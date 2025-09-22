Dấu ấn Vietravel Airlines tại Triển lãm thành tựu Đất nước

Với thông điệp “Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia”, Vietravel Airlines đã mang đến Triển lãm Thành tựu Đất nước một không gian trưng bày đặc biệt, nơi hành trình của một hãng hàng không trẻ được hòa quyện cùng bức tranh 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước.

Vietravel Airlines chính thức khai trương gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước

Ngày 28/8/2025, trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, gian trưng bày của Vietravel Airlines chính thức được khai trương, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng, khách hàng.

Không chỉ giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm và định hướng chiến lược, không gian triển lãm của Vietravel Airlines còn kể câu chuyện mang đậm khát vọng dân tộc, qua đó khẳng định vai trò ngày càng lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân trong việc đồng hành cùng đất nước trên con đường hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đa dạng các hoạt động trải nghiệm

Tại Triển lãm lần này, với thông điệp “Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia”, Vietravel Airlines đã giới thiệu 4 khu vực trải nghiệm đặc sắc, mỗi khu vực mang một ý nghĩa riêng, gắn liền với câu chuyện phát triển của hãng cũng như thành tựu đổi mới của đất nước.

Trải nghiệm hạng Premium ngay tại không gian Triển lãm

Khu vực Trải nghiệm dịch vụ trên không đưa khách tham quan bước vào thế giới hạng Premium vốn chỉ có trên bầu trời, nay được tái hiện ngay giữa không gian triển lãm. Tại đây, đội ngũ tiếp viên không chỉ đóng vai trò phục vụ, mà được gọi là những “Storyteller”, người truyền tải những câu chuyện đầy cảm hứng về một dịch vụ hàng không mang tính nhân văn, chuyên nghiệp, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Khu vực Hành trình trải nghiệm cá nhân hóa được ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng “chân dung khách hàng” riêng biệt. Qua màn hình LED tương tác, mỗi vị khách đều tìm thấy hành trình bay phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân. Đây là minh chứng rõ nét cho xu thế chuyển đổi số, khi công nghệ được đi sâu vào du lịch và dịch vụ, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Khu vực Hành trình trải nghiệm cá nhân hóa

Khu vực Khát vọng vươn xa trở thành điểm nhấn lớn nhất của gian hàng. Không dừng ở việc giới thiệu dịch vụ bay, Tập đoàn T&T Group đã mang đến triển lãm “bức tranh” chiến lược gắn liền hàng không với logistics. Các dự án mang tầm vóc quốc gia như Cảng Hàng không Quảng Trị và Tổ hợp Công nghiệp Hàng không – Logistics – Đô thị Sân bay Quảng Trị được trình chiếu nổi bật, tượng trưng cho khát vọng biến hàng không trở thành động lực phát triển kinh tế vùng và quốc gia. Đây cũng là minh chứng cho cách doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng Chính phủ trong kiến tạo hạ tầng, mở ra động lực tăng trưởng mới.

Chính từ khu vực này, công chúng có thể hình dung rõ nét sự cộng hưởng trong hệ sinh thái T&T Group. Với 7 lĩnh vực trải dài từ năng lượng, hạ tầng, bất động sản, tài chính, logistics…, T&T Group đã mở ra một hướng đi khác biệt cho Vietravel Airlines: không chỉ vận chuyển hành khách mà còn tham gia chuỗi giá trị logistics và dịch vụ phụ trợ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khu vực Vùng chạm công nghệ khép lại hành trình trải nghiệm, đưa khách hàng bước vào trải nghiệm đến với tương lai. Nếu như Khát vọng vươn xa là khu vực thể hiện tầm nhìn chiến lược của T&T Group trong việc kiến tạo một hệ sinh thái hàng không toàn diện, thì Vùng chạm công nghệ là trung tâm thể hiện rõ nhất sự đột phá về công nghệ của Vietravel Airlines. Tại đây, Vietravel Airlines giới thiệu hai trụ cột phát triển bền vững của hãng: Nguồn nhân lực chất lượng cao và Công nghệ hiện đại thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản trị quốc tế nhằm tối ưu hóa vận hành, đảm bảo an toàn, giảm thiểu phát thải và hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Ngay trong ngày khai trương, khu vực trưng bày của Vietravel Airlines đã thu hút đông đảo khách tham quan. Hàng trăm lượt khách đã háo hức chờ đợi để trải nghiệm ghế hạng Premium, thưởng thức show nghệ thuật “Sải cánh Việt Nam” do chính các tiếp viên Vietravel Airlines biểu diễn. Nhiều người cũng đặc biệt hứng thú khi tự tay thiết kế hành trình bay mang đậm dấu ấn cá nhân, biến trải nghiệm công nghệ thành kỷ niệm đáng nhớ.

Khách hàng hào hứng checkin cùng Vietravel Airlines

Khu vực Khát vọng vươn xa và Vùng chạm công nghệ liên tục trở thành “góc check-in” hấp dẫn. Nhiều khách chia sẻ rằng họ không chỉ tham quan gian hàng, mà còn cảm nhận rõ rệt sự hiếu khách cùng tinh thần sáng tạo và sự cam kết của một hãng hàng không trẻ muốn vươn ra khu vực và thế giới.

Chia sẻ tại sự kiện triển lãm, ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines khẳng định: “Được đồng hành và góp mặt tại Triển lãm tầm vóc quốc gia ‘80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ là một vinh dự to lớn, một dấu mốc tự hào trên chặng đường phát triển của Vietravel Airlines. Với chúng tôi, đây không chỉ là hoạt động trưng bày, mà còn là lời khẳng định về sứ mệnh đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam; là cam kết mang đến những hành trình thuận tiện, an toàn và chất lượng cao cho người dân. Thông qua các trải nghiệm tại gian hàng, chúng tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh một hãng hàng không tư nhân đầy khát vọng, luôn đổi mới, luôn nỗ lực để kiến tạo tương lai”.

Khát vọng cất cánh cùng hệ sinh thái T&T Group

Sau 4 năm cất cánh, Vietravel Airlines đã từng bước khẳng định bản sắc riêng của một hãng hàng không trẻ trung và đầy khát vọng. Kiên định với sứ mệnh kết nối những điểm đến trong nước và mở rộng ra quốc tế, Vietravel Airlines hướng đến việc mang lại trải nghiệm bay khác biệt, gắn liền với niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn T&T Group đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, đặt nền móng để Vietravel Airlines vươn tới mục tiêu trở thành hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực.

Vietravel Airlines hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vietravel Airlines đã thực hiện 2.209 chuyến bay, vận chuyển 400.000 hành khách, hệ số sử dụng ghế đạt 88%, tỷ lệ đúng giờ (OTP) 87% và 100% chuyến bay an toàn tuyệt đối (theo T&T Group, 2025). Đặc biệt, Vietravel Airlines đã sở hữu 3 tàu bay Airbus A321/A320, chính thức chuyển từ mô hình thuê sang sở hữu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định năng lực cạnh tranh dài hạn của hãng.

Không dừng lại ở đó, Vietravel Airlines cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội tàu bay lên 30–50 chiếc, mở rộng mạng bay khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông (theo VietnamPlus, 2025). Đây là tham vọng không chỉ mang tính doanh nghiệp mà còn gắn với khát vọng quốc gia, khi hàng không Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.

Khán giả thưởng thức show nghệ thuật “Sải cánh Việt Nam” do chính các tiếp viên của Vietravel Airlines biểu diễn

Vietravel Airlines cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận tải hành khách, đồng thời mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa hàng không (air cargo) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của chuỗi cung ứng và logistics trong khu vực. Tập đoàn T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất (ground services), kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không - một lĩnh vực có giá trị gia tăng cao… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.