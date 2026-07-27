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Choáng ngợp với tổ hợp văn phòng bán hàng và sự kiện hơn 5.100m² tại trung tâm Bãi Cháy của Sun Group

Yến Linh
Yến Linh

Sun Property chính thức khai trương văn phòng bán hàng nằm trong tổ hợp Sun Gallery Ha Long có quy mô lên tới 5.100 m² với điểm nhấn là sa bàn “khổng lồ” rộng 80 m² tái hiện quần thể Sun Elite City. Văn phòng bán hàng mở ra không gian nghệ thuật mang tinh thần của “Kinh đô lễ hội”, cũng như tiềm năng đầu tư tại Bãi Cháy – “tọa độ vàng” du lịch miền Bắc.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành Sun Gallery Ha Long. Ảnh: Ánh Dương.

Sun Gallery Ha Long – “Cánh cửa” mở ra không gian lễ hội

Sáng ngày 26/7, sự kiện lễ khai trương Sun Gallery Ha Long đã thu hút hơn 600 khách mời là các đối tác chiến lược, đại lý phân phối cùng đông đảo nhà đầu tư. Tọa lạc đắc địa ngay tại Cổng Tây công viên Sun World Hạ Long, Sun Gallery Ha Long sở hữu quy mô ấn tượng với tổng diện tích sử dụng lên tới hơn 11.300 m² (gồm 2 tầng nổi và 1 tầng hầm), định hình thành một tổ hợp văn phòng kết hợp không gian sự kiện – thương mại đẳng cấp.

Trong giai đoạn 1, Sun Gallery Ha Long chính thức mở cửa đón tiếp khách tham quan không gian Văn phòng Bất động sản rộng hơn 3.000 m². Dự kiến sang tháng 8, tổ hợp sẽ tiếp tục giai đoạn 2 với việc đưa vào vận hành các phân khu chức năng sự kiện và thương mại, nổi bật là Dragon Ballroom với sức chứa lên tới gần 600 khách.

Sun Gallery Ha Long là một trong những văn phòng bán hàng lớn nhất của Sun Property với diện tích hơn 5.100 m². Ảnh: Ánh Dương.
Sun Gallery Ha Long là một trong những văn phòng bán hàng lớn nhất của Sun Property với diện tích hơn 5.100 m². Ảnh: Ánh Dương.

Ngay từ khu vực đón tiếp, khách mời được bước vào sảnh đón thông tầng với mặt tường kính cao đón ánh sáng tự nhiên và các đường nét kiến trúc cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. Với các tác phẩm nghệ thuật và tranh ảnh được bố trí khắp không gian, khách hàng vừa cảm nhận được vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới, vừa khám phá thêm tầm nhìn làm đẹp vùng đất Quảng Ninh của Sun Group.

Sun Gallery Ha Long không chỉ là văn phòng bán hàng mà được phát triển như một không gian “sống thử” tại “Kinh đô lễ hội” Sun Elite City. Tại đây, khách hàng có thể tiếp cận trực quan quy hoạch tổng thể của đại đô thị, tìm hiểu các dòng sản phẩm, hệ tiện ích và định hướng phát triển dài hạn của điểm đến Bãi Cháy.

“Sun Gallery Ha Long là “cánh cửa” mở ra hành trình khám phá Sun Elite City. Tại đây, từ ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long kỳ vĩ đến cách tổ chức không gian, mỗi chi tiết đều được kiến tạo để khách hàng cảm nhận rõ hơn tinh thần và khát vọng xây dựng một “Kinh đô lễ hội” tại trung tâm Bãi Cháy”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Đại diện Sun Property phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương.
Đại diện Sun Property phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương.

Sau nghi thức cắt băng khai trương, hàng trăm khách mời đồng loạt bước vào bên trong Sun Gallery. Không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi khi mọi ánh nhìn đều hướng về khu vực được che phủ bởi những dải lụa lớn ở trung tâm không gian – nơi chuẩn bị diễn ra nghi thức được mong chờ nhất của sự kiện.

Sa bàn “khổng lồ” khai mở góc nhìn toàn cảnh

Trong tiếng đếm ngược của hàng trăm khách mời, đại diện Sun Property thực hiện nghi thức khai mở đại sa bàn Sun Elite City. Ngay khoảnh khắc đó, hé mở mô hình quy hoạch khổng lồ có diện tích gần 80m², cao gần 2m và được thực hiện theo tỷ lệ 1:400.

Sa bàn giới thiệu bức tranh toàn cảnh “Kinh đô lễ hội” Sun Elite City với từng phân khu, từng trục cảnh quan, hệ sinh thái tiện ích và các công trình biểu tượng được tái hiện sống động qua mô hình và hiệu ứng ánh sáng.

Sa bàn “khổng lồ” giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin các dự án. Ảnh: Ánh Dương.
Sa bàn “khổng lồ” giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin các dự án. Ảnh: Ánh Dương.

Thông qua phần thuyết trình của đại diện Sun Property, chân dung hiện tại và bức tranh phát triển của Sun Elite City dần hiện lên rõ nét. Nổi bật trong đó là hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí đã hiện hữu với Quảng trường Sun Carnival, bãi biển Bãi Cháy, chợ đêm VUI-Fest, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng chuỗi sự kiện, lễ hội pháo hoa, nghệ thuật diễn ra gần như quanh năm.

Đặc biệt, khách mời quan tâm tới Công viên Lễ hội – công trình do đơn vị kiến trúc danh tiếng Kohn Pedersen Fox (KPF) thiết kế. Với quy hoạch gồm 7 phân khu trải nghiệm mang cảm hứng từ truyền thuyết Rồng thiêng, công viên được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thương mại, vui chơi và giải trí bốn mùa mới của Bãi Cháy, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho hàng triệu du khách.

Gần kề Công viên Lễ hội, sa bàn cũng hé lộ vị trí “vàng” của Sun Festo Town – mảnh ghép mới hoàn thiện hệ sinh thái Sun Elite City. Ba tòa tháp The Festo nổi bật trên sa bàn với lợi thế nằm giữa trung tâm các tiện ích hiện hữu và tương lai của đại đô thị.

Dự án được phát triển theo triết lý cân bằng giữa “động và tĩnh”. Bước ra khỏi tòa nhà, cư dân đã có thể hòa mình vào không khí lễ hội suốt bốn mùa. Nhưng khi trở về căn hộ, một không gian nghỉ dưỡng với điểm nhấn tiện ích Onsen và dòng khoáng nóng tự nhiên khai thác từ Quang Hanh lại mở ra trải nghiệm thư giãn, tái tạo năng lượng hoàn toàn khác biệt.

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Dự án Sun Festo Town đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Ảnh minh họa: Sun Property.

“Sa bàn “khổng lồ” giúp khách hàng hình dung rõ hơn về quy hoạch tổng thể, hệ sinh thái vận hành bốn mùa của Sun Elite City. Khi khách hàng có đầy đủ thông tin, họ sẽ đồng hành và cùng chúng tôi chia sẻ khát vọng, tầm nhìn phát triển một vùng đất chứ không chỉ dừng lại tìm hiểu một dự án riêng lẻ”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Không chỉ mang đến trải nghiệm trực quan sống động, Sun Gallery Ha Long được kỳ vọng sẽ trở thành “cẩm nang” giúp khách hàng hình dung rõ nét về viễn cảnh tương lai của Sun Elite City. Sự kiện khai trương tổ hợp lần này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt của Sun Group, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường kiến tạo các công trình đẳng cấp tại trung tâm Bãi Cháy.

Từ khóa:

#Sun Group #Bãi Cháy #Sun Gallery Ha Long

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