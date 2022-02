Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi: Lợi ích lớn hơn nhiều so với rủi ro

Tại buổi toạ đàm "Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em - những lưu ý quan trọng" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay, ngày 18/2, TS. Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – cho hay: "Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi vô cùng quan trọng. Hiện, nhiều nước phát triển đã triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ này. Mới đây, Chính phủ Việt Nam cũng đã quyết định mua 20 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là chính sách đúng đắn, sáng suốt của Chính phủ. Việc tiêm chủng cho hơn 10 triệu trẻ em là mảnh ghép cuối cùng để có miễn dịch cộng đồng, giúp cuộc sống trở lại bình thường và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển".

Theo TS. Dũng, không tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi sẽ rủi ro hơn việc tiêm vaccine rất nhiều. Nếu không tiêm vaccine thì trẻ có thể mắc bệnh nặng, đối mặt với hậu COVID-19 nặng nề. Vì thế, cha mẹ cần tiêm vaccine cho con để bảo vệ sức khoẻ và tương lai của trẻ. Được tiêm chủng, không bị lây nhiễm là quyền của trẻ em.

Tập huấn kĩ nhân viên y tế để tiêm vaccine an toàn, hiệu quả

Theo PGS. TS. Dương thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – sau khi tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên, thế giới đang tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thông tin của nhà sản xuất và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay 64 quốc gia đã tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tham khảo số lượng vaccine sử dụng trên thế giới. Hiện nay, đã có 80 triệu liều của hãng Pfizer/BioNTech được phân bổ cho các quốc gia. Số liệu đang được tiếp tục cập nhật qua hệ thống của WHO cũng như các nhà sản xuất.

Ngoài ra, vaccine Pfizer cũng được sử dụng tại Mỹ châu Âu. Các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia cũng đã chấp thuận sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Theo khuyến cáo, số liệu của WHO và của nhà sản xuất thì tính an toàn của vaccine Pfizer cũng tương tự như vaccine sử dụng cho người lớn và trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Đối với mỗi nhóm tuổi sẽ có từng loại vaccine khác nhau, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Khi tiêm vaccine cho trẻ, cán bộ y tế sẽ sử dụng vaccine do hãng Pfizer Biontech sản xuất. Tuy nhiên, hàm lượng kháng nguyên hoàn toàn toàn khác với vaccine đã tiêm cho trẻ từ 12 cho tới 17 tuổi (tương đương người lớn).

Hàm lượng vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi chỉ bằng 1/3 hàm lượng kháng nguyên so với lứa tuổi lớn hơn. Sắp tới, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tập huấn cho cán bộ y tế cách thức triển khai, pha vaccine, đóng lọ và số liều vaccine trong một lọ để tiêm cho trẻ.

200 trẻ mắc COVID-19 nhập viện thì có tới 100 bé chưa tiêm vaccine

Thông tin về tình hình điều trị cho trẻ em mắc COVID-19, PGS.TS. Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương – cho biết: Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong thời gian qua, tỉ lệ trẻ em dưới 18 tuổi mắc COVID-19 chiếm đến 19,3%, trong đó lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi chiếm tới 8%. Vì thế, đây là nhóm tuổi cần được bảo vệ và quan tâm đặc biệt.

Với những kinh nghiệm thu nhận được từ các đồng nghiệp ở TP.HCM và một số chuyên gia khác, Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên kế hoạch điều trị COVID-19 đầy đủ, rất cẩn thận cho trẻ mắc COVID-19 ở Hà Nội. Bệnh viện đã triển khai phác đồ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế dành cho trẻ em vào trong thực tế. Do bao phủ được vaccine tốt ở nhóm trẻ trên 12 tuổi nên hầu hết trẻ chỉ mắc bệnh nhẹ. Tuy nhiên, với nhóm trẻ chưa được tiêm chủng, mắc bệnh nền thì cần quan tâm đặc biệt.

Theo ông Điển, gần đây, Bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 200 trẻ đến khám. Sau khi sàng lọc, Bệnh viện phát hiện có tới 100 em mắc COVID-19, chủ yếu là trẻ dưới 12 tuổi, chưa được tiêm vaccine.

Từ những số liệu thực tế về trẻ mắc COVID-19, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: “Đứng trước một mũi tiêm dành cho trẻ em, các bậc phụ huynh đều lo lắng. Tuy nhiên, thời gian qua, chúng ta đã tiêm vaccine cho người lớn và trẻ từ 12-17 tuổi an toàn. Vaccine Pfizer được dùng để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi đã được nghiên cứu bởi nhà sản xuất. Sau khi bảo đảm được an toàn và hiệu quả, FDA đã cấp phép khẩn cấp vaccine Pfizer tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi”.

"Bản chất của vaccine Pfizer là các thành phần RNA thông tin – khi đi vào trong tế bào, tạo ra các protein, phối hợp với một số tế bào miễn dịch để tạo ra kháng thể chống virus. Các RNA thông tin không xâm nhập vào nơi chứa tế bào di truyền của cơ thể con người. Đây là một cơ chế khoa học rất rõ ràng" - ông Điển nói.

Tại TP. HCM, PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM – chia sẻ: “Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp trẻ mắc chứng viêm đa hệ thống các cơ quan (gây ra tổn thương hệ thống tuần hoàn, thậm chí suy đa cơ quan)”.

Qua theo dõi nhiều tài liệu cho thấy trẻ em bị béo phì, mắc các bệnh lý bẩm sinh, sinh non, thiếu cân có nguy cơ tử vong cao, nhất là khi chưa tiêm vaccine. Cùng với đó là những di chứng để lại sau khi nhiễm COVID-19.

Mới đây, các nhà khoa học ở Italy và Anh đã khảo sát 510 trường hợp trẻ nhiễm COVID-19 từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021 cho thấy các bé có triệu chứng kéo dài hơn 4 tuần. COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ của trẻ. Nhiều trẻ bị mệt mỏi, khó thở, đánh trống ngực, tinh thần không ổn định. Chỉ 10% trẻ trở lại sinh hoạt bình thường. Vì thế, ảnh hưởng trước mắt và lâu dài của COVID-19 đối với trẻ em là vấn đề quan trọng. Hiện, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận 60 trường hợp trẻ mắc COVID-19 nặng, may mắn được điều trị tích cực nên không có ca tử vong.