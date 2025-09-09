Bệ phóng thiết thực cho ngành công nghiệp ô tô trong nước

Bức tranh ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước có nhiều điểm sáng song cũng đi kèm thách thức từ nội lực và thị trường bên ngoài. Tăng kết nối trong chuỗi cung ứng được coi là giải pháp nhằm gia tăng lợi thế cho ngành ô tô trong nước.

Dư địa lớn nhưng cũng nhiều thách thức

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 5 tháng đầu năm 2025, các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 147.300 chiếc, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, có khoảng 80.045 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 1,83 tỷ USD, tăng 43,3% về lượng và 47,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Với những mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế, ngành công nghiệp ô tô trong nước đóng góp vai trò không nhỏ, vừa thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, vừa là mắt xích quan trọng kết nối thị trường, hạ tầng và giao thông, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Đẩy mạnh sản xuất ô tô trong nước cũng góp phần gia tăng cạnh tranh, đòn bẩy cho việc xuất khẩu ô tô ra thị trường thế giới, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Đây đồng thời là những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong các Nghị quyết 57-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân.

Hiện nay, nước ta đã tham gia và ký kết 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có nhiều hiệp định liên quan trực tiếp đến ngành ô tô như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), FTA giữa EU và Việt Nam (EVFTA)…

Theo đó, ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu Việt Nam từ các nước thành viên nội khối ASEAN đạt tỉ lệ nội địa hóa trên 40% sẽ được miễn thuế nhập khẩu đến năm 2027. Còn theo lộ trình của EVFTA, thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ EU sẽ giảm dần, trung bình khoảng 6.4% mỗi năm trong vòng 10 năm, đồng nghĩa với việc giá thành ô tô nhập khẩu từ EU sẽ ngày càng giảm, tạo ra áp lực lớn đối với các nhà sản xuất ô tô trong nước. Bên cạnh đó, thỏa thuận thuế quan với Mỹ trong thời gian tới cũng là biến số khó lường.

Chưa kể, ngoài lý do giảm thuế nhập khẩu, các hãng xe trên thế giới cũng đồng loạt đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, tạo nên trào lưu giảm giá và có xu hướng lan rộng.

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải sử dụng hiệu quả dòng vốn, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất, từ đó gia tăng tính cạnh tranh. Những thách thức chung của ngành đang đặt ra bài toán lớn, cần thắt chặt hơn cái bắt tay từ hệ sinh thái bao gồm các nhà cung cấp phụ tùng, xưởng sản xuất, lắp ráp trong nước và phân phối đầu ra.

Vai trò bệ đỡ của các tổ chức tín dụng

Đóng vai trò huyết mạch tài chính, dẫn vốn cho các ngành kinh tế và đồng hành cùng khách hàng, những gói tín dụng của hệ thống ngân hàng có ý nghĩa rất lớn góp phần “mở rộng cánh cửa” cho ngành sản xuất ô tô trong nước, vừa siết chặt mối liên kết giữa các doanh nghiệp, vừa cân bằng và tạo đòn bẩy, giúp gia tăng cung – cầu giữa sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ ô tô trong nước, hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu.

Với sự thấu hiểu khách hàng, đón đầu nhu cầu của doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) nhanh chóng cho ra mắt gói tín dụng hỗ trợ chuỗi cung ứng đầu vào của Kim Long Motor, như một điểm tựa cho ngành sản xuất ô tô trong nước. Gói hỗ trợ đến 90% nhu cầu vốn và thời hạn vay tối đa 9 tháng. Linh hoạt tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền đòi nợ/khoản phải thu từ Kim Long Motor, giải pháp tài chính của SHB giúp các nhà cung cấp, đơn vị trong chuỗi cung ứng không cần thế chấp tài sản cố định, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tiếp cận vốn, phù hợp với đặc thù vận hành và linh hoạt dòng tiền.

Đồng thời, nhằm thúc đẩy tiêu thụ đầu ra, SHB cũng triển khai chương trình cho vay ưu việt dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua xe Kim Long Motor, với chính sách cạnh tranh hàng đầu thị trường cùng quy trình hồ sơ, thủ tục tinh gọn. Ngân hàng tài trợ lên tới 85% giá trị xe, thời hạn vay tối đa 72 tháng, thế chấp bằng chính tài sản mua. Với thời hạn vay linh hoạt và tỷ lệ tài trợ cao, SHB cam kết đồng hành, giúp doanh nghiệp đầu tư xe phục vụ kinh doanh, vận tải trở nên thuận lợi và dễ dàng.

Gói giải pháp của SHB góp phần tạo nên chuỗi cung ứng liền mạch, tăng cường kết nối và thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái của doanh nghiệp trung tâm. Không chỉ chủ động dòng vốn với nhiều ưu đãi từ ngân hàng; khả năng kết nối đầu vào, đầu ra sẽ giúp các doanh nghiệp ô tô trong nước tự tin phát triển, tạo lợi thế trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường.

Những giải pháp đồng hành kịp thời của SHB cho thấy sự thấu hiểu thị trường và khách hàng, khẳng định vị thế Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín, Top 5 ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam. Với vị thế của ngân hàng Top đầu, SHB là ngân hàng cung ứng nguồn vốn hiệu quả cho các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, tiên phong cung cấp các các giải pháp tài chính số cho nhiều khối đơn vị hành chính sự nghiệp và người dân.

Ngân hàng tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.