Agribank - Chủ động kiến tạo ngân hàng số, đưa dịch vụ đến từng người dân

Trên cơ sở Nghị quyết 57-NQ/TW, Agribank đã chuyển từ chủ trương sang hành động cụ thể. Kế hoạch 77-KH/ĐU và Chương trình hành động 40486/NHNo-NHS không chỉ xác định mục tiêu mà còn phân định rõ lộ trình thời gian và trách nhiệm thực thi.

Trên nền tảng định hướng chiến lược của Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng Kế hoạch 77-KH/ĐU ban hành ngày 28/2/2025 và Chương trình hành động 40486/NHNo-NHS ngày 26/3/2025, Agribank đang kiến tạo cơ chế triển khai rõ ràng, đặt công nghệ là xương sống, tổ chức là khung, con người là lực lượng, bảo mật là lá chắn, với mục tiêu cuối cùng là đưa dịch vụ số đến tận từng người dân và “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nền tảng vững chắc

Từ cuối năm 2024, Agribank chủ động khởi động giai đoạn chuẩn bị, tập trung rà soát và hoàn thiện chính sách nội bộ, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ làm nền tảng cho bước đi dài hạn. Sang quý I/2025, ngân hàng thiết kế các giải pháp cốt lõi và triển khai thí điểm sản phẩm trọng tâm. Đến giữa năm 2025, tiến trình được đẩy mạnh với việc mở rộng quy mô, tích hợp dữ liệu quốc gia, đồng thời nhân rộng mô hình điểm giao dịch thông minh nhằm bảo đảm dịch vụ ngân hàng số phủ rộng từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa.

Từ nửa cuối năm 2025, Agribank chuyển sang giai đoạn vận hành toàn diện, hoàn thiện quy trình, thiết lập cơ chế đo lường kết quả và nhân rộng sáng kiến hiệu quả. Xuyên suốt lộ trình ấy là nguyên tắc “Không ai đứng ngoài chuyển đổi số”, bảo đảm mọi cán bộ, chi nhánh, phòng giao dịch đều tham gia, và người dân, doanh nghiệp ở mọi miền đất nước đều được thụ hưởng.

Nhìn theo tiến trình này, các dự án như nâng cấp Core Banking, triển khai Open SmartBank và Agribank Plus, áp dụng SoftPOS, kết nối eKYC với cơ sở dữ liệu dân cư… đều được ấn định mốc thời gian cụ thể và gắn với người chịu trách nhiệm, biến tầm nhìn thành kết quả đo được trên thực tế.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại khu trưng bày chuyển đổi số của Agribank tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Giải pháp trọng tâm – Cầu nối giữa ngân hàng và khách hàng

Các sản phẩm trọng tâm không đơn thuần là phần mềm, mà là cầu nối thực tế đưa ngân hàng đến gần khách hàng hơn. (i) Open SmartBank và Agribank Plus cho phép mở tài khoản, gửi – rút – vay trực tuyến mọi lúc, mọi nơi; (ii) SoftPOS biến điện thoại thông minh thành điểm chấp nhận thẻ, giúp tiểu thương, hộ kinh doanh vùng nông thôn dễ dàng tiếp cận thanh toán không tiền mặt; (iii) Open API mở rộng hợp tác với fintech và doanh nghiệp bán lẻ, tích hợp dịch vụ Agribank vào hệ sinh thái số quốc gia. Bên cạnh đó, AI, Big Data, Cloud được ứng dụng để cá nhân hóa dịch vụ, phát hiện rủi ro sớm và tối ưu trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn thử nghiệm và tinh chỉnh sản phẩm.

Về mô hình giao dịch, đến giữa năm 2025 Agribank đang triển khai hơn 2.200 quầy giao dịch thông minh trên toàn hệ thống, giúp rút ngắn thời gian phục vụ, giảm thủ tục hành chính và chuyển trọng tâm từ “làm thủ tục” sang “tư vấn giá trị gia tăng.” Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi: thủ tục gọn – thời gian ngắn – trải nghiệm tốt hơn.

Mọi vị trí đều phải hành động

Công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi có con người đứng sau chịu trách nhiệm rõ ràng. Kế hoạch 77 được Đảng ủy Agribank ban hành ngày 28/2/2025, nhấn mạnh nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả – và yêu cầu đưa tiêu chí số hóa vào chương trình hành động. Mỗi đơn vị phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, báo cáo định kỳ theo quý, tạo sức ép tích cực biến chủ trương thành kết quả cụ thể.

Trong lộ trình này, vai trò của cán bộ Agribank là then chốt. Mỗi cán bộ không chỉ nói về chuyển đổi số, mà phải thực hành chuyển đổi số: mở tài khoản số, sử dụng ứng dụng ngân hàng, hướng dẫn khách hàng tại quầy. Hành động cụ thể tạo dựng niềm tin, giúp khách hàng sẵn sàng tiếp nhận dịch vụ mới. Việc gắn kết quả chuyển đổi số với tiêu chí thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm đã hình thành động lực hành động thực chất.

Một chương trình đào tạo về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Nguồn nhân lực số được ưu tiên phát triển mạnh mẽ. Từ cuối 2024, Agribank triển khai chương trình “Học tập số”, xây dựng khung đào tạo kỹ năng số cho cán bộ ở mọi cấp, đồng thời hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu để bồi dưỡng và tuyển chọn nhân tài. Chính sách tuyển dụng – đãi ngộ được điều chỉnh theo hướng ưu tiên nhân sự công nghệ, dữ liệu, quản trị hệ thống.

Song song, Agribank khuyến khích đổi mới sáng tạo nội bộ thông qua các cuộc thi sáng kiến, nhân rộng giải pháp hiệu quả, cùng hoạt động truyền thông – hướng dẫn khách hàng đa kênh, từ biển chỉ dẫn tại quầy đến video hướng dẫn, giúp xóa bỏ rào cản tiếp cận cho nông dân, tiểu thương, doanh nghiệp, người cao tuổi.

Bảo mật - Giữ trọn niềm tin khách hàng

Khi dịch vụ số lan tỏa tới vùng sâu vùng xa, bảo mật và quản trị rủi ro trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Agribank vận hành chiến lược bảo vệ đa lớp, kết hợp biện pháp kỹ thuật, chính sách quản lý và cơ chế giám sát chặt chẽ. (i) Lớp kỹ thuật: xác thực đa yếu tố, sinh trắc học, mã hóa dữ liệu; (ii) Lớp quản lý: phân quyền, kiểm soát thay đổi, kiểm toán nội bộ; (iii) Lớp giám sát: hệ thống cảnh báo sớm và giám sát theo thời gian thực, giúp phát hiện và ứng phó kịp thời.

Cùng với phòng ngừa, Agribank nâng cao năng lực ứng phó, tổ chức diễn tập an toàn thông tin định kỳ, ứng dụng AI và học máy để phân tích hành vi, phát hiện giao dịch bất thường và dự báo rủi ro. Chính sách nội bộ khuyến khích thử nghiệm trong khuôn khổ an toàn, tạo không gian đổi mới vững chắc và thận trọng.

Cán bộ Agibank hướng dẫn tiểu thương sử sụng mã QR code trong thanh toán

Niềm tin khách hàng còn được củng cố bằng chất lượng trải nghiệm: khảo sát mức độ hài lòng định kỳ, cập nhật sản phẩm theo phản hồi, phát triển dịch vụ cá nhân hóa như quản lý tài chính, gói ưu đãi theo hành vi tiêu dùng, chương trình tích điểm đổi quà. Khi người dân thấy được lợi ích thiết thực – tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, nhận ưu đãi, họ sẽ chủ động tiếp nhận và lan tỏa dịch vụ số.

Hướng tới một xã hội số toàn diện

“Không ai đứng ngoài chuyển đổi số” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành mệnh lệnh hành động – cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, kế hoạch, trách nhiệm và kết quả ở từng chi nhánh, từng cán bộ. Khi Agribank mang dịch vụ số đến tay nông dân, tiểu thương, người lao động, cán bộ thôn bản, ngân hàng không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia: một nền kinh tế số – xã hội số, nơi dịch vụ tài chính trở thành phương tiện đưa cơ hội, tri thức và an toàn đến mọi ngõ ngách đời sống.

Agribank thực hiện mục tiêu “Không ai đứng ngoài chuyển đổi số”

Con đường phía trước còn dài, nhưng nếu lộ trình được triển khai nghiêm túc, kiên trì và có trách nhiệm, với báo cáo – đánh giá rõ ràng theo các văn bản chỉ đạo, tầm nhìn ấy sẽ trở thành hiện thực: Dịch vụ số đến từng người dân – Niềm tin được giữ trọn – Agribank tiếp tục là lực lượng nòng cốt của chuyển đổi số quốc gia.