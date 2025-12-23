Doanh nghiệp nào phát hành nhiều trái phiếu nhất năm 2025?

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.