Tin Covid-19 hôm nay 20/6:

---

Tối nay cả nước có 94 ca mắc COVID-19, TP. HCM tiếp tục dẫn đầu với 57 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 12h đến 18h ngày 20/6, cả nước có 94 ca mắc mới (BN13118-13211) ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2); trong đó 83 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hôm nay, 175 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 20/6, Việt Nam ghi nhận thêm 311 ca mắc mới gồm 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), An Giang (2), Thái Bình (2), Kiên Giang (2), Bình Dương (1) và 300 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (137), Bắc Giang (96), Đà Nẵng (27), Bắc Ninh (19), Bình Dương (13), Nghệ An (5), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), An Giang (1); trong đó 281 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 20/6, Việt Nam có tổng cộng 11.513 ca ghi nhận trong nước và 1.698 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.943 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.489.314 xét nghiệm cho 5.566.429 lượt người.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 381; Lần 2: 135; Lần 3: 137). Số ca tử vong: 66 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.229 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

TP. Đà Nẵng

BN13118, BN13120-BNBN13123, BN13126, BN13128, BN13130-BN13131 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: 5 ca là F1 của BN12860, 2 ca liên quan đến BN12437, 2 ca trong khu vực phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

BN13119, BN13124-BN13125, BN13127, BN13129, BN13132-BN13145, BN13149-BN13151, BN13154 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN13146-BN13148 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca là F1 của BN10811, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19-20/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An

BN13152-BN13153 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN13155-BN13211 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 36 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 6 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 4 ca liên quan đến điểm thu phế liệu Đề Thám - Quận 1, 11 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Thêm 2 ca tử vong vì bệnh lý nền nặng, liên quan đến COVID-19

Chiều nay, ngày 20/6, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: 2 ca tử vong 65 và 66 là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19.

Ca tử vong thứ 65 là BN4391, nam, 53 tuổi, sống ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, có tiền sử bị U lympho không Hodgkin từ tháng 9/2020, đã điều trị hóa chất 9 đợt, cao huyết áp.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 khi đang đang điều trị tại khoa Nội tạo huyết Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân được điều trị chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu và kháng sinh, dinh dưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương phổi tiến triển tăng dần, bệnh nhân suy hô hấp phải tiến hành đặt ống nội khí quản thở máy ngày 31/5.

Bệnh nhân được xử trí hồi sức tích cực: Thở máy theo chế độ bảo vệ phổi ARDS, kháng sinh, lọc máu hấp phụ cytokin, kháng sinh phổ rộng liều cao kết hợp thuốc kháng nấm, chống đông, chống viêm corticoid, dinh dưỡng hỗ trợ và chăm sóc toàn diện.

Quá trình điều trị tình trạng hô hấp cải thiện chậm, bệnh nhân đã được hội chẩn chuyên gia Bộ Y tế, ý kiến chuyên khoa Ung bướu, xác định tình trạng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân tử vong lúc 5h25 phút ngày 19/6 vì sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, COVID-19 trên bệnh nhân mắc U lympho không Hodgkin kháng trị, tăng huyết áp, suy thận.

Ca tử vong thứ 66 là bệnh nhân 6043, nam, 80 tuổi, sống ở Ninh Xá, TP Bắc Ninh. Bệnh nhân có tiền sử bị tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ II và hen phế quản điều trị thường xuyên.

Ngày 21/5, bệnh nhân xuất hiện ho và sốt nhẹ. Ngày 25/4 được chẩn đoán mắc COVID-19 và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 1 ngày, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tình trạng tổn thương phổi tiến triển nhanh, bệnh nhân phải can thiệp đặt ống nội khí quản và thở máy ngày 29/5.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, can thiệp VV-ECMO, lọc máu hấp thụ Cytokine, phối hợp kháng sinh phổ rộng, chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu, thuốc vận mạch nâng huyết áp, dĩnh dưỡng hỗ trợ và chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bệnh nhân không đáp ứng điều trị, suy đa tạng ngày một nặng. Bệnh nhân tử vong vào 18h42 ngày 19/6 vì suy đa tạng - viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim, hen phế quản.

---

Trưa nay, cả nước có 139 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang vượt TP. HCM với 53 ca

Theo Bộ Y tế, cả nước có 139 ca mắc mới gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Thái Bình (2), Kiên Giang (2), Bình Dương (1) và 130 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (53), TP. Hồ Chí Minh (34), Đà Nẵng (18), Bình Dương (13), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1); trong đó 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 20/6: Việt Nam có tổng cộng 11.419 ca ghi nhận trong nước và 1.698 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.849 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 395; Lần 2: 127; Lần 3: 131). Số ca tử vong: 64 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.054 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Tây Ninh

BN12980-BN12983 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 17/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thái Bình

BN13006, BN13008 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Ngày 19/6, từ Pháp nhập cảnh Sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh trên chuyến bay VN18 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bình Dương

BN13009 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Ngày 17/6, từ Singapore nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Kiên Giang

BN13058, BN13060 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 18/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Hà Tĩnh

BN12979 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN10191, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Quảng Nam

BN12984 ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; là F1 của BN12437, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bắc Giang

BN12985-BN12988, BN12997, BN12999-BN13005, BN13007, BN13011, BN13015, BN13017, BN13019, BN13022-BN13023, BN13027, BN13036, BN13039, BN13045-BN13046, BN13051, BN13053-BN13057, BN13061-BN13083 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN12989-BN12996, BN12998 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 18-19/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

BN13010, BN13012, BN13016, BN13018, BN13024, BN13028, BN13030, BN13032, BN13035, BN13040, BN13043, BN13048, BN13052 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 7 ca liên quan đến Công ty House Ware, 1 ca liên quan đến Công ty gốm Hiền Hòa Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Đà Nẵng

BN13013-BN13014, BN13020-BN13021, BN13025-BN13026, BN13029, BN13031, BN13033-BN13034, BN13037-BN13038, BN13041-BN13042, BN13044, BN13047, BN13049-BN13050 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: 5 ca là F1 của BN12437 đã được cách ly, 13 ca trong khu vực phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang

BN13059 ghi nhận tại tỉnh An Giang: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; là F1 của BN12642, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

TP. Hồ Chí Minh

BN13084-BN13117 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 28 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hung, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Sáng nay, cả nước có 78 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 19h30h ngày 19/6 đến 6h ngày 20/6, Việt Nam có 78 ca mắc mới (BN12901-12978) gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 76 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3); trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 20/6: Việt Nam có tổng cộng 11.289 ca ghi nhận trong nước và 1.689 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.719 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

22 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2: (Lần 1: 395, Lần 2: 127, Lần 3: 131). Số ca tử vong: 64 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.054 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

An Giang

BN12915-BN12916 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 19/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Nghệ An

BN12901-BN12903 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN12904-BN12910 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 5 ca là các trường hợp F1, 1 ca liên quan đến ổ dịch Vân Dương, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

BN12911-BN12914, BN12917-BN12932 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN12933-BN12978 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 41 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 172.990, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.941; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 39.217; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 131.832

Có thêm 122.056 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 19/6. Tính đến 16h ngày 19/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.359.376 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 115.315 người.