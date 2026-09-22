Ukraine hé lộ lại vũ khí gây nhiều hiểu lầm sau đòn tập kích Nga: UAV hay tên lửa?

Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu xác nhận Ukraine sử dụng vũ khí mang tên Pelican trong cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Nga, nhưng loại vũ khí này vẫn còn nhiều bí ẩn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Nga hôm 20/9 vừa qua sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có một hệ thống mang tên “Pelican” lần đầu được công bố.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 20/9, ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào khu vực Moscow đã gây ra “tác động rất đáng kể”.

“Một trong những cơ sở trọng yếu của ngành công nghiệp dầu mỏ Nga và một cơ sở hậu cần đã bị đánh trúng. Đây là những nguồn lực trị giá hàng tỷ USD giúp duy trì cỗ máy chiến tranh. Các hệ thống được sử dụng gồm FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen và Pelican”, ông Zelensky viết.

Cuộc tập kích diễn ra đúng ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Nga và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hơn 1.600 UAV đã bị đánh chặn, trong đó có khoảng 450 chiếc đang hướng về thủ đô.

Tuy nhiên, việc Ukraine đề cập đến Pelican đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích quân sự, bởi chưa rõ đây là một tên lửa đạn đạo chiến thuật hay một loại UAV.

Dưới đây là những thông tin hiện có.

Pelican là gì và vì sao vẫn còn nhiều nhầm lẫn?

Phát biểu tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 34 ở Ba Lan hồi tuần trước, CEO công ty quốc phòng Ukraine Fire Point cho biết Kiev có thể bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 để tấn công các mục tiêu ở Nga trong vài tuần tới, theo tờ Kyiv Post.

Bà Iryna Terekh cho biết loại vũ khí mới có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 200 km và mang đầu đạn nặng tới 150 kg.

FP-7 được phóng từ mặt đất, với tốc độ tối đa của đạn lên tới 1.500 m/giây. Hồi tháng 3, nhà sáng lập kiêm kỹ sư trưởng của Fire Point, ông Denys Shtilerman, nói với truyền thông Ukraine rằng hệ thống này có chi phí thấp hơn tên lửa đạn đạo đất đối đất ATACMS do Mỹ sản xuất.

Tháng trước, ông Zelensky cũng cho biết Ukraine dự kiến đưa tên lửa đạn đạo đầu tiên do nước này tự sản xuất vào sử dụng ngay trong mùa thu.

Các thông số về tên lửa FP-7 của Ukraine. Ảnh: AJ.

Tuy nhiên, đến nay chưa có xác nhận chính thức nào cho thấy tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 chính là Pelican. Dù vậy, một số hãng truyền thông Ukraine, trong đó có The Kyiv Post, đã liên hệ hai hệ thống này với nhau.

Hãng The New Voice of Ukraine đưa tin hôm 20/9 rằng Fire Point, công ty cũng sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, đã nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu Pelican hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, hãng thông tấn RBC-Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Pelican thực chất là một UAV có thiết kế dạng máy bay. Hãng không cung cấp thêm thông tin để làm rõ nhận định này.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine mạnh đến đâu?

Hồi tháng 2, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đã đạt mức “tăng trưởng chưa từng có”, với năng lực sản xuất tăng gấp 50 lần, lên khoảng 50 tỷ USD.

“Nhờ đó, các nhà sản xuất trong nước hiện đáp ứng hơn một nửa nhu cầu về vũ khí và trang thiết bị quân sự của Lực lượng Phòng vệ”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ngày 19/9, ông Zelensky đăng trên X rằng đơn vị phản gián quân sự thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã phát triển một loại UAV đánh chặn mới. Theo ông, hệ thống này đã được “triển khai thành công” để đối phó với các UAV Shahed do Iran sản xuất mà Nga sử dụng xuyên suốt cuộc chiến nhằm tấn công Ukraine.

“Từng bước một, chúng tôi đang tiến lên để tăng cường khả năng bảo vệ Ukraine. Tôi cảm ơn tất cả các nhà phát triển và nhà sản xuất đang làm việc mỗi ngày để mở rộng quy mô sản xuất những loại vũ khí mà chúng tôi cần”, ông Zelensky viết.

Hồi tháng 3, ông Oleksandr Syrskyi, cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết hơn 70% UAV tấn công kiểu Shahed đã bị phá hủy bằng UAV đánh chặn trong tháng 2.

Hiệu quả của các hệ thống UAV đánh chặn Ukraine cũng thu hút sự quan tâm từ các quốc gia vùng Vịnh, vốn từng trở thành mục tiêu của UAV và tên lửa Iran trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Các cuộc tập kích nhằm vào Nga gần đây đã thay đổi ra sao?

Nga và Ukraine đều tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhau, đặc biệt là các cơ sở dầu mỏ và trung tâm hậu cần.

Kể từ tháng 7, Ukraine cũng nhiều lần tập kích các kho hàng thuộc Wildberries, một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga. Những cuộc tấn công này được mô tả là nhằm vào các tuyến cung ứng của Moscow và gây sức ép lên nền kinh tế Nga.

Hôm 21/9, Financial Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với ông Zelensky vào ngày 20/9 và thúc giục Ukraine dừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo nguồn tin này, Washington lo ngại các cuộc tập kích vào cơ sở lọc dầu Nga đang góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu diesel trên toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Theo AJ