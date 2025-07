Đại tướng Lương Tam Quang: Không gian mạng đang trở thành mặt trận chiến lược mới

Phát biểu tại lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Đại tướng Lương Tam Quang nói rằng không gian mạng là mặt trận quan trọng để tổ chức và doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng vệ, tự chủ công nghệ an ninh mạng.

Làm chủ công nghệ lõi

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chia sẻ: "An ninh mạng đã trở thành mặt trận chiến lược mới, với các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng nhắm vào hạ tầng dữ liệu, hệ thống truyền thông quan trọng của quốc gia. Điều này đòi hỏi các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin".

Đây là thời điểm mà các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ chủ động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi, không chỉ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh mà còn phục vụ cho dân sinh, Đại tướng nhấn mạnh.

Hiệp hội NCA được xác định là một trong những tổ chức có vai trò quan trọng trong việc phát triển và bảo vệ hệ sinh thái công nghiệp an ninh mạng tại Việt Nam. Hiệp hội sẽ đóng vai trò điều phối, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tham gia vào các dự án, đặt hàng sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang nói rằng các đơn vị tham gia NCA trong đó có những doanh nghiệp nổi bật như FPT, CMC, Viettel, NCS, BKAV... cần tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến, đồng thời chủ động phát triển các công nghệ phù hợp với điều kiện và nhu cầu của đất nước.

Bảo vệ hạ tầng trọng yếu

Tiếp lời Đại tướng, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng cần xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đơn vị và toàn xã hội trong việc bảo vệ an ninh mạng. Ông Bình đề xuất xây dựng hệ thống phòng thủ mạng với ba lớp: quốc gia, đơn vị và cá nhân, trong đó các đơn vị cần đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh mạng để kết nối với hệ thống. Thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận, diễn tập để nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT

Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc điều hành Tập đoàn BKAV, thành viên Hiệp hội NCA nói rằng công ty của ông sẵn sàng "nhận thầu" xây dựng một nền tảng bảo vệ người dùng điểm cuối. Theo ông Quảng các vụ tấn công mạng nhắm vào người dùng điểm cuối rất nguy hiểm, điển hình như vụ hacker tấn công hệ thống máy chủ của Vietnam Airlines năm 2016 và gần đây là các vụ tấn công APT vào hàng loạt doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO BKAV

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn CMC nhấn mạnh vào nhu cầu bảo vệ hạ tầng trọng yếu quốc gia như điện lực và các trung tâm dữ liệu để đảm bảo an toàn khi xảy ra chiến tranh mạng. Các trung tâm dữ liệu cần đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, an ninh cao. Ông Nguyễn Trung Chính cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, như công an, quân đội, doanh nghiệp, để bảo vệ các cơ sở này.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC

Lãnh đạo các doanh nghiệp tại sự kiện đều thống nhất cho rằng Hiệp hội NCA đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quốc phòng, an ninh Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Được thành lập từ tháng 5/2023, cho đến nay, NCA đã góp phần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ an ninh mạng như Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. NCA đã đào tạo, nâng cao năng lực cho các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng. Tổ chức các sự kiện, diễn tập nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng. Ngoài ra, NCA cũng đã cường hợp tác quốc tế, đóng góp vào việc xây dựng khung pháp lý toàn cầu về an ninh mạng.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, tân Phó Chủ tịch NCA phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện này, Ban lãnh đạo NCA cũng đã công bố việc bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) giữ vai trò Phó Chủ tịch NCA. Đồng thời, Hiệp hội cũng ra mắt chi hội phía Nam, với Thiếu tướng Lê Minh Mạnh đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng.