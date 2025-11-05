TPBank tiên phong Data-First - biến dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh

Triết lý “AI-Top”, “Data-First”, và “Cloud Ready” là các chiến lược công nghệ hiện đại đã và đang được áp dụng trong Ngân hàng TPBank để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số hóa. Trong đó, Data-First được xem là nền tảng cốt lõi.

Khai phá sức mạnh dữ liệu Data – First

Dân chủ hóa dữ liệu (Data Democratization)

TPBank xây dựng quy trình "dân chủ hóa dữ liệu" mà ở đó, mỗi người đều hiểu mình không chỉ đang nhập liệu, mà đóng góp vào một nguồn tài nguyên chung - nơi càng chính xác, càng đầy đủ thì giá trị mang lại cho toàn hệ thống càng lớn.

Đây không chỉ là kỹ thuật, mà là văn hóa dữ liệu: Coi việc nhập đúng là trách nhiệm, và làm chủ dữ liệu là quyền lợi.

TPBank thiết kế hệ thống phân quyền linh hoạt, cho phép các đơn vị kinh doanh, vận hành hay kiểm soát nội bộ đều có khả năng truy cập đúng loại dữ liệu cần thiết, trong khuôn khổ an toàn và bảo mật cao. Các thông tin nhạy cảm như dữ liệu khách hàng được mã hóa và phân tầng truy cập, vừa đảm bảo tính riêng tư vừa không cản trở tính ứng dụng.

Hành trình biến Data-First thành lợi thế cạnh tranh

Sự khác biệt của TPBank trong việc triển khai triết lý Data-First nằm ở cách tiếp cận tiên phong. Ngân hàng được đánh giá là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ số cùng triết lý Data-First từ rất sớm. Với TPBank, dữ liệu không chỉ là công cụ kinh doanh, mà còn là nền tảng để kiến tạo trải nghiệm ngân hàng độc đáo, cá nhân hóa và hiện đại - “điểm chạm” đặc trưng mà khó đối thủ nào sao chép được.

Thực tiễn đã chứng minh sức mạnh của chiến lược này. Nhờ khai thác dữ liệu đúng hướng, quyết định tài trợ chương trình thực tế “Em xinh say hi” đã mang đến cho TPBank cú hích lớn về nhận diện thương hiệu trong giới trẻ, đồng thời thúc đẩy số lượt tải ứng dụng tăng trưởng vượt trội 200%, có ngày chạm mốc hơn 120.000 lượt.

Các báo cáo Social Listening cũng ghi nhận, trong 2 tháng liên tiếp (tháng 7 và 8), TPBank dẫn đầu toàn ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội, với lượng thảo luận bùng nổ và hàng loạt lời khen từ khán giả. Tất cả kết quả này cho thấy, Data-First không dừng ở triết lý công nghệ mà trở thành động lực tăng trưởng thực tế, gắn kết hiệu quả giữa trải nghiệm số và xu hướng tiêu dùng mới.

Đúng như Tổng giám đốc TPBank - ông Nguyễn Hưng đã khẳng định, trong tương lai, mọi quyết định kinh doanh sẽ ngày càng dựa vào dữ liệu và phân tích dữ liệu. Dữ liệu chính là năng lực cốt lõi để kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững - nơi mỗi quyết định, mỗi cải tiến và mỗi bước tiến chiến lược đều được xây dựng trên nền tảng hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu.