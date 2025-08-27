Vietnam Airlines tung nhiều ưu đãi kích cầu du lịch tại ITE HCMC 2025

Từ ngày 4-6/9/2025, Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên sẽ tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch.

Từ ngày 4-6/9/2025, Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên sẽ tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch và mang đến cho khách tham quan nhiều chương trình và hoạt động hấp dẫn.

Trước đó, Ông Lê Chí Quân – Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam đã tham dự họp báo Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025 để chuẩn bị tốt nhất cho sự tham dự của Vietnam Airlines

ITE HCMC 2025 là sự kiện du lịch quốc tế lớn và uy tín của khu vực, quy tụ hơn 250 đơn vị triển lãm và gần 200 doanh nghiệp, tổ chức quốc tế từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tập đoàn lữ hành và nhà tổ chức MICE hàng đầu thế giới. Với vai trò là Nhà tài trợ Kim cương - Hãng hàng không chính thức tại ITE HCMC 2025, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hãng Hàng không quốc gia trong kết nối điểm đến và đồng hành cùng ngành du lịch Việt Nam. Đây cũng là năm thứ 19 liên tiếp Hãng tham gia ITE HCMC, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025.

Sơ đồ mặt bằng Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM

Gian hàng Vietnam Airlines năm nay được thiết kế đặc biệt, tái hiện hành trình “30 năm - Cùng non sông cất cánh”. Không gian trưng bày giới thiệu những dấu ấn phát triển nổi bật và định hướng bền vững của Hãng, kết hợp hình ảnh, ấn phẩm và hoạt động tương tác, giúp khách tham quan trải nghiệm trọn vẹn chặng đường 30 năm gắn bó cùng đất nước và ngành hàng không Việt Nam.

Tại hội chợ, Vietnam Airlines cùng các đơn vị thành viên mang đến nhiều hoạt động nổi bật. Khách hàng có thể mua thẻ quà tặng giảm 8% trên tổng giá trị đơn hàng (áp dụng từ 4-6/9, giới hạn 6.000 thẻ, tối đa 10 thẻ/khách, không áp dụng cho thẻ nâng hạng). Hãng cũng triển khai ưu đãi giảm 10% vé hạng Phổ thông linh hoạt (Eco 3) trên một số hành trình nội địa với 500 mã khuyến mại, vé được bán từ ngày 4/9 đến hết ngày 14/9/2025, áp dụng cho hành trình khởi hành từ ngày 6/9 đến hết ngày 29/12/2025.

Chương trình đăng ký hội viên mới Lotusmiles được tổ chức kèm bốc thăm trúng thưởng, với các giải gồm thẻ Bông sen vàng hạng Titan, dặm thưởng và hàng trăm quà tặng giá trị.

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS giới thiệu đến người tham gia về dịch vụ mặt đất tiêu chuẩn quốc tế, kết nối đối tác, khách hàng và tổ chức mini game thương hiệu. Quầy của Công ty Suất ăn hàng không Việt Nam - VACS lại mang đến các sản phẩm ẩm thực trên không như trà sữa, bánh, bánh Trung thu, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm ẩm thực. Quầy thông tin chung Vietnam Airlines Group trưng bày sản phẩm mới, sách kỷ niệm 30 năm, mô hình máy bay Chim Lạc và các giải thưởng tiêu biểu.

Gian hàng của Vietnam Airlines được thiết kế đặc biệt, tái hiện hành trình “30 năm - Cùng non sông cất cánh”

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng tổ chức chương trình “Vòng quay may mắn” với hai ca mỗi ngày, tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo khách tham quan.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Thế Bảo cho biết: “ITE HCMC 2025 không đơn thuần là sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là biểu tượng cho sức bật, sức mạnh và sức sáng tạo của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ có nhiều biến động nhưng cũng đầy cơ hội tái định hình. Vietnam Airlines tự hào đồng hành cùng hội chợ suốt 19 năm qua, như một cam kết thương hiệu và lời khẳng định vai trò tiên phong trong kết nối điểm đến, thúc đẩy hợp tác kinh tế - du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Sự hiện diện nổi bật tại ITE HCMC 2025 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Vietnam Airlines trong việc kết nối các nền văn hóa, thúc đẩy hợp tác kinh tế - du lịch và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Thông qua các sản phẩm, dịch vụ chất lượng và ưu đãi hấp dẫn, Vietnam Airlines mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc.