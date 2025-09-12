Giải khủng chờ “cú đánh của chúa” tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II

Giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II chính là giải hole in one.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14/9 tại sân golf Thanh Lanh (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ), quy tụ đông đảo golfer đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp công nghệ, CLB golf lãnh đạo và các đối tác thân thiết.

Bên cạnh tinh thần giao lưu, kết nối giới truyền thông trong kỷ nguyên số, giải đấu năm nay còn thu hút sự chú ý bởi hệ thống giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là các giải kỹ thuật giá trị lớn.

Nhiều golfer kỳ vọng sẽ tạo nên “cú đánh của chúa” để chinh phục giải thưởng Hole in One từ Ban tổ chức.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng Hole in One (HIO) lần này có tổng giá trị hàng tỷ đồng. Golfer thực hiện được cú đánh Hole in One ở hố số 4 sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Ford Everest 2025 đỉnh cao SUV - Ford Everest 2025 thế hệ mới trị giá 1,545 tỷ đồng.

Golfer thực hiện được cú đánh Hole in One ở hố số 4 sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Ford Everest 2025. Ảnh: Ford.

Golfer thực hiện được cú đánh HIO ở hố số 14 sẽ nhận được chiếc ô tô Ford Territory Titanium 1.5L AT trị giá 896 triệu đồng.

Đại diện Ban tổ chức cho biết giải hole in one chỉ dành cho người đầu tiên thắng giải, không phải golfer chuyên nghiệp.

Hole in one golf là thuật ngữ chỉ thành tích “đáng ngưỡng mộ” trong golf. Người chơi đánh bóng từ vị trí xuất phát (tee) vào lỗ trên green chỉ với một phát bóng duy nhất. Đây là cú đánh rất khó, có tỉ lệ thành công thấp, để thực hiện được cần kỹ thuật, kinh nghiệm và may mắn của golfer. Vì vậy, cú đánh này được nhiều golfer gọi là cú đánh "thần thánh".