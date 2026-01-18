Đà Nẵng khoác “tấm áo mới” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Xã hội
Đại hội XIV của Đảng: Tâm huyết từ trùng khơi của người lính Tiểu đoàn DK1
Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Chuyển giao kĩ thuật cho bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP.HCM
Năm 2025, cả nước thực hiện khoảng 10.500 ca ghép mô, tạng, riêng Bệnh viện Trung ương Huế đảm nhiệm gần 1/4 tổng số ca, đồng thời chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho Bệnh viện Bạch Mai, lan tỏa năng lực ghép tạng.
Sở KH&CN TP Đà Nẵng ký hợp tác chuyển giao công nghệ với Đại học Đông Á
Đà Nẵng và Đại học Đông Á thống nhất hợp tác toàn diện về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, tạo nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.
Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm Fintech hàng đầu Đông Nam Á
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký quyết định phê duyệt Đề án “Hình thành và phát triển Trung tâm Fintech tại TP Đà Nẵng”.
Thủ tướng nêu 5 ý nghĩa của sự kiện Việt Nam khởi công nhà máy chế tạo chip đầu tiên
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với việc khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao, có thể khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước làm chủ được công nghệ cao.
Chủ tịch Đà Nẵng giao quyền tuyển dụng, quản lý công chức cho sở ngành và cấp xã
UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phân cấp mạnh cho sở ngành và cấp xã trong công tác tuyển dụng, điều động, nâng lương và quản lý công chức.
Sân bay Đà Nẵng khởi công Nhà ga hàng hóa mới công suất 100.000 tấn/năm
Nhà ga hàng hoá Sân bay quốc tế Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích hơn 2,4 ha, công suất 100.000 tấn hàng hoá/năm, cùng tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng.
Thường trực Ban Bí thư ấn định thời gian xử lý dứt điểm sai phạm về công tác cán bộ
Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu xử lý dứt điểm các sai phạm còn tồn đọng trong công tác cán bộ và tuyển dụng trước ngày 31/3 để đảm bảo minh bạch, trách nhiệm.
Camera AI phát hiện 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở Hà Nội
Trong 2 ngày triển khai, từ dữ liệu hệ thống camera AI, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và trật tự công cộng, với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng.
Xe Mercedes-Benz E 300 biển 80A-7879 ở Đà Nẵng đấu giá 3 năm vẫn ế
Chiếc Mercedes-Benz E 300 (W212, sản xuất 2009) mang biển số 80A-7879 – một chiếc xe công vụ từng thuộc tài sản công của TP Đà Nẵng – đang tiếp tục được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ còn 282 triệu đồng.
Hình ảnh 13 Tổng bí thư, có người 2 lần giữ cương vị này
Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của 13 vị Tổng bí thư qua các thời kỳ.
Cấp giấy kiểm dịch khống cho Công ty Đồ hộp Hạ Long, một cán bộ ra đầu thú
Một cán bộ Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng đã ra đầu thú về hành vi nhận hối lộ.
Viện KSND khu vực 4 TP Đà Nẵng xác minh dự án nâng cấp Quốc lộ 14B
Qua xác minh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua xã Hòa Tiến, Viện KSND khu vực 4 (TP Đà Nẵng) nhận thấy công trình không bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông lớn.
Công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị như thế nào?
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được thực hiện đúng quy định, bài bản, chặt chẽ, dân chủ và minh bạch.
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Chiều 14/1, Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV và họp báo quốc tế trước thềm khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Bộ Chính trị chọn ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", cả nước được nghỉ lễ
Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.
Camera AI ‘bắt’ 6.351 vi phạm giao thông ở Hà Nội, lỗi nào nhiều nhất?
Sau một tháng vận hành, camera AI giúp phát hiện hơn 6.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Hàng trăm xe máy vi phạm chưa có người nhận, CSGT Đà Nẵng ra thông báo
Phòng CSGT Công an Đà Nẵng thông báo tìm chủ sở hữu gần 190 mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính đã quá hạn tạm giữ. Sau 30 ngày kể từ thông báo cuối, phương tiện sẽ bị tịch thu theo quy định.
Sơ duyệt công tác tổ chức, sẵn sàng tổng duyệt Đại hội XIV của Đảng
Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng đã thực hiện sơ duyệt toàn bộ công tác chuẩn bị, từ khánh tiết, hậu cần đến kỹ thuật, nhằm bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối và sẵn sàng cho buổi tổng duyệt vào sáng 14/1.