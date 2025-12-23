close Đăng nhập

Doanh nghiệp nào phát hành nhiều trái phiếu nhất năm 2025?

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 ghi nhận 43 đợt phát hành với tổng giá trị phát hành chỉ đạt 38.8 nghìn tỷ đồng (-42% so với tháng 10)

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.