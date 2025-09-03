Trải nghiệm đặc biệt: Làm bánh mỳ cùng đầu bếp hàng không

Chương trình do những đầu bếp hàng đầu đến từ Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, trực tiếp hướng dẫn, mang đến trải nghiệm vừa thú vị vừa đậm chất văn hóa ẩm thực Việt.

Bánh mỳ Việt Nam là món ăn dân dã, quen thuộc trong đời sống hằng ngày đã được chuyên trang ẩm thực danh tiếng TasteAtlas vinh danh ở vị trí số 1 trong danh sách “100 món bánh kẹp ngon nhất thế giới năm 2024” (Top 100 sandwiches in the world). Từ Bắc đến Nam, mỗi vùng đất lại thổi hồn riêng vào chiếc bánh mỳ, tạo nên sự đa dạng phong phú: Từ hương vị pate cột đèn đậm tiêu đen của Hải Phòng, ổ bánh mỳ cay nồng đậm chất Hội An cho đến những chiếc bánh mỳ ngập nhân trứ danh của Sài Gòn.

Các đầu bếp từ Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trực tiếp hướng dẫn làm bánh mỳ Việt Nam. Ảnh: VNA

Mang tinh thần tôn vinh món ăn Việt và chia sẻ trải nghiệm cùng công chúng, tại phân khu “Khát vọng bầu trời” trong Triển lãm thành tựu đất nước (Đông Anh, Hà Nội), Vietnam Airlines đã tổ chức một workshop đặc biệt với chủ đề “Hướng dẫn làm bánh mỳ Việt Nam”. Chương trình do các đầu bếp hàng đầu trong ngành ẩm thực hàng không Việt Nam, đến từ Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines trực tiếp hướng dẫn, thu hút đông đảo gia đình, trẻ nhỏ và du khách tham dự.

Trong phần hướng dẫn, các đầu bếp của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đã giới thiệu chi tiết về nguyên liệu để làm nên chiếc bánh mỳ chuẩn vị Việt Nam. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, bánh mỳ Việt Nam còn ghi dấu nhờ sự kết hợp tinh tế của những thành phần tươi ngon: Lớp vỏ bánh giòn rụm vàng ươm ôm lấy phần nhân đa dạng, từ miếng thịt quay mềm ngọt, lát pate béo ngậy, chút nộm giòn chua dịu đến rau mùi xanh mướt thơm nồng, tất cả được hoà quyện cùng sốt mayonnaise béo ngậy. Chính sự hài hoà giữa hương – sắc – vị ấy đã khiến chiếc bánh mỳ trở thành biểu tượng ẩm thực đường phố Việt Nam.

Ổ bánh mì vàng ruộm, giòn rụm, linh hồn của món ăn đường phố Việt Nam. Ảnh: VNA

Giữa không khí sôi nổi, nhiều em nhỏ đã có cơ hội tự tay chọn lựa nguyên liệu, thêm từng lát thịt, chút pate hay vài cọng rau mùi để tạo nên chiếc bánh mỳ mang phong vị riêng của mình.

Em Nguyễn Đức Gia Huy (11 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ đầy háo hức: “Con tên là Nguyễn Đức Gia Huy, con đã 11 tuổi rồi. Hôm nay đi trải nghiệm workshop làm bánh mỳ con cảm thấy rất là tuyệt vời và vui. Đây là lần đầu tiên con được làm bánh mỳ nên con cảm thấy rất là tuyệt vời. Con thường ăn bánh mỳ trước khi đi học, tầm 4 lần/tuần. Con đã ăn bánh mỳ trên chuyến bay của Vietnam Airlines, con từng ăn bánh mỳ ruốc và cảm thấy rất ngon”.

Em nhỏ say sưa tạo hình chiếc bánh mỳ đầu tiên của mình. (Ảnh: VNA).

Các em bé khéo léo thêm pate và thịt quay vào ổ bánh. (Ảnh: VNA)

Đứng cạnh con trai, chị Nguyễn Thị Hà (Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội) cũng xúc động bày tỏ: “Hôm đi đến tham quan Triển lãm, trải nghiệm các gian hàng và đến đây gặp workshop làm bánh mỳ của Vietnam Airlines tôi cảm thấy nó rất là thiết thực và rất là vui khi các con được ăn trực tiếp luôn thì càng tăng thêm niềm vui. Khi nhìn thấy con được trải nghiệm tôi cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn Vietnam Airlines đã tạo một cái gian hàng workshop cho con trải nghiệm thử”.

Theo chị Hà, hoạt động này không chỉ mang đến cho trẻ em những giờ phút trải nghiệm thú vị mà còn giúp phụ huynh cảm nhận được niềm tự hào khi chứng kiến con mình tự tay tạo ra sản phẩm. “Dù ở nhà con không phải làm gì, không phải giúp mẹ việc gì, nhưng mà đi mà được trải nghiệm trực tiếp như thế này thì con rất là vui và mẹ nhìn thấy cũng rất là tự hào”, chị nói thêm.

Chef tận tình hướng dẫn bé làm bánh mỳ. (Ảnh: VNA).

Những cảm xúc chân thật ấy cho thấy workshop “Hướng dẫn làm bánh mỳ Việt Nam” không chỉ dừng lại ở việc mang đến trải nghiệm thú vị, mà còn góp phần gắn kết gia đình, để mỗi người tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.

Các bạn nhỏ hào hứng chia sẻ thành quả. (Ảnh: VNA).

Bằng cách đưa món ăn bình dân nhưng giàu bản sắc đến gần hơn với công chúng, Vietnam Airlines một lần nữa khẳng định nỗ lực lan toả giá trị văn hoá ẩm thực Việt Nam, đồng thời tạo nên cầu nối cảm xúc giữa hãng hàng không quốc gia với khách hàng.