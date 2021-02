Bộ Y tế dồn toàn lực cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long – đưa ra trong cuộc họp bàn về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam – diễn ra vào chiều qua, ngày 24/2.

Chiến dịch tiêm chủng với hơn 100 triệu liều vaccine

Tại cuộc họp bàn về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - nhấn mạnh: Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều vaccine.

Hiện, Bộ Y tế đang khẩn trương chuẩn bị các kịch bản, huy động tất cả đơn vị trong và ngoài ngành y tế tham gia vào quá trình tiêm nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ, làm sao sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch COVID-19.

Ngay sau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Y tế đã thảo luận các vấn đề như nguồn cung ứng vaccine, thủ tục quy trình phê duyệt, tổ chức các chiến dịch tiêm chủng, sự cần thiết phải huy động tổng lực ngành Y tế. Theo đó, tất cả cơ sở y tế công lập sẽ tham gia vào quá trình tiêm chủng, đồng thời, huy động lực lượng sinh viên các trường Y để tổ chức tiêm tại các điểm ngoài trạm y tế và các điểm lưu động.

Cùng với đó, vấn đề bảo quản vaccine phòng COVID-19 cũng được các chuyên gia bàn bạc, rà soát kỹ. Đến nay, hệ thống kho lạnh ở các khu vực đã đủ khả năng bảo quản vaccine, các thiết bị vận chuyển vắc xin tới các trạm y tế, các điểm tiêm lưu động được đảm bảo.

Thảo luận về việc đánh giá độ an toàn, hiệu quả sau tiêm vaccine, các chuyên gia cho rằng: Bất cứ loại vaccine nào cũng không thể đảm bảo được độ an toàn 100%, nhất là vaccine phòng COVID-19 mới được phát triển trong thời gian ngắn. Do đó, việc theo dõi đánh giá phản ứng sau tiêm rất quan trọng. Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn đánh giá này, nhưng tới đây sẽ phải tiếp tục làm rõ để không gây hoang mang trong người dân với những phản ứng sau tiêm.

Vì thế, Bộ Y tế đã phân công tất cả các đơn vị tập huấn toàn tuyến về tiêm chủng, quy trình tổ chức điểm, buổi tiêm, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm, theo dõi sau tiêm và đánh giá hiệu quả của vaccine sau tiêm.

Việt Nam muốn tiếp cận nguồn vaccine chất lượng, có giá cả hợp lý

Trong cuộc họp giữa Bộ Y tế với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam về vaccine phòng COVID-19 cùng diễn ra vào chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bày tỏ sự cảm ơn đối với những nỗ lực của chương trình COVAX Facility, tạo điều kiện để Việt Nam được tiếp cận sớm với nguồn vaccine phòng COVID-19.

Về đối tượng ưu tiên tiêm vaccine, các bên thống nhất sẽ thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận vaccine phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế, đại diện các tổ chức quốc tế đã đồng ý với những trao đổi về việc một số vaccine bảo quản trong điều kiện khó khăn, phải huy động nguồn lực xã hội hoá như vaccine của Pfizer. Vaccine của Pfizer có yêu cầu bảo quản ở âm 70 độ C và tiêm trong 5 ngày sau khi rã đông. Vì thế, nếu không tiêm kịp trong thời hạn đó vì những lý do khách quan thì sẽ gây lãng phí. Thực tế, việc tiêm vaccine này tại Mỹ cho thấy tỷ lệ không sử dụng ở mức cao.

Do đó, “Việt Nam mong muốn được tiếp cận với nguồn vaccine đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, phù hợp, bảo quản như theo điều kiện của các vaccine thông thường mà Việt Nam đang có, đồng thời, Bộ Y tế cam kết sẽ giải quyết ngay các vấn đề liên quan tới thủ tục để đảm bảo vaccine của Chương trình COVAX Facility sớm được nhập vào Việt Nam “ – ông Long nhấn mạnh.