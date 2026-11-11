C02 bóc gỡ đường dây cá độ, mua chuộc cầu thủ dàn xếp tỷ số

Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây cá độ thể thao do một người quốc tịch Ukraine cầm đầu, liên quan đến việc dàn xếp tỷ số nhiều trận bóng đá, bóng rổ.

Theo TTXVN, ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương.

Đường dây này do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu, hoạt động trên nhiều trang cá độ bóng đá trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Nhóm này tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá, tập trung vào các giải bóng đá quốc tế và các trận đấu của các câu lạc bộ bóng đá thuộc Giải hạng Nhất, Giải U19 Quốc gia và Giải bóng đá Cúp Quốc gia Việt Nam.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 16-17/8, C02 chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TP.HCM, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 27/8, C02 khởi tố vụ án hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung về việc thu mua các kèo cá độ đối với những trận đấu được dàn xếp tỷ số từ các đối tượng người nước ngoài.

Vũ Chí Công tại cơ quan công an. Ảnh: Báo CAND.

Những kèo này được đánh giá có tỷ lệ thắng cược cao. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công và Chung phân loại các kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá độ và cùng tham gia đánh bạc để hưởng lợi.

Công thuê nhiều người đánh cá độ cho mình, còn Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để trực tiếp đặt cược.

Để cá độ các trận đấu đã được dàn xếp tỷ số, Vũ Chí Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh, là đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP.

Theo yêu cầu của Công, Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để thực hiện cá độ.

Đồng thời, Công thuê và trả công cho các đối tượng Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để những người này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp, đặt cược theo chỉ đạo nhằm thắng tiền từ các trang web đánh bạc trực tuyến M88, OK9, BK8, FB88… có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Ngoài ra, Vũ Chí Công còn cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ để đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An và Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công tham gia cá độ.

Các trận đấu bị dàn xếp gồm: trận đấu giữa Câu lạc bộ Quy Nhơn và Câu lạc bộ Long An với tỷ số 4-1, thuộc Giải hạng Nhất Quốc gia, ngày 3/10/2025; trận đấu giữa Câu lạc bộ Nam Định và Câu lạc bộ Long An với tỷ số 2-0, tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia, lúc 18 giờ ngày 23/11/2025. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ tham gia dàn xếp.

Dàn xếp cả bóng rổ

Ngoài việc dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá nêu trên, tháng 8/2026, bị can Võ Hoàng Minh Nhật còn bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công về việc Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ thuộc Giải bóng rổ quốc gia VBA.

Trong đó có trận đấu giữa Câu lạc bộ Da Nang Dragons và Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins. Sau khi dàn xếp, Nhật cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để Công tham gia đặt cược và giành tiền thắng cược

Nhật đã gặp các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Hoàn và Quang là cầu thủ Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (Tâm, Thịnh và Duy là cầu thủ Câu lạc bộ Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai Câu lạc bộ diễn ra ngày 15/8 nhằm phục vụ việc cá độ của Công.

Nhật cùng các cầu thủ tham gia dàn xếp được trả công. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, quá trình đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng trong việc tổ chức cá độ, móc nối với những người thuộc các câu lạc bộ thể thao để tác động đến kết quả thi đấu.

Sau khi triệt phá đường dây, C02 cũng phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động bóng đá.

Theo C02, việc phát hiện, xử lý các hành vi dàn xếp tỷ số không chỉ nhằm đấu tranh với tội phạm đánh bạc mà còn góp phần bảo đảm sự công bằng, minh bạch của các giải đấu, ngăn chặn tình trạng các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện bị lôi kéo vào hoạt động cá độ trái phép.