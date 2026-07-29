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Giá vàng hôm nay 29/7 giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 29/7 mất 42 USD/ounce so với phiên trước, lùi về quanh mức 4.020 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 29/7 giao dịch ở mức khoảng 4.023 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với sáng 28/7, khi kim loại quý được ghi nhận ở mức 4.065 USD/ounce. Sau nhịp phục hồi trước đó, giá vàng quay đầu điều chỉnh và lùi về quanh vùng 4.020 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.525 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng. Với mức giảm 42 USD/ounce, giá vàng quy đổi giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

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Giá vàng thế giới sáng 29/7 giảm về quanh 4.023 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.145 USD/ounce, giá kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 122 USD/ounce. Trong 1 tháng qua, giá vàng vẫn tăng gần 50 USD/ounce, tương đương khoảng 1,2%, cho thấy thị trường vẫn giữ mức tăng nhẹ nếu xét trong khung thời gian dài hơn.

Đà giảm của vàng chủ yếu xuất phát từ việc đồng USD duy trì gần mức cao nhất một tháng, làm kim loại quý trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, nhà đầu tư thận trọng trước quyết định lãi suất và thông điệp chính sách mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.000 USD/ounce khi thị trường đánh giá triển vọng lãi suất, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Dù chịu áp lực điều chỉnh, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ thị trường trong trung và dài hạn.

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