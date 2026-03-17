Vốn luôn sẵn sàng – kinh doanh không gián đoạn cùng VietinBank

Trong kinh doanh, cơ hội không chờ đợi. Chỉ cần thiếu hụt vốn lưu động ngắn hạn hoặc chậm tái cấp khoản vay, dòng tiền có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hàng ngày. Thấu hiểu điều đó, VietinBank triển khai đồng thời 2 giải pháp tài chính số hóa toàn diện dành cho KHKD:

FastFlow – Cấp hạn mức tín chấp thấu chi kèm khoản vay hiện hữu

FastFlow được thiết kế dành cho các KHKD đang có khoản vay sản xuất kinh doanh có tài sản bảo đảm là bất động sản tại VietinBank và có nhu cầu bổ sung thêm vốn lưu động ngắn hạn.

Theo đó, khách hàng có thể được cấp hạn mức tín chấp thấu chi tương đương 10–20% giá trị khoản vay hiện hữu, tối đa lên tới 1 tỷ đồng, mà không cần bổ sung thêm tài sản bảo đảm. Giải pháp này giúp khách hàng linh hoạt xoay vòng vốn để nhập hàng, thanh toán chi phí vận hành hoặc tận dụng cơ hội kinh doanh phát sinh.

Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến trên VietinBank iPay Mobile. Khách hàng có thể chủ động gửi đề nghị vay, theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Quy trình phê duyệt nhanh chóng và hạn mức có thể sử dụng trực tuyến 24/7 tạo điều kiện tối đa cho hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

Tái cấp vay SXKD nhanh – Gia hạn vốn kịp thời, vận hành liền mạch

Bên cạnh nhu cầu bổ sung vốn mới, việc tái cấp kịp thời các khoản vay ngắn hạn cũng là yếu tố quan trọng giúp KHKD duy trì dòng tiền liên tục.

Giải pháp Tái cấp vay SXKD nhanh được triển khai dành cho các KHKD đang có khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn tại VietinBank sắp đến hạn tái cấp. Khách hàng sẽ nhận được thông báo nhắc nhở qua OTT khi khoản vay chuẩn bị đến kỳ tái cấp, từ đó có thể chủ động thực hiện đăng ký tái cấp trực tuyến ngay trên VietinBank iPay Mobile.

Hạn mức tái cấp tối đa lên tới 800 triệu đồng. Hồ sơ được tinh giản nhằm tạo thuận tiện tối đa cho khách hàng. Sau khi hoàn tất đăng ký, khách hàng có thể theo dõi toàn bộ tiến độ xử lý hồ sơ trên ứng dụng iPay và thực hiện giải ngân trực tuyến 24/7.

Việc số hóa quy trình tái cấp không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thủ tục mà còn nâng cao tính chủ động trong quản lý tài chính và kế hoạch kinh doanh.

Hệ sinh thái giải pháp đồng hành cùng Khách hàng Kinh doanh

Không chỉ dừng lại ở giải pháp tín dụng, VietinBank còn xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện dành cho KHKD, bao gồm:

- Tặng tới 600.000 đồng cho Top Khách hàng duy trì số dư tài khoản thanh toán cao mỗi tháng. Tiền thưởng được chuyển khoản hoặc quy đổi hiện vật phục vụ trực tiếp cho hoạt động bán hàng như loa thông báo, biển hiệu nhận diện.

- Tặng tới 1.500.000 đồng cho Khách hàng kết nối phần mềm và/hoặc loa thông báo hoặc kinh doanh trên các sàn Thương mại điện tử có số dư tài khoản bình quân hàng tháng từ 30 triệu đồng trở lên.

- Tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng.

- Nhân 5 lãi suất tài khoản thanh toán tới 0,5%/năm.

- Miễn phí phần mềm bán hàng.

- Giải pháp loa báo tiền về, iShop, OTT Voice,…

Thông qua việc tích hợp đồng bộ giữa giải pháp vốn và giải pháp quản lý – thanh toán – công nghệ, VietinBank hướng tới mục tiêu đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, giúp khách hàng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Khách hàng có thể đăng ký và trải nghiệm các giải pháp trên thông qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile hoặc liên hệ Chi nhánh VietinBank gần nhất để được tư vấn chi tiết.