho phép người dùng theo dõi tập trung toàn bộ tài sản tài chính như tài khoản ngân hàng, số dư, tiết kiệm và các sản phẩm tài chính đang sử dụng trên một giao diện thống nhất, minh bạch và thuận tiện.

Hiện nền tảng đang triển khai 5 trụ cột chính gồm: quản lý tài sản tập trung đa ngân hàng; gợi ý chấm điểm NobleX miễn phí để kiểm tra sức khoẻ tài chính, khả năng vay vốn nhanh chóng trong vài phút; số hóa quy trình vay mua nhà; kết nối gửi tiết kiệm để tích lũy NobleX Point; và hỗ trợ vay vốn dựa trên tài sản hiện có.

Các chuyên gia đến từ NobleX, ngân hàng TMCP Quân đội, ngân hàng Kiên Long trực tiếp minh hoạ quá trình sử dụng và trải nghiệm các tiện ích quan trọng của NobleX Hub trên livestream Go live NobleX Hub tối 16/6. Sự kiện thu hút 10.000 lượt theo dõi trên các nền tảng phát sóng cùng thời điểm.

Đặc biệt, mỗi giao dịch hoặc hoạt động trên nền tảng đều có thể được tặng NobleX Point – hệ thống điểm thưởng được phát triển trên nền tảng Blockchain, có thể sử dụng để thanh toán các dịch vụ trong hệ sinh thái Sunshine và nhận ưu đãi thanh toán khi mua BĐS Sunshine, với mức ưu đãi lên tới 20% giá trị BĐS niêm yết.

Trong thời gian tới, NobleX sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với các ngân hàng, tổ chức tài chính và đối tác dịch vụ nhằm từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính – BĐS số hóa, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa toàn bộ hành trình sở hữu và quản lý tài sản của khách hàng trong kỷ nguyên số.