Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu giải pháp giữ ổn định thị trường tiền tệ cuối năm

Chiều 6/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, trả lời câu hỏi về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết năm 2025 kinh tế thế giới biến động khó lường do căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu và chính sách đối ngoại. Mặc dù lạm phát toàn cầu hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại, ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam vốn có độ mở lớn.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ. Ảnh: Q.P.

Theo ông Hà, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, NHNN đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Nhờ đó, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tỷ giá diễn biến linh hoạt, lãi suất cho vay duy trì ổn định và có xu hướng giảm. Thị trường ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Đến ngày 27/11, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước. Lạm phát bình quân 11 tháng năm 2025 được kiểm soát ở mức 3,29%, thấp hơn mục tiêu 4,5–5% mà Quốc hội và Chính phủ đề ra; lạm phát cơ bản đạt 3,21%. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 7,85%, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, củng cố nền tảng ổn định vĩ mô.

Kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các nước lớn gia tăng hàng rào bảo hộ thương mại. Triển vọng điều hành CSTT của các ngân hàng trung ương, nhất là Mỹ, khó dự báo, tiềm ẩn tác động đến thị trường quốc tế cũng như đồng tiền của các quốc gia mới nổi và đang phát triển, thách thức đối với điều hành lãi suất, tỉ giá của NHNN.

Về định hướng thời gian tới, Phó Thống đốc cho biết NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính – tiền tệ trong và ngoài nước, đặc biệt là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). NHNN sẽ điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhằm hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ – ngoại tệ trong thời điểm cao điểm cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.