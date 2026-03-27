Vincom Collection Bazaar tạo “sóng” mới cho thị trường bất động sản dòng tiền

Tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vừa được khởi công, trở thành một tín hiệu thúc đẩy giới đầu tư đổ về Vinhomes Global Gate.

Nơi đây, Vinhomes và Vincom Retail vừa cho ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection Bazaar giúp nhà đầu tư nắm chắc cơ hội bội thu dòng tiền ngay từ thời điểm “chốt đơn”.

“Cỗ máy tạo dòng tiền” đã sẵn sàng chuyển động

Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của Hà Nội đạt hơn 962 nghìn tỷ đồng, tăng tới 13%. Dự báo năm nay, tăng trưởng của ngành bán lẻ sẽ tiếp tục được duy trì khi các thương hiệu đều tăng tốc mở rộng kinh doanh, tìm kiếm mặt bằng mới.

Trong cuộc đua này, giới đầu tư đang hướng sự quan tâm tới Vincom Collection Bazaar – dòng sản phẩm ra đời từ cú bắt tay của 2 “ông lớn họ Vin”. Vinhomes mang đến môi trường phát triển kinh doanh bài bản, trong khi Vincom Retail có lợi thế mạnh về mạng lưới đối tác và khả năng quản lý, vận hành.

Vincom Collection Bazaar nằm trong lòng Vinhomes Global Gate - đại đô thị phát triển mô hình TOD - EXPO đầu tiên của Việt Nam. Tọa lạc ở cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, đại đô thị đang đón một loạt điểm rơi hạ tầng chiến lược, đồng thời sở hữu hệ tiện ích all-in-one, đã trở thành một phần của ngành công nghiệp giải trí Hà Nội. Nhờ đó, Vincom Collection Bazaar có lợi thế đón dòng khách khổng lồ.

Đầu tiên phải kể đến 60 triệu lượt du khách tới Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) trong lòng Vinhomes Global Gate. Phần là khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao.

Vincom Collection Bazaar có thể khai thác ngay hàng chục triệu du khách đến VEC kế cận

Nằm kế cận đường Trường Sa - trục huyết mạch kết nối sân bay Nội Bài, Vincom Collection Bazaar có khả năng tiếp cận khoảng 50 triệu khách đi và đến cửa ngõ quốc tế này mỗi năm. Lưu lượng tương tự hình thành ngay trong năm 2026 khi sân bay Gia Bình, cách Vinhomes Global Gate khoảng 30 phút di chuyển, chính thức vận hành.

Đấu nối với các tuyến cao tốc trọng điểm như Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, đường Trường Sa cũng đón dòng khách lớn tới từ các thủ phủ công nghiệp quan trọng nhất miền Bắc. Các shop thương mại tại Vincom Collection Bazaar sẽ là điểm dừng chân của tập khách này.

Dự án đường kết nối cầu Tứ Liên tới cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã được khởi công ngày 16/1/2026 (Ảnh: Mạnh Quân)

Kỳ vọng tăng lưu lượng khách cho Vincom Collection Bazaar được củng cố khi “cuộc cách mạng” về hạ tầng đã chính thức bùng nổ tại Đông Bắc Hà Nội. Trong đó, tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khởi công ngày 16/1/2026, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có nhà ga nằm ngay trong lòng Vinhomes Global Gate đã ấn định khởi công vào 12/4/2026, dự kiến hoàn thành vào năm 2028 kết nối thủ phủ du lịch Hạ Long chỉ 23 phút di chuyển.

Hiện tại, Vinhomes Global Gate đã bước vào giai đoạn bàn giao, đón cư dân về ở. Các shop thương mại Vincom Collection Bazaar sẽ có thị trường tại chỗ lên tới 40.000 người.

Dự kiến “trao tay” khách hàng từ tháng 10/2027, Vincom Collection Bazaar ngay khi vừa bàn giao có thể đưa vào khai thác ngay nhờ dòng khách sẵn có.

Hút khách nhờ chuẩn thiết kế, vận hành vượt trội

Sức hấp dẫn của Vincom Collection Bazaar còn tới từ nhiều lợi thế về quy hoạch, thiết kế riêng biệt ngay từ đầu. Mô hình trung tâm thương mại mở định hình không gian rộng, thoáng, kết nối các tọa độ thương mại với quảng trường Bazaar rộng tới hơn 1,9 ha; hồ Hà Thành 1,65 ha. Các tiện ích này tạo điều kiện lý tưởng để tổ chức các sự kiện ngoài trời, hoạt động trải nghiệm cho khách hàng.

Hạ tầng thương mại nổi bật với 2 hầm đỗ xe, năng lực tiếp nhận lên tới hơn 1.800 ô tô và gần 2.600 xe máy. Hệ thống PCCC được trang bị đúng quy chuẩn, xóa tan mọi lo lắng, rủi ro trong vận hành kinh doanh.

Được thiết kế theo concept “36 phố phường”, Vincom Collection Bazaar có cơ cấu ngành hàng khoa học. Mỗi phố hàng là “lãnh địa” riêng của một nhóm sản phẩm, dịch vụ như: phố ẩm thực, phố đêm, tổ hợp giải trí - thể thao - golf, các mô hình wellness - spa - chăm sóc sức khỏe…

Quỹ căn Vincom Collection Bazaar được xây dựng 4 - 5 tầng, có diện tích sàn rộng, phổ biến từ 492 - 630 m2, thiết kế tối ưu bên trong tạo điều kiện thuận lợi triển khai các mô hình flagship, shoppertainment. Từng căn đều có 2 mặt tiền thoáng rộng và lối đi riêng biệt nên chủ sở hữu hay khách thuê có thể sử dụng các tầng cho nhiều mục đích, tạo hiệu quả dòng tiền tối đa.

Để níu chân du khách, Vincom Collection Bazaar còn thiết kế một bản đồ sự kiện hàng ngày, hàng tuần. Trong đó, dự kiến có show diễn Grand Water Pupet - phiên bản đương đại của nghệ thuật rối nước Việt Nam tại hồ Hà Thành.

Quy hoạch “36 phố hàng” thế hệ mới tạo lợi thế vượt trội cho Vincom Collection Bazaar

Nằm ở không gian phát triển mới của Hà Nội, Vincom Collection Bazaar có tầm giá cạnh tranh hơn hẳn so với mặt bằng bán lẻ trong nội đô. Và càng hợp lý hơn nữa nếu tính thêm chính sách “thiên thần” đang được chủ đầu tư áp dụng.

Xuống tiền sở hữu ngay thời điểm này, khách hàng không phải lo áp lực lãi suất lên tới 5 năm. Cụ thể, khách hàng chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm trong 24 tháng hoặc 7,8%/năm trong 36 tháng. Trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Nếu thị trường tăng cao hơn, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

Đi cùng với chính sách “5 năm không lo lãi suất”, khách hàng còn được hưởng ưu đãi cam kết tiền thuê lên tới 35%/5 năm, miễn phí dịch vụ trong 60 tháng, chiết khấu 7,5% cho khách thanh toán sớm...

Những khoản siêu ưu đãi này cùng với khả năng tạo dòng tiền “vô song” đã lập tức đưa Vincom Collection Bazaar trở thành điểm nóng trên thị trường bất động sản Hà Nội ngay khi vừa ra mắt.