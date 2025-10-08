49 tổ chức và 3 cá nhân được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2025

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Vietnam Digital Awards đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.
Năm 2025 – mùa giải VDA thứ 8 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia – đã mang một dấu ấn đặc biệt.
Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử – con số cao nhất từ trước tới nay. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, sản phẩm và giải pháp tiêu biểu đã được vinh danh tại Lễ trao giải năm nay.
Điểm nhấn nổi bật của VDA 2025 là việc lần đầu tiên bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân, nhằm tôn vinh những gương mặt có đóng góp lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các cá nhân tiêu biểu được trao giải năm nay là những người đã có công trình, sáng kiến và hoạt động nổi bật, thể hiện rõ vai trò “con người là trung tâm của chuyển đổi số”.
Bên cạnh đó, các hạng mục đạt giải thưởng năm 2025 tiếp tục phản ánh sức sáng tạo mạnh mẽ, khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) hay chuỗi khối (Blockchain) vào thực tiễn.
TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, nhận định: “Những hồ sơ đạt giải năm nay đều có chiều sâu công nghệ, tính lan tỏa cao và chú trọng đến yếu tố dữ liệu, an toàn thông tin. Nhiều mô hình có khả năng nhân rộng, tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí và cải thiện dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp”.
Sau 8 mùa tổ chức, Vietnam Digital Awards đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp và cá nhân tiêu biểu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.
Không chỉ là nơi tôn vinh, VDA 2025 còn là diễn đàn kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và cá nhân, cùng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và lan tỏa các mô hình thành công trong chuyển đổi số.
Ban Tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện cách thức tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng và uy tín Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam trong những năm tới, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong tiến trình kiến tạo một Việt Nam số – vững mạnh và thịnh vượng.
Trình chiếu mapping hành trình số của Việt Nam
Lễ trao giải VDA 2025 gây ấn tượng với khán giả bằng màn trình chiếu laser mapping tương tác LED. chương trình không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng, mà còn truyền đi thông điệp đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số của Việt Nam.
Đạo diễn chương trình Nguyễn Đồng Hưng cho biết “Phần trình chiếu mapping được xây dựng nhằm truyền tải tinh thần của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – VDA 2025. Từ hình ảnh robot xuất hiện giữa không gian công nghệ đến các cụm từ như ‘AI’, ‘Big Data’, ‘5G/6G’, chương trình dẫn dắt khán giả vào hành trình chuyển đổi số quốc gia. Cao trào là khi các khái niệm ‘Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số – Công dân số’ hiện lên giữa thành phố công nghệ, thể hiện rõ định hướng trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị”.
Bức tranh toàn cảnh về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã phát phóng sự phác họa bức tranh toàn cảnh về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam trong gần 1 năm qua. Qua đó, phác họa quy mô, chặng đường và những dấu ấn nổi bật của Giải thưởng chuyển đổi số năm 2025.
Công bố danh sách 49 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân được vinh danh tại Lễ trao giải VDA 2025
Tại lễ trao giải VDA 2025, Ban Tổ chức chính thức công bố danh sách 49 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân được vinh danh tại VDA 2025
Có tất cả 5 hạng mục trao giải trong năm nay, gồm:
1. Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc
2. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc
3. Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc
4. Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng
5. Tôn vinh cá nhân
Trao giải cho 49 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xuất sắc và 3 cá nhân tiêu biểu
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lê Doãn Hợp, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thay mặt Ban Tổ chức trao giải cho 5 Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc và 19 Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc
Tại hạng mục 1: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc
Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh với giải pháp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng.
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng đang được triển khai rộng khắp toàn Thành phố Hà Nội với gần 500.000 đảng viên, 16 triệu lượt truy cập vào hệ thống với gần 400.000 (400 nghìn) tài khoản thường xuyên sử dụng. Thời gian tới, hệ thống sẽ triển khai tới các đảng bộ trên toàn quốc.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được vinh danh với Nền tảng quản lý Doanh nghiệp - Chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp với chính quyền.
Ông Phan Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.
Cơ sở dữ liệu của nền tảng từ hồ sơ của 4.568 (hơn 4,5 nghìn) doanh nghiệp, 12.268 (hơn 12 nghìn) hộ kinh doanh, hơn 500 hợp tác xã. Các giấy tờ được cập nhật tự động từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, với 20.318 (hơn 20 nghìn) bộ hồ sơ, 27.351 (hơn 27 nghìn) tệp kết quả. Doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tại Lạng Sơn thành thạo sử dụng Nền tảng này.
Cục Thuế được vinh danh tại VDA 2025 với Hệ thống Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.
Từ ngày 2/4 đến 22/7/2025, cơ quan thuế đã tiếp nhận 1.038.272 (hơn một triệu) tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân, 886.178 (gần 9 trăm nghìn) tờ khai đề nghị hoàn thuế. 75% số tờ khai được người nộp thuế sử dụng tờ khai gợi ý của hệ thống.
Hệ thống đã ban hành hơn 251 nghìn lệnh hoàn thuế với tổng số tiền chi hoàn đạt 1.250 (1 nghìn 200) tỷ đồng.
Ông Lê Long- Phó Cục trưởng Cục thuế đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.
Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng được vinh danh tại VDA 2025 với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành.
Người đại diện nhận giải là Thượng tá Hồ Ngọc Duy, Chỉ huy trưởng Trung tâm.
6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm đã tiết kiệm khoảng 50.000 giờ công lao động, tương đương hơn 2.000 ngày làm việc, tiết kiệm gần 5 tỷ đồng. Chuyển đổi số đã giúp giảm trên 65% thời gian xử lý văn bản, 70% thời gian tổ chức họp, tăng hiệu suất xử lý công việc lên khoảng 1.8 lần
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được vinh danh tại VDA 2025 với Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành).
Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) ứng dụng AI, IoT, điện toán đám mây, giúp rút ngắn thời gian thủ tục, tăng minh bạch, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng mô hình cửa khẩu hiện đại, thông minh và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh Lào Cai.
Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đại diện nhận giải.
Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được vinh danh với Loạt 6 giải pháp chuyển đổi số đồng bộ.
BIDV đẩy mạnh chuyển đổi số với 6 giải pháp nổi bật: Không gian làm việc số B.One, Gen AI Search, tài khoản phong thủy và chiêm tinh học, bảo lãnh điện tử, Smart Payroll và định danh EKYC tổ chức, giúp số hóa toàn diện hoạt động giúp BIDV hướng tới trở thành định chế tài chính hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030.
Người đại diện nhận giải là bà Bùi Vân Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số BIDV.
Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina) được vinh danh với Hệ thống sản xuất và xuất khẩu thông minh.
Casumina đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng Big Data, AI, IoTs, Robotics và Blockchain nhằm tối ưu hóa sản xuất - xuất khẩu - quản trị. Hệ thống dữ liệu tập trung giúp tiết giảm 300 tỷ đồng/năm, ứng dụng Blockchain tạo Hộ chiếu Sản phẩm số theo chuẩn ISO, kiểm soát toàn bộ vòng đời sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Đình Khoát - Tổng Giám đốc Casumina.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được vinh danh với Hệ sinh thái giải pháp số về nghiệp vụ và quản lý xuất bản, sản phẩm sách giáo khoa điện tử.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số với 15 giải pháp công nghệ trọng yếu như iPub, P-Office, QR Code chống sách giả và sách giáo khoa điện tử, rút ngắn quy trình xuất bản còn 4–6 tháng, tiết kiệm 20% chi phí. Năm 2024, hệ thống phục vụ 25 triệu người dùng.
Người đại diện nhận giải là ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được vinh danh với giải pháp Định danh số và Triển lãm cổ vật Triều Nguyễn.
Giải pháp đánh dấu bước đột phá trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế, khi mỗi cổ vật được gắn mã định danh duy nhất, số hóa 3D và lưu trữ trên blockchain, bảo đảm tính xác thực và bảo mật. Triển lãm số trên museehue.vn ứng dụng VR/AR, metaverse giúp công chúng trải nghiệm di sản sống động, thu hút hơn 6.500 lượt truy cập từ 40 quốc gia.
Ông Võ Quang Huy, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận giải thưởng.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được vinh danh với Loạt giải pháp chuyển đổi số ngành ngân hàng.
VietinBank đẩy mạnh chuyển đổi số trên 4 trụ cột: Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ và Con người & Tổ chức. Đến Quý III/2025, ngân hàng đã triển khai gần 100 sáng kiến, 99% giao dịch thanh toán thực hiện trên kênh số, tạo trải nghiệm vượt trội. VietinBank thành lập Khối Dữ liệu & AI; lan tỏa văn hóa số với hơn 2,6 triệu lượt học về chuyển đổi số.
Người đại diện nhận giải là bà Phùng Thu Hà - Trưởng Ban Chuyển đổi số VietinBank
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh với giải pháp Ứng dụng AI trong chuyển đổi số Ngân hàng.
LPBank đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện với Core Banking Temenos, tổng đài đa kênh AI giúp giảm 50% khối lượng công việc. Trợ lý ảo IVR và phân tích hành vi người dùng, tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian phản hồi. Các giải pháp nhằm thúc đẩy mục tiêu trở thành ngân hàng số toàn diện.
Ông Lưu Danh Đức - Phó Tổng Giám đốc LPBank đại diện nhận giải.
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng với Giải pháp Quản lý và tăng năng suất làm việc cho phòng thử nghiệm VILAS 882 tại DRC.
Phòng Thử nghiệm VILAS 882 DRC số hóa toàn bộ quy trình, tích hợp AI, SPC, GPT và lưu trữ cloud, tự động hóa báo cáo, cảnh báo, giảm 70% thời gian thu thập, 90% thời gian thống kê, tăng độ chính xác 99%, tăng 50% năng suất, lợi, minh bạch và hỗ trợ nhanh qua chatbot.
Người đại diện nhận giải là ông Hà Phước Lộc - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) được vinh danh với 4 giải Nền tảng Open Gateway cung cấp dịch vụ API từ mạng di động; Trợ lý ảo kỹ thuật Netmind; Hệ thống Quản lý cơ sở hạ tầng trong trung tâm dữ liệu Viettel; Hệ thống điều hành ứng cứu thông tin và cứu nạn trong thiên tai.
Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng Công nghệ và Chuyển đổi số.
Công ty CP Xi măng Xuân Thành được vinh danh với Hai giải pháp QCX Workplace và ứng dụng VNeID kiểm soát an ninh.
Xi măng Xuân Thành áp dụng QCX Workplace đồng bộ quy trình kiểm soát chất lượng, giảm sai sót và nâng độ tin cậy. Phòng thí nghiệm tự động phân tích mẫu trong 1–2 phút. Từ 2023, doanh nghiệp triển khai VNeID, căn cước gắn chip và camera AI, giúp chấm công thông minh, tối ưu an ninh, quản lý nhân sự hiệu quả.
Ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Xuân Thành đại diện nhận giải.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội được vinh danh với Bộ giải pháp MB AI AppProtect & AutoCredit mSME.
MB tăng tốc chuyển đổi số với 98,6% giao dịch số hóa, xử lý 5,1 tỷ giao dịch trong 6 tháng đầu 2025. Ứng dụng AI – app Protection bảo vệ 5.000 khách hàng với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2025, MB thu hút 2,2 triệu khách hàng mới, nâng tổng số lên hơn 32,3 triệu khách hàng.
Bà Phạm Thị Kim Phượng - Giám đốc dự án Nhà máy Số doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Quân đội đại diện nhận giải.
Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh với giải pháp Ứng dụng công nghệ số giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật tại Bệnh viện.
Với hơn 1 triệu lượt khách hàng đến khám và điều trị mỗi tháng, việc tiên phong ứng dụng công nghệ số tích hợp AI tự động hóa giám sát quy trình kỹ thuật bệnh viện đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh hiệu quả tuân thủ quy trình chuyên môn, khắc phục tức thì sai sót, đảm bảo an toàn người bệnh.
Bác sĩ Lê Thiện Quỳnh Như, Phó giám đốc bệnh viện đại diện nhận giải.
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh với giải pháp Bộ giải pháp chuyển đổi số trọng điểm ngành Ngân hàng.
Bộ ba nền tảng số Di-HDBank, Di-HDBiz và Digital Core Thought Machine tạo nên cuộc cách mạng toàn diện trong hệ sinh thái HDBank. Digital Core xử lý giao dịch thời gian thực. Trwoj lý tài chính số Di-HDBank ứng dụng AI, Voice AI; Di-HDBiz hỗ trợ quản trị dòng tiền linh hoạt. HDBank khẳng định vị thế tiên phong, kiến tạo hệ sinh thái tài chính số hiện đại.
Ông Nguyễn Văn Hảo - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đại diện nhận giải.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng được vinh danh với Giải pháp Nền tảng AI hội thoại và hệ sinh thái Ứng dụng ezGenAI (CAIP-ezGenAI).
VPBank triển khai nền tảng GenAI tập trung, tích hợp đa mô hình ngôn ngữ lớn. Xây dựng các ứng dụng GenAI cung cấp dịch vụ cho khách hàng giúp giảm thời gian phản hồi từ 15 phút xuống dưới 10 giây, đối với nhân viên, các ứng dụng GenAI giúp tăng hiệu quả công việc từ 20-30%, giảm đáng kể chi phí vận hành.
Ông Nguyễn Tuấn Cường - Giám đốc Trung tâm Phát triển Dịch vụ Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng đại diện nhận giải.
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội được vinh danh với Bộ giải pháp Giao thông công cộng thông minh.
Hà Nội triển khai bộ giải pháp số cho giao thông công cộng gồm thẻ vé ảo, phần mềm quản lý hạ tầng và hệ thống giám sát GPS, giúp thanh toán không tiền mặt, quản lý minh bạch, điều hành hiệu quả. Đến nay đã có 25.383.485 (hơn 25 triệu) lượt hành khách thụ hưởng tiện ích từ bộ giải pháp này.
Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội đại diện nhận giải.
Bệnh viện 199 - Bộ Công an được vinh danh với Giải pháp số Quản trị thông minh cho bệnh viện.
Hơn 80.000 lượt khám chữa bệnh đã được xác thực qua CCCD, VNeID và VssID; 65.437 ca X-quang ngực đã được hỗ trợ phân tích bởi AI; 487 ca nhũ ảnh nghi ngờ ung thư vú được phát hiện sớm qua AI do bệnh viện thực hiện. Trên 90% người bệnh hài lòng với các tiện ích số của bệnh viện (năm 2024).
Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được vinh danh với Loạt giải pháp số trong quản lý dự án xây dựng.
Phục Hưng Holdings ứng dụng BIM toàn diện trong quản lý xây dựng, từ thiết kế, phối hợp kỹ thuật đến kiểm soát chi phí, giúp giảm sai sót thiết kế dưới 5% và bóc tách khối lượng chính xác 99%. Khoảng 80% dự án, gồm Nhà ga Sân bay Long Thành mà Phục Hưng Holdings là thành viên của Liên danh Vietur và hàng loạt công trình lớn, đã áp dụng BIM.
Ông Đặng Trọng Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đại diện nhận giải.
Công ty Cổ phần AP Saigon Petro được vinh danh với Bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện.
Từ năm 2020, AP Saigon Petro đã áp dụng 4 giải pháp chuyển đổi số gồm BASE, ERP, DMS và PORTAL, giúp giảm sai sót xuất hàng xuống dưới 0,1%, tăng trưởng doanh thu và tổng tài sản ổn định, mở rộng khách hàng, khẳng định vị thế tiên phong đổi mới trong ngành dầu nhờn.
Ông Nguyễn Bảo Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AP Saigon Petr đại diện nhận giải.
Công ty Cổ phần Vinschool được vinh danh với Hệ sinh thái các phần mềm chuyển đổi số: VOne, SWB, EMS, Curriculum Mapping.
Vinschool xây dựng hệ sinh thái công nghệ giáo dục toàn diện giúp nâng cao trải nghiệm học tập, quản lý minh bạch và hiệu quả giáo dục cho khoảng 7.000 (7 nghìn) cán bộ nhân viên, giáo viên và 49.000 (49 nghìn) học sinh.
Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Chương trình và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) được vinh danh với Bộ giải pháp Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc.
Trung bình 35 triệu giao dịch mỗi ngày, Agribank vận hành hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại với lượng giao dịch số chiếm trên 96%, ứng dụng AI và tự động hóa, lan tỏa văn hóa số đến vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy tài chính toàn diện và thanh toán điện tử.
Ông Nguyễn Khắc Trung - Trưởng Ban Ngân hàng số Agribank đại diện nhận giải.
Vinh danh Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc và Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng
Ở hạng mục 3 - Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, VDA 2025 vinh danh 17 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và nhiều công nghệ tiên tiến khác. Đây là những giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn, góp phần thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản lý mang lại hiệu quả kinh tế cao
Với 8 sản phẩm, giải pháp được trao giải ở hạng mục 4. Đây là sự ghi nhận và tri ân dành cho các tổ chức, cá nhân đã xây dựng và triển khai những sản phẩm, giải pháp số nhằm phục vụ cộng đồng, hỗ trợ người yếu thế, góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận công nghệ và lan tỏa các giá trị nhân văn.
Ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN và TS Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao giải cho đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận giải.
Hạng mục 3 - Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc
Nền tảng Quản lý camera tập trung - mCentralized VMS của Công ty CP Công nghệ MobiFone Toàn cầu trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
mCentralized VMS giúp giám sát, điều hành hàng nghìn camera thông minh, nhận diện khuôn mặt, phát hiện hành vi bất thường, phân tích lưu lượng và trích xuất dữ liệu nhanh chóng, hỗ trợ các lĩnh vực đô thị thông minh, giao thông, bán lẻ.
Loạt giải pháp: App TPBank, Livebank 24/7, TPBank Biz, Ứng dụng chuyển đổi số nội bộ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Với các giải pháp ngân hàng số App TPBank, LiveBank 24/7 và TPBank Biz, TPBank số hóa toàn diện giao dịch cá nhân, doanh nghiệp và vận hành nội bộ. Hệ thống tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả, minh bạch.
Kyta Platform - Nền tảng Quản lý vòng đời giao kết và vận hành số toàn diện cho doanh nghiệp; FPT CX Suite - Nền tảng Quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới; FPT Culture Tech - Hệ sinh thái giải pháp công nghệ số hóa di sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS, Tập đoàn FPT.
Kyta Platform giúp hơn 4.500 doanh nghiệp giảm mạnh thời gian, sai sót và chi phí, hướng tới văn phòng không giấy.
FPT CX Suite cá nhân hóa trải nghiệm, tự động hóa chăm sóc, tối ưu chi phí và mở rộng quốc tế. FPT Culture Tech “số hóa bất tử” di sản, lan tỏa tới giới trẻ, thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa.
Bà Đào Hải Phương, Trưởng ban Marketing và Truyền thông của Công ty, đại diện nhận giải.
Phần mềm hệ thống Hải trình tàu thuyền của Công ty Cổ phần Viễn thông Năng lượng TCOMIE.
Phần mềm Hải trình tàu thuyền dành cho tàu cá từ 12m trở lên, giúp ngư dân ghi nhật ký khai thác điện tử ngay trên app di động, ứng dụng công nghệ blockchain đảm bảo minh bạch. Giải pháp giúp giảm thiết bị và chi phí trên tàu, số hóa hồ sơ khai thác, hỗ trợ gỡ “thẻ vàng” IUU, góp phần phát triển thủy sản bền vững.
Ông Hoàng Lê Viết Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện nhận giải.
Hệ thống quản lý phân phối trực tuyến - Viettel DMS và Viettel Private Cloud - Nền tảng đám mây riêng Viettel của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions).
Viettel DMS – hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến giúp số hóa toàn bộ quy trình, từ sản phẩm, đơn hàng đến khách hàng và marketing, tối ưu phân phối, tăng doanh số, hỗ trợ ra quyết định bằng dữ liệu.
Viettel Private Cloud – nền tảng điện toán đám mây riêng bảo mật cao, hiệu suất 99,99% uptime, giúp doanh nghiệp triển khai nhanh và chuyển đổi số toàn diện.
Ông Đào Trọng Trình, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng số Viettel Solutions, đại diện nhận giải.
Ngân hàng số New Digibank của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
VCB Digibank thế hệ mới ra mắt tháng 6/2024 mang đến trải nghiệm ngân hàng số thông minh với chuyển tiền một chạm, tự nhận diện người nhận, quản lý thu chi và ngân sách, cảnh báo vượt hạn mức, theo dõi tài chính trực quan, cập nhật dữ liệu realtime chính xác.
Bà Trần Thị Liên Hằng, Phó trưởng phòng Phát triển kênh số và đối tác, đại diện nhận giải.
Hệ sinh thái Tài chính số Viettel Money của Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital).
Hệ sinh thái Tài chính số Viettel Money với hơn 350 dịch vụ đa dạng, đã mang tài chính số đến gần hơn với hàng chục triệu người Việt, đặc biệt là người ở vùng sâu, vùng xa. Viettel Money đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận những giải pháp tín dụng chính thống một cách tiện lợi, an toàn và minh bạch.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính số, đại diện nhận giải
Hệ thống thông tin quản lý khách hàng 4.0 của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
CMIS 4.0 – hệ thống quản lý khách hàng do EVNICT phát triển, tích hợp dữ liệu quốc gia, CRM và Big Data, số hóa toàn bộ giao dịch, kết nối Cổng Dịch vụ công và dữ liệu dân cư, giúp EVN minh bạch thông tin, giảm sai sót, nâng mức hài lòng khách hàng lên gần 99%.
Ông Phạm Ngọc Hiển, Phó Giám đốc, đại diện nhận giải.
Giải pháp Internet toàn diện và Giải pháp Giám sát ứng dụng AIoT cho bán lẻ thông minh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Tập đoàn FPT.
Giải pháp Ultra Fast & F-Safe của FPT ứng dụng AI và Big Data tối ưu tốc độ Internet, bảo mật toàn mạng gia đình. Giải pháp Giám sát AIoT cho bán lẻ thông minh kết hợp AI và IoT giám sát khách hàng, quản lý hàng hóa, phát hiện gian lận, phân tích dữ liệu realtime, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm mua sắm.
Ông Nguyễn Hoàng Lộc, Phụ trách Chính sách Kinh doanh và marketing online FPT Camera và FPT Smart Home, Tập đoàn FPT, đại diện nhận giải.
Tổ hợp Robot Logistics thông minh của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post).
Tổ hợp Robot Logistics Thông minh của Viettel Post tự động hóa toàn trình kho vận với AGV Sorting, Picking và Arm Robot, công suất 1,4 triệu bưu phẩm/ngày, tăng 40%, rút ngắn 8–10 giờ giao hàng, tăng năng suất 3,5 lần, tiết kiệm 60% chi phí nhân công, tỷ lệ giao hàng thành công 96%.
Ông Nguyễn Kim Thuần, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, đại diện nhận giải.
Arobid TradeXpo - Công nghệ triển lãm trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu của Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid.
Arobid TradeXpo là nền tảng triển lãm trực tuyến B2B ứng dụng VR 360, gian hàng 3D, livestream và kết nối thông minh, giúp doanh nghiệp Việt trưng bày sản phẩm, kết nối đối tác toàn cầu, tăng cơ hội xuất nhập khẩu và nâng cao nhận diện thương hiệu, thu hút hơn 1 triệu lượt tham quan từ 50 quốc gia.
Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc điều hành, đại diện nhận giải.
Dịch vụ phát triển các giải pháp phần mềm tùy chỉnh quy mô lớn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Công nghệ Viettel (Viettel Software).
Viettel Software cung cấp giải pháp phần mềm tối ưu cho từng doanh nghiệp, đồng hành từ khảo sát đến vận hành. Doanh nghiệp ghi dấu với các dự án tiêu biểu như OSS cho Viettel Network, Viettel Money, V-Office tích hợp AI và chữ ký số, MOPLUS cho Vietnam Airlines – nền tảng chuyển đổi số khai thác bay an toàn, hiệu quả.
Ông Trần Văn Bằng, Phó Giám đốc Công ty, đại diện nhận giải.
Hệ thống Hỗ trợ vận hành hồ chứa HNT của Công ty Cổ phần giải pháp thời tiết WeatherPlus.
Hệ thống Hỗ trợ vận hành hồ chứa HNT nâng cao an toàn, hiệu quả và minh bạch cho thủy điện. Tích hợp Big Data, radar, dự báo khí tượng thủy văn và mô hình thủy lực, HNT giúp ra quyết định chính xác, tăng hiệu quả kinh tế đến 15%/năm. Hiện áp dụng tại hơn 50 nhà máy, dự kiến mở rộng đến 200 khách hàng Đông Nam Á.
Ông Hà Ngọc Tuấn đại diện nhận giải.
Hạng mục 4 - Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng
Bộ giải pháp QR cho bệnh viện, trường học, kết nối VNeID và Etax Mobile của Ngân hàng TMCP Nam Á.
Nam A Bank triển khai bộ giải pháp thanh toán QR kết hợp VNeID và eTax Mobile cho bệnh viện, trường học. Giải pháp giúp thanh toán nhanh, xác thực danh tính, nộp thuế dễ dàng, giảm thủ tục, nâng cao trải nghiệm. Đến 6/2025, áp dụng tại hơn 200 bệnh viện, trường học, ghi nhận hơn 100.000 giao dịch.
Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng giám đốc, đại diện nhận giải.
Giải pháp chuyển đổi số du lịch thông minh cho địa phương IGB Tour của Công ty Cổ phần IGB.
Giải pháp Du lịch thông minh IGB Tour - Sản phẩm “Make in Vietnam” số hóa toàn diện hoạt động du lịch với bản đồ số, đặt dịch vụ du lịch, thanh toán không tiền mặt, thuyết minh đa ngữ và AI gợi ý hành trình cá nhân hóa. Hệ thống đã triển khai tại Sa Pa, Mộc Châu, Sơn La, Quỳnh Nhai, Đoan Hùng, Mường Lay,…, giúp tăng 23% lượt khách nội địa và được nhận bằng khen của nhiều địa phương.
Ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị IGB Group, đại diện nhận giải.
Nền tảng Danang Smart City của Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng.
Danang Smart City là nền tảng di động đa tiện ích của Đà Nẵng, tích hợp dịch vụ công và đô thị thông minh trên một ứng dụng duy nhất. Phiên bản app đã có hơn 1,8 triệu lượt tải, cài đặt sử dụng. Mục tiêu đến cuối năm 2025, nền tảng sẽ cung cấp 100 dịch vụ đa lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị.
Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm, đại diện nhận giải.
Sáng kiến chuyển đổi số Tự Hào Hàng Việt của TikTok Vietnam.
Chương trình “Tự Hào Hàng Việt” do TikTok phát động từ 2024 hỗ trợ doanh nghiệp địa phương và tiểu thương nâng cao năng lực thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số. Hơn 300.000 tiểu thương, nhà bán hàng được đào tạo, sản phẩm địa phương được số hóa, tiếp cận khách hàng qua các chiến dịch “Chợ Phiên OCOP”, “Tự Hào Hàng Việt”, “GreenUP”, giúp hàng Việt phát triển bền vững".
Ông Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Quan hệ chính phủ, TikTok Shop Việt Nam, đại diện nhận giải.
Zalo Official Account và Zalo Mini App của Công ty TNHH Zalo Platforms, VNG.
Zalo OA và Zalo Mini App giúp doanh nghiệp, tổ chức xây dựng kênh tương tác, bán hàng, cung cấp dịch vụ số ngay trên Zalo, tích hợp CRM (xi ar em), chatbot và AI. Hiện có hơn 17 nghìn tài khoản Zalo OA cơ quan nhà nước, 173 Mini App tại 25 tỉnh, 40 triệu người theo dõi và 214 triệu tin cảnh báo thiên tai đã được gửi qua Zalo. Ông Bùi Minh Đức đại diện Công ty TNHH Zalo Platforms, VN nhận giải.
Máy tính Thánh Gióng - Sản phẩm Bình dân học vụ số Make in Vietnam của Công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng.
Máy tính Thánh Gióng là sản phẩm Make in Vietnam phục vụ Bình dân học vụ số, giá chỉ từ 5 triệu đồng/bộ. Giai đoạn 2022–2024, hơn 33.000 máy đã được đưa vào sử dụng, trong đó 23.000 máy triển khai tại trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính công, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.
Ông Lại Hoàng Dương, Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng đại diện nhận giải.
Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh của Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh.
Ứng dụng kết nối người dân với chính quyền qua dịch vụ công trực tuyến và tiện ích đô thị, hiện thực hóa nguyên lý “lấy người dân làm trung tâm”.
Ứng dụng đạt hơn 561.602 (gần 562 nghìn) lượt cài đặt, 2.605.296 (hơn 2,6 triệu) lượt truy cập, giúp rút ngắn 50% thời gian xử lý phản ánh, tăng 70% mức độ hài lòng, và tiếp nhận hơn 100.000 phản ánh minh bạch chỉ sau nửa năm vận hành.
Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đại diện nhận giải.
Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ hiện trạng cây chắn sóng bảo vệ đê biển khu vực miền Bắc của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.
Hệ thống cơ sở dữ liệu cây chắn sóng miền Bắc được tích hợp trên phần mềm quản lý đê điều, trực quan hóa hiện trạng cây ngập mặn và bản địa tại 5 tỉnh trọng điểm. Giúp theo dõi, quản lý, quy hoạch hiệu quả, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.
PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đại diện nhận giải.
Vinh danh cá nhân với tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới
Hành trình chuyển đổi số của đất nước không chỉ được tạo nên từ nỗ lực của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, mà còn được thắp sáng bởi những con người cụ thể – những cá nhân với tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Chính vì vậy, năm 2025, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần đầu tiên có hạng mục Giải thưởng Tôn vinh cá nhân. Những cá nhân được vinh danh là những nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia, những con người tiên phong đã và đang truyền cảm hứng, tạo ra những tác động thiết thực và lan tỏa trong cộng đồng.
Giải thưởng ở hạng mục này không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời tri ân sâu sắc của Ban Tổ chức đối với những nỗ lực bền bỉ, những cống hiến âm thầm nhưng vô cùng to lớn cho hành trình đưa Việt Nam tiến bước vững vàng trong kỷ nguyên số.
Tôn vinh 3 cá nhân tiêu biểu
Ông Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên chuyên trách Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và ông Nguyễn Quân, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA 2025 trao giải cho 3 cá nhân được tôn vinh.
Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng
Ông Trần Ngọc Thạch trực tiếp tham gia xây dựng và điều phối triển khai Kiến trúc thành phố thông minh, Đề án Chuyển đổi số, Đề án Đô thị thông minh của TP. Đà Nẵng; là một trong những kiến trúc sư chủ chốt đặt nền móng cho triển khai mô hình Chính quyền số, đô thị thông minh hiệu quả tại Đà Nẵng; góp phần đưa TP. Đà Nẵng trở thành hình mẫu chuyển đổi số của cả nước. Liên tục 04 năm liền đến nay, TP. Đà Nẵng đã xếp hạng nhất chuyển đổi số cấp Tỉnh và nhận nhiều giải thưởng về chuyển đổi số trong và quốc tế.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền là người có nhiều tâm huyết trong chuyển đổi số giáo dục mầm non. Cô xây dựng mô hình trường học số, sử dụng Google Drive quản lý toàn bộ hồ sơ, kế hoạch, minh chứng, giúp giảm hơn 70% hồ sơ giấy.
Nhà trường số hóa 100% hồ sơ quản lý, thư viện và kho học liệu số với nhiều video bài giảng, cùng chatbot “Cô Mầm non” và “Trợ lý Hiệu trưởng” hỗ trợ giáo viên, phụ huynh hiệu quả.
Thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó trưởng Phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thượng tá Vũ Thanh Nhân trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành các hệ thống trọng yếu như cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cấp hộ chiếu trực tuyến, khai báo tạm trú điện tử và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
Với những đóng góp xuất sắc, ông nhiều lần được Bộ Công an tặng Bằng khen, đặc biệt là danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng năm 2025.
Mỗi hồ sơ, mỗi sáng kiến tham gia VDA sẽ là đóng góp quý báu cho mục tiêu xây dựng Việt Nam thành quốc gia số, vững mạnh và thịnh vượng
Phát biểu tại Lễ trao giải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh: Qua 8 lần liên tiếp tổ chức kể từ năm 2018, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc; thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự; và đã vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu.
Giải thưởng càng có sức lan tỏa lớn, Hội Truyền thông số Việt Nam càng nhận thấy cần tiếp tục hoàn thiện cách thức tổ chức trong những năm tiếp theo, nhằm đồng hành cùng các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và toàn xã hội, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.
Để chuẩn bị cho mùa Giải thưởng thứ 9 - năm 2026, ông Nguyễn Minh Hồng trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và từng cá nhân hãy tiếp tục gửi gắm trí tuệ, tâm huyết và sản phẩm sáng tạo của mình thông qua Giải thưởng.
"Mỗi hồ sơ, mỗi sáng kiến tham gia không chỉ góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh của đơn vị, mà còn là đóng góp quý báu cho mục tiêu xây dựng Việt Nam thành quốc gia số, vững mạnh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới", ông Hồng nói.
Cũng tại lễ trao giải, thay mặt Hội Truyền thông số Việt Nam và Ban Chỉ đạo tổ chức Giải thưởng, ông Nguyễn Minh Hồng chân thành cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ đã bảo trợ Giải thưởng; cảm ơn các thành viên Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo là những chuyên gia uy tín, có kiến thức và kinh nghiệm quý báu, đã góp phần nâng cao uy tín, chất lượng của Giải thưởng.
"Xin cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành, tham gia trong suốt quá trình tổ chức, phối hợp và ủng hộ, góp phần làm nên thành công của Lễ trao giải hôm nay. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của quý vị trong thời gian tới", ông Nguyễn Minh Hồng nói.