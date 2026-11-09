Tin nóng công nghệ 9/11: iPhone Air 2 có thể được bổ sung camera thứ 2

iPhone Air 2 có thể có camera thứ 2, Samsung hé lộ smartphone màn hình trượt, trong khi chuyên gia Tencent cảnh báo nguy cơ AI bị lợi dụng để phát triển vũ khí sinh học là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 9/11.

1. iPhone Air 2 có thể được bổ sung camera thứ 2

Apple đang phát triển iPhone Air 2 với cải tiến đáng chú ý là bổ sung camera sau thứ 2 và nâng thời lượng pin. Theo 9to5Mac, mẫu điện thoại siêu mỏng thế hệ mới có thể ra mắt vào mùa xuân năm 2027.

iPhone Air 2 có thể được trang bị 2 camera sau thay vì một như thế hệ đầu. Ảnh mô phỏng: HK01.

Theo Bloomberg, Apple đang thử nghiệm iPhone Air 2 với camera góc siêu rộng bên cạnh camera chính 48 MP. Camera mới có thể giúp người dùng chụp phong cảnh và nhóm đông người linh hoạt hơn. Hãng cũng đang tìm cách cải thiện thời lượng pin nhưng chưa rõ phương án cụ thể.

iPhone Air hiện còn một số hạn chế như chỉ có một loa, cổng USB 2 và tốc độ sạc thấp hơn dòng Pro. Theo 9to5Mac, những điểm yếu này có thể khiến người dùng cân nhắc khi giá bán gần bằng iPhone Pro.

2. Samsung hé lộ thiết kế điện thoại màn hình trượt

Một hồ sơ sáng chế mới của Samsung hé lộ thiết kế điện thoại có màn hình kéo dài bằng cách trượt thân máy lên phía trên. Theo PhoneArena, thiết bị có thể mang tên Galaxy Z Slide, mở ra hướng phát triển smartphone màn hình lớn mà không cần gập đôi như Galaxy Z Fold.

Hình ảnh thiết kế điện thoại màn hình trượt trong hồ sơ sáng chế của Samsung. Ảnh: Samsung.

Hồ sơ sáng chế US 2026/0333595 A1 mô tả điện thoại có hai phần thân trượt lên xuống để mở rộng màn hình. Cụm camera và đèn flash nằm ở phía trên, trong khi phần dưới có khoảng trống để camera hoạt động khi thu gọn. Thiết kế này có nét tương đồng với Galaxy Z Fold 8.

Samsung từng giới thiệu nguyên mẫu điện thoại màn hình trượt tại MWC 2026. Thiết kế trong hồ sơ sáng chế mới có nhiều điểm tương đồng với nguyên mẫu này.

3. Chuyên gia Tencent cảnh báo AI có thể tạo vũ khí sinh học

Ông Vinces Yao Shunyu, nhà khoa học phụ trách AI tại Tencent, cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể sớm đủ khả năng giải quyết những vấn đề sinh học phức tạp, kéo theo nguy cơ bị lợi dụng để phát triển vũ khí sinh học. Theo South China Morning Post, ông đưa ra nhận định này tại một hội nghị khoa học ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Ông Vinces Yao Shunyu, nhà khoa học phụ trách AI tại Tencent. Ảnh: Handout/SCMP.

Theo ông Yao, các mô hình AI tiên tiến có thể sớm gây ra những rủi ro thực tế trong lĩnh vực an ninh mạng và sinh học. AI có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu thuốc và điều trị bệnh, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để phát triển các tác nhân sinh học nguy hiểm.

Ông Yao cũng lo ngại các mô hình AI có thể tải về và vận hành độc lập sẽ khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, đây mới là cảnh báo về những rủi ro trong tương lai, không có nghĩa các hệ thống AI hiện tại đã đủ khả năng tự tạo vũ khí sinh học hay gây ra đại dịch.

4. Vivo phát triển điện thoại gập nhỏ gọn cạnh tranh iPhone Duo

Vivo đang phát triển mẫu điện thoại gập mới có màn hình nhỏ hơn 6,5 inch nhằm cạnh tranh với iPhone Duo và Samsung Galaxy Z Fold 8. Theo PhoneArena, thông tin bắt nguồn từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo.

Vivo có thể ra mắt điện thoại gập nhỏ gọn để cạnh tranh với iPhone Duo. Ảnh: PhoneArena.

Điểm đáng chú ý là thiết bị có màn hình gập bên trong dưới 6,5 inch, nhỏ hơn đáng kể so với màn hình 7,6 inch trên iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8. Thiết kế này có thể giúp điện thoại dễ cầm và bỏ túi hơn. Màn hình bên ngoài cũng có thể nhỏ hơn 4 inch.

Theo Digital Chat Station, mẫu điện thoại gập của Vivo có thể ra mắt vào đầu năm 2027.

Theo 9to5Mac, PhoneArena, South China Morning Post