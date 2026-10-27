Dành tiền cho AI, Microsoft bất ngờ thông báo gói nghỉ việc tự nguyện gồm 60.000 nhân viên

Trong bối cảnh chi tiêu cho hạ tầng AI ngày càng phình to, Microsoft bất ngờ triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện mới, với khoảng 60.000 nhân viên - tương đương 27% lực lượng lao động toàn cầu - được thông báo đủ điều kiện đăng ký.

Ngày 26/10, Microsoft thông báo khởi động chương trình nghỉ việc tự nguyện mới, mở rộng cơ hội nhận hỗ trợ tài chính cho những nhân viên muốn rời công ty. Động thái cho thấy ngay cả những gã khổng lồ công nghệ cũng phải tìm cách cân bằng giữa cuộc đua đầu tư AI và áp lực kiểm soát chi phí.

Theo kế hoạch, chương trình áp dụng với nhân viên tại một số bộ phận ở Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh, có cấp bậc nội bộ từ 70 trở xuống, bao gồm cả một số vị trí cấp phó chủ tịch. Microsoft hiện có khoảng 223.000 nhân viên trên toàn cầu; khoảng 60.000 người đủ điều kiện tham gia chương trình.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Microsoft sẽ sa thải 60.000 nhân viên. Đây là chương trình tự nguyện, cho phép người lao động lựa chọn nghỉ việc theo các điều kiện hỗ trợ của công ty. Số người thực sự rời đi vẫn chưa được xác định.

Mở rộng đối tượng nghỉ việc tự nguyện

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, ông Amy Coleman, Giám đốc nhân sự Tập đoàn Microsoft cho biết chương trình là một phần trong nỗ lực điều chỉnh cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý nhân sự. Mục tiêu là tạo thêm lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt cho người lao động, đồng thời giúp các bộ phận thích ứng với nhu cầu kinh doanh đang thay đổi.

Theo những người am hiểu sự việc, một số nhóm tiếp thị, bán hàng và kỹ thuật quyết định không tham gia chương trình. Phạm vi áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào ưu tiên kinh doanh và nhu cầu nhân sự của từng bộ phận.

Nhân viên đủ điều kiện phải quyết định trước tháng 12 có chấp nhận đề nghị hay không. Những người lựa chọn tham gia dự kiến chính thức rời công ty vào ngày 31/12.

So với chương trình nghỉ hưu tự nguyện được Microsoft triển khai trước đó, kế hoạch mới có phạm vi rộng hơn, không chỉ giới hạn ở những nhân viên thâm niên cao mà còn bao gồm một số lãnh đạo cấp phó chủ tịch.

60 nghìn nhân viên Microsoft toàn cầu nằm trong diện đủ điều kiện nghỉ việc tự nguyện để dành nguồn tiền cho hạ tầng AI. Ảnh: Getty.

Đầu tư AI gây sức ép lên dòng tiền

Chương trình nghỉ việc mới được công bố khi Microsoft tiếp tục tăng mạnh đầu tư vào hạ tầng AI. Để đáp ứng nhu cầu năng lực tính toán ngày càng lớn từ OpenAI, Anthropic và các khách hàng doanh nghiệp khác, công ty đã rót vốn quy mô lớn vào trung tâm dữ liệu, máy chủ và hạ tầng điện toán đám mây.

Tuy nhiên, những khoản đầu tư khổng lồ này cũng tạo sức ép lên dòng tiền, buộc ban lãnh đạo phải xem xét lại chi phí nhân sự và cách phân bổ nguồn lực.

Theo số liệu tài chính được công bố, Microsoft ghi nhận dòng tiền tự do đạt 19,64 tỷ USD trong quý gần nhất, vẫn ở mức dương nhưng giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hai đối thủ điện toán đám mây là Alphabet và Amazon đều báo cáo dòng tiền tự do âm trong cùng kỳ, phản ánh áp lực tài chính mà các tập đoàn công nghệ lớn đang phải đối mặt khi mở rộng hạ tầng AI.

Microsoft đã nhiều lần điều chỉnh quy mô nhân sự trong năm nay. Tháng 4, công ty lần đầu triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện, khi khoảng 7% nhân viên tại Mỹ đủ điều kiện tham gia; hơn 30% số người thuộc diện này được cho là đã chấp nhận đề nghị. Đến tháng 7, Microsoft tiếp tục thông báo cắt giảm khoảng 4.800 vị trí.

Chương trình mới nâng số nhân viên có thể đăng ký lên khoảng 60.000 người, cho thấy Microsoft đang tìm cách tái cơ cấu lực lượng lao động để dành thêm nguồn lực tài chính cho các khoản đầu tư AI dài hạn.

Cuộc đua AI bước vào giai đoạn kiểm soát hiệu quả đầu tư

Động thái của Microsoft phản ánh một xu hướng ngày càng rõ trong ngành công nghệ: nhu cầu AI có thể tăng mạnh, nhưng doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm các khoản đầu tư hạ tầng chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận đủ lớn.

Trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán AI là những trụ cột tăng trưởng quan trọng của Microsoft. Tuy nhiên, thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài, trong khi chi phí xây dựng và vận hành phát sinh ngay lập tức, gây sức ép lên dòng tiền trong ngắn hạn.

Microsoft chưa công bố mục tiêu cụ thể về số người sẽ rời công ty theo chương trình mới. Vì vậy, chưa thể xác định quy mô cắt giảm nhân sự thực tế; tỷ lệ tham gia được dự báo có thể thấp hơn chương trình nghỉ hưu tự nguyện trước đó.

Ngày 28/10, Microsoft dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III. Giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi mức chi cho hạ tầng AI, tốc độ tăng trưởng mảng điện toán đám mây Azure và diễn biến dòng tiền tự do.

Thông điệp đáng chú ý đối với Phố Wall là cuộc đua đầu tư AI vẫn tiếp diễn, nhưng các tập đoàn công nghệ không thể chỉ dựa vào kỳ vọng tăng trưởng. Họ ngày càng phải chứng minh rằng những khoản chi hàng chục tỷ USD cho AI có thể tạo ra lợi ích tài chính tương xứng.

Theo Creaders