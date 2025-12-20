GEE: Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan người nội bộ GELEX
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEE) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.
Năng lượng Trung Nam vừa công bố thông tin bất thường về gia hạn kỳ hạn trái phiếu.
Thông báo kết quả đấu giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki
Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIG) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
BBC: Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu
TMP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025
6.385.867 cổ phần đã được bán với giá đấu thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phần.
CTCP Vũng Tàu Investment vừa bị xử phạt hành chính do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.
FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.
Tính đến tháng 5/2025, Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD).