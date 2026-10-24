UFO hình tam giác bí ẩn xuất hiện gần cơ sở quân sự Mỹ, thiết bị nhiệt không phát hiện được

Lầu Năm Góc công bố hồ sơ về vật thể bay hình tam giác màu đen được cho là đạt tốc độ gần 2.900 km/h, không phát tiếng động và không để lại dấu hiệu nhiệt.

Hai nhân chứng quân sự giàu kinh nghiệm cho biết đã nhìn thấy một vật thể bay hình tam giác màu đen di chuyển với tốc độ được ước tính lên tới 1.800 dặm/giờ (khoảng 2.900 km/h) gần một cơ sở nhạy cảm của Mỹ. Vật thể được mô tả là không phát ra tiếng động, thực hiện những cú chuyển hướng đột ngột rồi biến mất. Hồ sơ mới do Lầu Năm Góc công bố vẫn chưa xác định được danh tính hay công nghệ đứng sau vật thể bí ẩn này.

Theo các hồ sơ mới được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, một vật thể màu đen hình tam giác được cho là đã lao vun vút trên bầu trời với tốc độ khoảng 1.800 dặm/giờ gần một cơ sở nhạy cảm của nước này. Hai nhân chứng quân sự giàu kinh nghiệm mô tả một phương tiện bay không phát ra tiếng động, thực hiện những động tác cơ động đột ngột trước khi biến mất.

Ngày 23/10, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố thêm 28 hồ sơ mới, nâng tổng số tài liệu trong kho lưu trữ về các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP) lên 478 hồ sơ qua 7 đợt công bố. Bộ tài liệu bao gồm những cuộc chạm trán gần đây của quân đội cùng các báo cáo lịch sử về những vật thể bay chưa thể giải thích.

Trong số đó, một báo cáo mô tả cuộc chạm trán bất thường, đặt ra nhiều câu hỏi về đặc tính bay của vật thể cũng như việc các thiết bị dường như không phát hiện được dấu hiệu nhiệt từ nó.

Vật thể bí ẩn né tránh các thiết bị phát hiện

Theo một bản ghi nhớ của Bộ Quốc phòng Mỹ, hai nhân chứng quân sự cấp cao đã phát hiện vật thể này vào đầu năm nay. Sự việc xảy ra gần một cơ sở nhạy cảm ở miền Tây nước Mỹ, nhưng địa điểm cụ thể đã bị lược bỏ trong tài liệu công khai.

Các nhân chứng mô tả vật thể có bề mặt đen mờ, hình dáng giống một máy bay cánh tam giác. Họ ước tính sải cánh của nó vào khoảng 9-15 feet (2,7-4,6 m), chiều sâu khoảng 6 feet (1,8 m) và độ dày chừng 2 feet (0,6 m). Kích thước nhỏ gọn càng khiến những khả năng bay được mô tả trở nên đáng chú ý.

Diễn biến chuyển động của vật thể cũng khác thường. Theo lời kể, nó bay lên cao khoảng 200 feet (61 m), dịch chuyển ngang, sau đó đột ngột lao xuống trước khi biến mất. Các nhân chứng cho biết vật thể không phát ra âm thanh có thể nghe thấy và cũng không để lại vệt khí thải nhìn thấy được.

Tài liệu cho biết các thiết bị quan sát nhiệt không ghi nhận được dấu hiệu nhiệt từ vật thể. Nó cũng không có hệ thống đèn chiếu sáng thường thấy trên máy bay thông thường, khiến các nhân chứng không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng cho những gì họ quan sát được.

Lầu Năm Góc đưa vào hồ sơ công bố một hình minh họa tái hiện vật thể hình tam giác này. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa xác định được đó là vật thể gì, cũng chưa làm rõ công nghệ nào có thể lý giải những đặc tính bay được báo cáo.

Đây không phải báo cáo duy nhất về vật thể hình tam giác trong bộ tài liệu. Ba báo cáo riêng biệt mô tả các vật thể màu đen có hình dạng tương tự xuất hiện phía trên những cơ sở quân sự nhạy cảm. Việc hình dáng này liên tục được nhắc đến cung cấp thêm dữ liệu để các nhà nghiên cứu đối chiếu những báo cáo về vật thể chưa xác định gần các khu vực hạn chế tiếp cận.

Các vụ chứng kiến từ nhiều thập niên trước cũng được công bố

Đợt công bố mới nhất còn bao gồm những hồ sơ có niên đại từ nhiều thập niên trước. Một báo cáo năm 1953 mô tả vật thể hình elip, có bề mặt kim loại, được phát hiện tại Thụy Điển. Một tài liệu khác thuật lại vụ chứng kiến vật thể bất thường ở Saudi Arabia vào năm 1957.

Các hồ sơ khác đề cập đến những lần người dân báo cáo nhìn thấy đĩa bay quanh đảo Catalina, bang California, Mỹ. Bộ tài liệu cũng bao gồm các văn bản được giải mật liên quan đến những hoạt động bị cho là có tính chất huyền bí tại trang trại Skinwalker ở bang Utah.

Những báo cáo này trải dài qua nhiều địa điểm, thời kỳ và hiện tượng khác nhau. Việc chúng được đưa vào kho lưu trữ không đồng nghĩa các vụ việc có chung một nguyên nhân hoặc lời giải thích.

Dù vậy, các tài liệu cung cấp thêm nguồn tư liệu lịch sử để giới nghiên cứu đối chiếu lời kể của nhân chứng, tìm kiếm những mô tả lặp lại và xác định các đặc điểm thường xuất hiện trong những báo cáo về hiện tượng chưa được giải thích.

Lầu Năm Góc tiếp tục công bố hồ sơ mật

Đợt công bố mới diễn ra sau chỉ thị của Tổng thống Donald Trump về việc công khai các hồ sơ của chính phủ liên quan đến hiện tượng dị thường chưa xác định, UFO (vật thể bay không xác định) và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan đang tham gia triển khai nỗ lực này.

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị thêm các tài liệu để công bố rộng rãi. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa cho biết thời điểm cụ thể của đợt công bố tiếp theo.

Báo cáo về vật thể hình tam giác vẫn để ngỏ nhiều câu hỏi quan trọng, trong đó có hệ thống động lực giúp vật thể di chuyển và nguyên nhân khiến nó thực hiện những động tác bay khác thường. Những chuyển động được mô tả cùng việc không phát hiện được dấu hiệu nhiệt khiến vụ việc đặc biệt khó giải thích dựa trên những thông tin hiện có.

Các tài liệu mới được công bố không đưa ra lời giải thích cuối cùng cho vụ chứng kiến, cũng không cung cấp bằng chứng xác nhận vật thể có nguồn gốc ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, chúng ghi lại khá chi tiết một cuộc chạm trán mà các nhà điều tra đến nay vẫn chưa thể làm sáng tỏ.

Theo IE