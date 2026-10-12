Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu này phải được hiện thực hóa bằng các chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể.

Đất nước cần có thêm doanh nghiệp làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu được tin cậy và phát triển mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế. Sự trưởng thành của doanh nghiệp trong 5-10 năm tới cần được thể hiện bằng năng suất, chất lượng việc làm và vị thế trên thị trường.

Nhấn mạnh yêu cầu nhìn thẳng vào khó khăn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh các bất cập thuộc trách nhiệm của mình; đồng thời, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: TTXVN.

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía. Nhà nước phải bảo vệ các quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết; doanh nghiệp cần đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật và chia sẻ trách nhiệm với người lao động, cộng đồng.

Về định hướng phát triển, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Chính sách cần nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động và có lộ trình phù hợp. Chính phủ cần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm và thời hạn rõ ràng, ưu tiên các dự án sớm tạo năng lực sản xuất.

Cùng với đó, cần liên thông thủ tục và dữ liệu, giảm thực chất giấy tờ, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm để hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật; xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi và khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị xây dựng “Chiến lược thương hiệu quốc gia” với tầm nhìn dài hạn, dựa trên năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp.

Lấy công nghệ, con người và quản trị làm trọng tâm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu doanh nhân lấy công nghệ, con người và quản trị làm trọng tâm, phát huy thế mạnh, kiên trì đầu tư, tạo ra sản phẩm có giá trị. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phải góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; khát vọng vươn lên cần thể hiện bằng năng lực làm chủ và kết quả thực tế.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu, từ khâu đặt hàng đến ứng dụng và phát triển thị trường; tháo gỡ vướng mắc về tài chính, tài sản trí tuệ và cơ chế chia sẻ lợi ích. Đồng thời, phát triển các cơ sở thử nghiệm, kiểm định và dịch vụ dùng chung với chi phí phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ.

Cùng với đó, tăng cường liên kết, mở cơ hội thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp cùng lớn mạnh. Doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung lĩnh vực then chốt, hạ tầng thiết yếu, công nghệ nền tảng, gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình, mở cơ hội cho doanh nghiệp trong nước.

Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần tạo ra đơn hàng, nâng cao kỹ năng, công nghệ và năng lực sản xuất. Nhà nước cần bảo đảm mua sắm công minh bạch, cạnh tranh; tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hộ kinh doanh về kế toán, quản trị, nền tảng số và thị trường để phát triển thành doanh nghiệp.

Nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đề cập yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp làm chủ các khâu quan trọng, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, chủ động ứng phó biến động, củng cố thị trường trong nước bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và hệ thống phân phối.

Hội nhập phải góp phần nâng cao năng lực công nghệ, tri thức và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nhân cần theo sát thị trường, pháp luật, công nghệ; tận dụng các hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ và thực hiện nghiêm cam kết.

Các cơ quan đối ngoại, thương mại và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, kết nối và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài được đề nghị tiếp tục kết nối thị trường, công nghệ, vốn và tri thức, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng. Doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề; sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Người lao động phải được hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện để tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Doanh nhân thành công cần dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng triển vọng, khuyến khích sáng tạo.

Chuyển các nghị quyết thành thể chế và năng lực sản xuất mới

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong gần 2 năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành hệ thống nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã thông qua “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”. Theo đó, Đảng khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và bảo đảm liêm chính công vụ.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, nếu các nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai đồng bộ, chuyển hóa thực chất thành thể chế, chính sách, dự án và năng lực sản xuất mới, sẽ hình thành hệ thống động lực bổ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền thực hiện nhất quán những định hướng đã đề ra; duy trì đối thoại thường xuyên, giải quyết kiến nghị kịp thời, đúng pháp luật; bảo đảm hoạt động phục vụ doanh nghiệp thông suốt trong quá trình phân cấp, phân quyền và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hiệp hội ngành nghề cần nghiên cứu, phản biện chính sách dựa trên dữ liệu và thực tiễn; nhận diện vướng mắc chung, theo dõi kiến nghị đến khi được giải quyết, phản hồi trung thực kết quả. Các tổ chức này cũng cần nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị, pháp luật, công nghệ, tiêu chuẩn, hội nhập và kết nối hợp tác.

Khẳng định mối quan hệ giữa sức mạnh quốc gia và sự phát triển của doanh nghiệp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.