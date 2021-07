Hà Nội thiếu trang thiết bị bảo quản vaccine phòng COVID-19 ở nhiệt độ âm sâu

Đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) – về vấn đề bảo quản vaccine phòng COVID-19 của Thủ đô – tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) diễn ra vào chiều nay, ngày 20/7.

Bảo quản vaccine an toàn, chất lượng

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết: Các đơn vị cần chuẩn bị kỹ khâu tiếp nhận, bảo quản, dự trữ, vận chuyển vaccine phòng COVID-19. Trong thời gian tới, khi số lượng vaccine phòng COVID-19 về nhiều, Sở Y tế Hà Nội và CDC Hà Nội cần lên phương án cụ thể, chi tiết để tránh bị động trong việc vaccine về sớm hơn dự kiến, chuẩn bị phương án vận chuyển số lượng vaccine lớn ra sao, việc bảo quản dung tích, trữ lượng vaccine của kho CDC Hà Nội.

Thông tin về tình hình tiếp nhận, bảo quản vaccine, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, - Phó Giám đốc CDC Hà Nội – cho biết: Từ tháng 12/3 – 5/7, CDC Hà Nội đã tiếp nhận tổng cộng 184.470 liều vaccine phòng COVID-19 của Astrazeneca và 10.800 liều vaccine phòng COVID-19 Vero cell, với 5 đợt tiếp nhận. Trung tâm đã thực hiện cấp phát hết theo kế hoạch số vaccine trên đảm bảo an toàn, chất lượng và không để xảy ra sự cố nào về công tác bảo quản.

Hiện, CDC Hà Nội có 1 kho lạnh bảo quản vaccine tiêm chủng dịch vụ thể tích 40m3, 1 kho lạnh bảo quản vaccine tiêm chủng mở rộng thể tích 16m3, 6 tủ lạnh 3000 và 3000 AC. Tổng số liều vaccine bảo quản ở nhiệt độ 2- 8 độ C là 310.000 liều. Đối với hệ thống trang thiết bị bảo quản tại các Trung tâm Y tế và Trạm Y tế trên địa bàn Hà Nội đạt công suất 1.272.000 liều ở nhiệt độ 2- 8 độ C.

Tuy nhiên, theo bà Oanh, đến nay CDC Hà Nội mới chỉ trang bị hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản chủ yếu các vaccine từ 2 – 8 độ C, có 6 tủ bảo quản được tối đa 60.000 liều ở điều kiện từ -15 đến – 25 độ C và còn chưa trang bị bảo quản đối với vaccine yêu cầu nhiệt độ âm sâu. Do đó, CDC Hà Nội sẽ chỉ có thể tiếp nhận và triển khai tiêm khi vaccine đã được rã đông và bảo quản ở nhiệt độ 2 – 8 độ trong khoảng thời gian quy định cho phép.

Bên cạnh đó, 69 tủ ở các trạm y tế bị hỏng đang chờ bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa. Do đó, một số đơn vị phải thực hiện lĩnh vắc xin theo buổi tiêm chủng thường xuyên từ Trung tâm Y tế.

Thông tin về kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, ông Trương Quang Việt – Phó Giám đốc phụ trách điều hành CDC Hà Nội – cho hay: Theo kế hoạch tiêm chủng, Quân khu thủ đô được giao là đơn vị bố trí kho lưu trữ và đã hoàn thiện kho có sức chứa 1.300.000 liều vaccine.

Do đó, CDC Hà Nội sẽ phối hợp với đơn vị này thực hiện phân phối và vận chuyển ngay trong ngày vaccine cho các Trung tâm Y tế quận/huyện, những vaccine còn thừa cuối ngày sẽ được thu lại về bảo quản tại Quân khu thủ đô và CDC Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có hơn 1.200 dây chuyền với hơn 820 điểm tiêm chủng tại 579 xã, phường, thị trấn và xây dựng kế hoạch tiêm lên đến mũi 200.000 mũi/ngày. Để đạt được số mũi tiêm tối đa cần có 1.000 dây chuyền tiêm (mỗi dây chuyền tiêm 200 mũi/ngày). Tuy nhiên, Hà Nội đã dự phòng thêm 200 dây chuyền sẵn và cũng đã tập huấn cho cán bộ y tế phụ trách công tác tiêm chủng toàn tuyến để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng.

Phân bổ vaccine phòng COVID-19 phù hợp

Sau khi lắng nghe ý kiến của CDC Hà Nội, ông Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - đề nghị CDC Hà Nội cần thống kê thực trạng, điều kiện đáp ứng của đơn vị, từ đó gửi đề xuất lên cấp trên để thực hiện phân bổ vaccine phù hợp, đồng thời, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Quân khu thủ đô để lên phương án tiếp nhận tối đa lượng vaccine, phương án vận chuyển, từ đó, sẽ xây dựng kế hoạch tiêm chủng chi tiết, phù hợp. Sở Y tế Hà Nội cần khẩn trương xây dựng quy trình vận chuyển, bảo quản vaccine trên địa bàn thành phố.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo CDC Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước đến nay. Qua nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh, TP. Hà Nội là địa phương đông dân, có vị trí quan trọng, do đó những chuẩn bị cũng như triển khai thực hiện của Hà Nội đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử.

“Vì thế, CDC Hà Nội cần kiểm tra, rà soát lại các kho, tủ lạnh bảo quản vaccine cũng năng lực bảo quản vaccine hiện nay, rà soát lại số lượng bơm kim tiêm. Bộ Y tế đề nghị CDC báo cáo Sở Y tế trình UBND TP. Hà Nội cấp kinh phí để trang bị thêm các tủ bảo quản vaccine, trang bị thêm các máy phát hệ thống điện để đảm bảo bảo quản vaccine khi vaccine về nhiều, đa chủng loại cùng 1 thời điểm bởi hiện tại Hà Nội mới chủ yếu có khả năng bảo quản, dự trữ và vận chuyển loại vaccine trong điều kiện bảo quản từ 2-8 độ C…”- Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị.

Cũng theo Thứ trưởng Trương Quốc Cường: Trong trường hợp quá tải về năng lực bảo quản, CDC TP Hà Nội cần có sự phối hợp chặt chẽ các đơn vị trên địa bàn như Quân khu Thủ đô, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương… để sẵn sàng chuyển vaccine về bảo quản dự phòng. “Khi chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng, cần tính đến cả tình huống xấu nhất, kịch bản xấu nhất để lên kế hoạch thực hiện sẵn sàng, tránh bị động”- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.