GEE: Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan người nội bộ GELEX

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEE) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao

FLC Faros có tân nữ Chủ tịch HĐQT sinh năm 1993

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.