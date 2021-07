Cơ sở tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn phải đáp ứng những tiêu chí gì?

Bộ Y tế cho biết: Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được áp dụng cho toàn bộ các cơ sở thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, góp phần bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với Cục Y tế Dự phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai và đánh giá Tiêu chí; tổng hợp kết quả đánh giá của các cơ sở tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Mục tiêu chính của tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là nâng cao công tác an toàn tiêm vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn quốc, đồng thời, cung cấp công cụ cho các cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra, đánh giá, rà soát, khắc phục các nguy cơ chưa an toàn và cung cấp công cụ cho các cơ quan quản lý lập danh sách, kiểm tra, đánh giá, giám sát các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn và theo dõi tình hình triển khai chiến dịch tiêm chủng.

Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng gồm 3 phần: Phần A thông tin hành chính, phần B kết quả thực hiện tiêm chủng và phần C các tiêu chí đánh giá gồm 9 tiêu chí (cơ sở hạ tầng; phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ; ghi chép thông tin; đào tạo tập huấn người thực hiện tiêm; kiến thức và thực hành khám sàng lọc; thực hiện sàng lọc trước tiêm, tiêm đúng đối tượng; phương tiện cấp cứu cơ bản; sẵn sàng cấp cứu người bệnh; theo dõi sau tiêm chủng).

Để công tác đánh giá được triển khai thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của chiến dịch có quy mô lớn và rộng khắp, Bộ Y tế cho hay: 9 tiêu chí trên chỉ lựa chọn những nội dung mang tính cốt lõi mà cơ sở tiêm chủng cần thực hiện để bảo đảm công tác an toàn (không đề cập toàn bộ các nội dung liên quan đến tiêm chủng).

Theo Bộ Y tế, 9 tiêu chí sẽ đánh giá tính sẵn sàng và khả năng đáp ứng cho các cơ sở tiêm chủng được quy định theo từng tiểu mục. Mỗi tiểu mục chỉ đánh giá đạt hoặc không đạt. Cơ sở tiêm chủng sẽ nhập số liệu phần A vào lần đầu tiên đánh giá và cập nhật nếu có thay đổi thông tin. Các số liệu trong phần B cập nhật theo từng ngày có thực hiện tiêm chủng.

Cơ sở tiêm chủng phải tự đánh giá theo 9 tiêu chí trong Phần C hằng tuần hoặc trước khi bắt đầu một đợt/chiến dịch tiêm chủng mới; cơ sở tự rà soát khắc phục các tiểu mục chưa đạt và cập nhật thông tin sau khi khắc phục. Sau khi cơ sở tiêm chủng tự đánh giá, Bộ Y tế sẽ căn cứ vào tổng điểm để đánh giá cơ sở tiêm chủng an toàn hoặc không an toàn. Cơ sở tiêm chủng được xếp loại an toàn phải đạt tổng điểm từ 45 điểm trở lên.