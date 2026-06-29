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TNPM được vinh danh với Cúp Vàng Dịch vụ Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương 2026

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 27/6, TNPM được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026” ở hạng mục Cúp Vàng Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương.

Danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa vận hành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho khách hàng.

Bồi đắp nền tảng của vận hành xuất sắc

Trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản, chất lượng dịch vụ ngày càng trở thành thước đo quan trọng của năng lực doanh nghiệp. Không chỉ đảm bảo các hoạt động vận hành diễn ra ổn định, đơn vị quản lý còn phải duy trì trải nghiệm nhất quán, khả năng phản hồi nhanh và tính minh bạch trong mọi tương tác với khách hàng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng giá trị bền vững cho các dự án bất động sản trong dài hạn.

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Đại diện TNPM nhận cup và chứng nhận từ ban tổ chức giải thưởng

Việc TNPM được vinh danh tại chương trình "Thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026" với hạng mục Cúp Vàng Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương được xem là một dấu mốc cho hành trình nâng chuẩn dịch vụ và hoàn thiện năng lực vận hành của doanh nghiệp. Trước đó, TNPM từng được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của TNPM thời gian qua là việc đẩy mạnh số hóa dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Năm 2025, doanh nghiệp ra mắt phiên bản nâng cấp của ứng dụng TIMI - trợ lý tiện ích cư dân 24/7. Thông qua nền tảng này, cư dân có thể dễ dàng đăng ký các dịch vụ kỹ thuật, theo dõi tiến độ xử lý yêu cầu và kiểm soát chi phí dịch vụ một cách minh bạch ngay trên điện thoại.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý mà còn tăng cường tính minh bạch trong toàn bộ quy trình phục vụ khách hàng. Đây cũng là xu hướng tất yếu của ngành quản lý vận hành hiện đại, nơi dữ liệu và công nghệ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Song song với đó, TNPM tiếp tục triển khai các chương trình chuẩn hóa quy trình, hướng tới áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Văn hóa tuân thủ được đề cao trong toàn hệ thống với yêu cầu nhất quán từ việc thực hiện quy trình vận hành, kế hoạch hành động đến các mục tiêu quản trị. Tinh thần Agile được áp dụng nhằm gia tăng tính linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật và hiệu quả trong tổ chức thực thi.

Những nỗ lực đó không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp hướng tới mục tiêu vận hành xuất sắc trong dài hạn.

Chiến lược nâng phân khúc dịch vụ

Nếu trước đây doanh nghiệp quản lý vận hành chủ yếu được đánh giá qua khả năng duy trì hoạt động ổn định của dự án, thì hiện nay khách hàng còn kỳ vọng nhiều hơn ở những trải nghiệm dịch vụ được thiết kế phù hợp với từng phân khúc tài sản. Điều này đặt ra yêu cầu về một hệ thống vận hành linh hoạt, có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của các dự án trung và cao cấp.

Việc chuẩn hóa quy trình và xây dựng năng lực vận hành xuất sắc là nền tảng để TNPM triển khai chiến lược nâng cao phân khúc dịch vụ và mở rộng năng lực phục vụ các nhóm khách hàng có yêu cầu ngày càng cao.

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TNPM đang hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn vận hành theo từng phân khúc dịch vụ

Trên cơ sở năng lực đã được xây dựng trong nhiều năm, TNPM đang từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn vận hành theo từng phân khúc dịch vụ, trong đó trọng tâm là nhóm khách hàng trung - cao cấp. Việc phân hạng tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp cung cấp các giải pháp phù hợp với đặc thù từng dự án, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Một trong những lợi thế của TNPM đến từ việc là thành viên của ROX Key - hệ sinh thái dịch vụ thuộc ROX Group. Nền tảng này cho phép doanh nghiệp kết nối nguồn lực công nghệ, dữ liệu và năng lực chuyên môn từ các đơn vị thành viên để phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng vận hành.

Thông qua sự phối hợp với TNTech và các đơn vị trong hệ sinh thái, nhiều giải pháp như checkpoint quản lý vận hành và an ninh thông minh, nền tảng quản lý tài sản FM, ứng dụng dịch vụ khách hàng hay hệ thống phân tích dữ liệu Power BI đã được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ.

Không chỉ dừng ở việc quản lý vận hành, TNPM đang hướng tới mô hình cung cấp các giải pháp quản trị tài sản toàn diện hơn, trong đó dữ liệu, công nghệ và trải nghiệm khách hàng đóng vai trò trung tâm.

Định hướng này cũng phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của ROX Group sau 3 thập kỷ, khi chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành được xem là những yếu tố tạo nên giá trị bền vững cho hệ sinh thái. Với TNPM, hành trình nâng chuẩn dịch vụ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng mà còn góp phần hình thành những chuẩn mực vận hành chuyên nghiệp hơn cho thị trường.

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