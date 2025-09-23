HDBank Green Marathon 2025: Chạy để kết nối, sẻ chia và lan tỏa

Năm 2025 đánh dấu một chặng mới của Giải chạy Cần Giờ Xanh khi chính thức mang tên HDBank Green Marathon 2025, quy mô rộng mở hơn, hứa hẹn đầy ắp trải nghiệm bất ngờ và hấp dẫn.

Giải đấu sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 - 28/9/2025 tại xã Cần Giờ (TP.HCM), thu hút gần 4.000 VĐV trong nước và quốc tế.

Từ năm 2022, đường chạy nơi “lá phổi xanh” Cần Giờ đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của những người yêu thể thao. Đây là một trong những cung đường marathon đẹp nhất và độc đáo nhất Việt Nam, với những trải nghiệm tại một biểu tượng của thiên nhiên có hệ sinh thái phong phú và hùng vĩ - Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Ba năm qua, giải chạy đã khẳng định sức hút khi quy tụ hàng chục nghìn vận động viên, đồng thời lan tỏa thông điệp xanh và phát triển bền vững qua nhiều hành động thiết thực: hàng ngàn cây xanh được trồng mới, rác thải ven biển được thu gom, nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức. Giải đấu cũng vinh dự nhận chứng nhận của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), mở cơ hội để các runners ghi danh tại các giải danh giá trên thế giới. giải quốc tế danh giá.

Cung đường diễn ra giải đấu xanh mướt đúng với cái tên “Lá phổi xanh” của TP.HCM. Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Nhìn lại 3 mùa giải vừa qua, trên đường chạy, nhiều gương mặt quen thuộc của làng Marathon Việt Nam như Triệu Tiến Luyện, Nông Chang, Hoàng Nguyên Thanh, Đan Quyết…, cùng đông đảo vận động viên quốc tế đã khẳng định tính chuyên nghiệp và sức hút của giải đấu. Thành tích của họ không chỉ tạo nên sự kịch tính cho mỗi mùa giải mà còn lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng yêu chạy bộ.

Kể từ năm thứ 3 của giải chạy chuyên nghiệp này, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã đồng hành như một đối tác chiến lược, góp phần mở rộng quy mô, lan tỏa tinh thần sống xanh và nâng cao giá trị cộng đồng. Với vai trò Nhà đồng hành Kim cương, HDBank không chỉ mang lại sự chuyên nghiệp trong tổ chức mà còn gắn kết giải chạy với các hoạt động xã hội, môi trường, qua đó cùng với các VĐV hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Sau ba mùa giải liên tiếp, sự kiện không chỉ để lại dấu ấn đẹp mà còn khẳng định uy tín và sức hút ngày càng lớn.

Bước sang mùa thứ 4 với tên gọi HDBank Green Marathon, một chương mới đã bắt đầu, hứa hẹn đầy ắp những trải nghiệm mới. Với quy mô lớn hơn, với tinh thần “lan tỏa xanh - nhịp sống số”, HDBank Green Marathon 2025 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hành trình kết nối thiên nhiên với công nghệ, cộng đồng với tương lai bền vững. Và lần đầu tiên, các runners sẽ có cơ hội trải nghiệm những tiện ích tài chính số hiện đại ngay trong khuôn khổ giải đấu, một điểm nhấn mới mẻ đầy hứa hẹn.

Các cự ly đa dạng gồm Kids Run, 5 km, 10 km, half marathon và marathon, cùng nhiều nội dung đồng hành như "chồng cõng vợ", "tiếp sức đồng đội". Mùa giải năm nay tiếp tục thu hút nhiều elite hàng đầu làng chạy như Đan Quyết, Huỳnh Anh Khôi, Nguyễn Văn Khang cùng nhiều runner từ TP.HCM và các địa phương lân cận. Điểm nhấn sau đường đua là khu vực phục hồi miễn phí với dịch vụ massage, bổ sung dinh dưỡng và tư vấn từ chuyên gia.

Huỳnh Anh Khôi -“chân chạy” được mệnh danh là “quái vật” làng chạy bộ sẽ tái xuất đường đua HDBank Green Marathon 2025

Song hành cùng đó là các hoạt động CSR: làm sạch bãi biển, trồng cây, hỗ trợ cộng đồng, trao quà trung thu, xe đạp cho trẻ em khó khăn. Tất cả đã làm nên một bức tranh trọn vẹn - nơi thể thao, văn hóa và trách nhiệm xã hội cùng lan tỏa các giá trị.

“Chồng cõng vợ” - chặng đua đầy tiếng cười và sức sáng tạo vô hạn

Các vận động viên của câu lạc bộ HDBank Runners đã sẵn sáng tái xuất trên đường chạy xanh

Với màu sắc mới, giải chạy hứa hẹn sẽ mang đến thêm nhiều trải nghiệm bùng nổ, kết nối cộng đồng và tiếp tục lan tỏa thông điệp Xanh – vì môi trường, vì sức khỏe, vì một tương lai bền vững.

Ngày 27 và 28/9/2025, tại Cần Giờ, hàng nghìn bước chân sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện mới cùng HDBank Green Marathon. Hãy cùng chờ đón và đồng hành, để mỗi bước chạy không chỉ là sự chinh phục cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe và nhịp sống số đến rộng khắp cộng đồng.

HDBank Green Marathon là sự kiện thường niên với sự đồng hành của HDBank và Công ty Unique Event & Media phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.