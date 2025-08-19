Hạ tầng Ngọc Hồi khởi sắc, Greenera Southmark nước đẩy thuyền lên

Cầu Ngọc Hồi vừa chính thức khởi công cùng chuỗi hạ tầng tỷ đô được lên kế hoạch đang từng bước định hình diện mạo phía Nam Hà Nội.

Cầu Ngọc Hồi khởi công: mở cánh cửa kết nối liên vùng

Sáng 19/8/2025, cầu Ngọc Hồi – một trong 10 cây cầu vượt sông Hồng theo quy hoạch phát triển giao thông Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 – chính thức khởi công. Là một trong những cấu phần quan trọng trên tuyến Vành đai 3,5, công trình dài khoảng 7,5km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài 680m, rộng 33m với 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp; toàn tuyến có mặt cắt ngang 60–80m, gồm cầu và đường song hành.

Cầu Ngọc Hồi là một trong 250 dự án trọng điểm được triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Với tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2025–2028, cầu Ngọc Hồi được đánh giá là dự án hạ tầng chiến lược, kết nối trực tiếp khu Đông tới khu Nam Hà Nội, và hỗ trợ người dân di chuyển thuận tiện hơn về Hưng Yên, Hải Phòng, đồng thời giảm tải áp lực cho các cây cầu hiện tại là Thanh Trì và Vĩnh Tuy – những điểm nóng ùn tắc nhiều năm qua.

Ở góc độ kinh tế – đô thị, công trình sẽ mở rộng không gian phát triển về phía Nam Hà Nội, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, dịch chuyển dân cư và thu hút đầu tư. Với khả năng nâng cấp hạ tầng và gia tăng tính kết nối, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản hai bờ sông Hồng, đặc biệt là khu Nam Hà Nội, góp phần tái định vị khu vực này trên bản đồ đầu tư của Thủ đô.

Chỉ cách Cầu Ngọc Hồi khoảng 10 phút di chuyển, Greenera Southmark được hưởng lợi trực tiếp khi công trình đi vào vận hành. Cây cầu không chỉ kết nối hai bờ sông Hồng mà còn đóng vai trò “kích hoạt” hàng loạt hạ tầng liên kết trong khu vực, gia tăng năng lực giao thương và thúc đẩy giá trị phát triển cho toàn bộ phía Nam Hà Nội, trong đó có Ngọc Hồi.

Hạ tầng nâng cấp đến đâu thì giá trị bất động sản gia tăng đến đó, và Greenera Southmark chính là một trong những dự án hưởng lợi rõ rệt

Đặc biệt, cầu Ngọc Hồi đi vào vận hành còn rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án sang khu phía Đông – nơi tập trung nhiều tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô lớn. Nhờ vậy, cư dân không chỉ thuận tiện tiếp cận trung tâm để làm việc ban ngày, mà còn dễ dàng tận hưởng những trải nghiệm mua sắm, giải trí sôi động vào buổi tối hay cuối tuần, góp phần nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức hút lâu dài cho dự án.

Chuỗi hạ tầng tỷ đô định hình diện mạo mới cho phía Nam Hà Nội

Cầu Ngọc Hồi chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh hạ tầng tỷ đô đang khởi sắc tại phía Nam Thủ đô. Một mảnh ghép quan trọng khác là tổ hợp ga Ngọc Hồi quy mô 251ha (gấp 14 lần sân vận động Mỹ Đình), vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng, là tổ hợp ga lớn nhất miền Bắc. Đây là điểm hội tụ của 3 tuyến đường sắt đô thị, tuyến đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường bộ và đường hàng không.

Từ tổ hợp ga Ngọc Hồi, có thể di chuyển thẳng vào trung tâm bằng metro số 1, đến sân bay quốc tế Nội Bài qua metro số 6; kết nối cảng biển Hải Phòng, hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Quảng Ninh, tuyến Hà Nội – Lạng Sơn, cũng như 20 tỉnh dọc tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Bổ sung cho đó là kế hoạch mở rộng đường 70 – đoạn Phan Trọng Tuệ, giúp kết nối trực tiếp cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn kéo dài còn nối tuyến với đường Tam Trinh mở rộng dẫn vào nội đô, hướng còn lại liên thông với đường Lê Quang Đạo kéo dài, kết nối sang phía Tây thành phố.

Greenera Southmark đón trọn lợi thế phát triển khi tọa lạc tại tâm điểm chuỗi hạ tầng phía Nam đang bứt phá

Sự hội tụ của chuỗi hạ tầng tỷ đô này không chỉ gia tăng năng lực giao thông mà còn từng bước tái định vị khu Nam Hà Nội, trở thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô. Nằm tại trung tâm của làn sóng phát triển đó, Greenera Southmark sở hữu vị trí ngay đối diện ga Văn Điển (metro số 1) và chỉ cách ga Ngọc Hồi một điểm dừng, đồng thời tọa lạc tại giao cắt giữa đường Ngọc Hồi và đường Phan Trọng Tuệ kéo dài.

Lợi thế này giúp dự án trở thành điểm hội tụ kết nối “tứ phương”: cư dân vừa thuận tiện di chuyển vào nội đô để học tập, làm việc, vừa dễ dàng tiếp cận các tỉnh lân cận và chuỗi trung tâm thương mại – giải trí đa hướng, đảm bảo giá trị sống và giá trị đầu tư song hành.