EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

Yến Linh
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF – sàn HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, theo đó, kết quả sau kiểm toán không có chênh lệch so với số liệu đã tự lập đã công bố trước đó.

EVF khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, đánh dấu lần đầu tiên EVF ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Theo số liệu kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của EVF đạt 1.104,2 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2024 và vượt 15% kế hoạch. Đà tăng trưởng được EVF duy trì tương đối đồng đều qua các quý trong năm 2025, phản ánh sự cải thiện cả về quy mô hoạt động lẫn hiệu suất sử dụng vốn của EVF.

Số liệu trước và sau kiểm toán không có sự chênh lệch:

Chỉ tiêu
 Trước kiểm toán
(triệu VND)
 Sau kiểm toán
(triệu VND)
 Chênh lệch (%)
Thu nhập lãi thuần
 1.891.741
 1.891.741
 -
Tổng thu nhập hoạt động
 2.213.574
 2.213.574
 -
Tổng chi phí hoạt động
 280.526
 280.526
 -
Lợi nhuận trước thuế
 1.104.225
 1.104.225
 -

Cấu trúc thu nhập cải thiện

Năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của EVF tăng trưởng tích cực, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 1.891 tỷ đồng, tăng gần 31% so với năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng tính đến cuối năm đạt 61.745 tỷ đồng, cho thấy quy mô tín dụng tiếp tục được mở rộng.

Biên lãi ròng (NIM) duy trì ở mức 3,06%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí vốn và tối ưu hóa danh mục tài sản sinh lời trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng thời điểm quý IV năm 2025 có nhiều biến động mạnh về lãi suất.

EVF đã có một kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025.

Bên cạnh nguồn thu từ các hoạt động cốt lõi, mảng chứng khoán đầu tư cũng đóng góp tích cực vào kết quả chung của EVF, khi ghi nhận lãi 170,7 tỷ đồng.

Hiệu quả sinh lời, quản trị chi phí và cơ cấu danh mục

Một điểm đáng chú ý trong năm qua là sự cải thiện về hiệu quả vận hành của EVF. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của EVF ở mức 12,67%, thấp hơn đáng kể so với nhiều tổ chức tín dụng cùng quy mô. Theo thuyết minh tại báo cáo kiểm toán, tính đến cuối năm 2025, EVF có dưới 300 nhân sự. Với quy mô tài sản và dư nợ hiện tại, mô hình tổ chức bộ máy tinh gọn được xem là yếu tố hỗ trợ cho khả năng duy trì chi phí vận hành ở mức thấp, qua đó cải thiện biên lợi nhuận của EVF.

Trong cơ cấu danh mục, EVF từng bước mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phương tiện xanh và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Định hướng này được đánh giá có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế trong trung và dài hạn.

Với kết quả đạt được trong năm 2025, EVF bước sang năm 2026 với nền tảng lợi nhuận được củng cố, hiệu quả vận hành cải thiện và dư địa tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu tín dụng của thị trường.

