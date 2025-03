TGĐ ở nước ngoài viết thư gửi toà, trình bày việc gây thiệt hại 743 tỷ đồng

Sáng 26/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi) và các đơn vị liên quan.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã công bố đơn của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An (đang ở nước ngoài) gửi qua đường bưu điện đến tòa, khi vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử.

Trong đơn đề ngày 1/3/2025, bị cáo Thuyết trình bày quá trình điều tra, truy tố ra tòa với tội danh vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại 3 Công ty: Thành An, Danh và Tràng Thi, do điều kiện khách quan, không thể có mặt tại Việt Nam để tham dự, đề nghị được xét xử vắng mặt.

Bị cáo bày tỏ sự tôn trọng kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định không khiếu nại nội dung kết luận điều tra, cáo trạng và sắp tới sẽ là bản án.

Bị cáo Thuyết thừa nhận mình là chủ sở hữu duy nhất của ba doanh nghiệp liên quan đến vụ án, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm chính.

Bị cáo cũng xác nhận các vi phạm của doanh nghiệp như cáo trạng truy tố và nhận trách nhiệm về những sai phạm đã gây ra. Thuyết cho rằng các đồng phạm trong vụ án chỉ làm theo sự phân công, phần lớn không được hưởng lợi, ngoại trừ một số ít người nhưng không có chủ đích từ trước.

“Với các đồng nghiệp, thực chất họ làm việc theo sự phân công, khi làm việc họ không hiểu hết tính chất sự việc, họ đã tin tưởng tôi, tin tưởng công ty nên mới vi phạm”, trong đơn bị cáo Thuyết nêu và xin giảm án cho đồng nghiệp.

Bị cáo cam kết sẽ nỗ lực khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước. Đồng thời, do hoàn cảnh gia đình, là người giám hộ duy nhất của các con đang học xa, bị cáo chưa thể về nước nhưng cam kết sẽ thu xếp trở về để chấp hành án.

Về người vợ đang bị xét xử, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vai trò của từng cá nhân, xem xét hoàn cảnh gia đình vợ tôi rất khó khăn và éo le, xin xem xét quyền lợi của phụ nữ và trẻ nhỏ cho vợ tôi hưởng hình phạt thấp nhất.

Bị cáo Thuyết bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, cũng như đề nghị khoan hồng cho các bị cáo khác.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An (vợ bị cáo Thuyết) khai nhận được giao phụ trách mảng nhân sự, hành chính, kế toán. Khi vào làm việc năm 2018, bị cáo không biết việc công ty có 2 hệ thống kế toán.

Theo lời khai, đến đầu năm 2019, Linh được chồng là Thuyết đề nghị ký ủy quyền chủ tài khoản, lúc đó mới phát hiện các sai phạm liên quan. Công việc chi tiết được bị cáo Thuyết giao cho nhân viên, trong đó bị cáo Linh thực hiện ký ủy nhiệm chi, sau khi bị cáo Đỗ Thị Hoa (kế toán trưởng Công ty Thành An) ký kiểm soát và Thuyết duyệt.

Sau khi bị cáo Thuyết sang Mỹ, công việc tại công ty vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Thời điểm đó, bị cáo Thuyết chưa bị khởi tố nên vẫn liên hệ qua Viber, Microsoft để giao nhiệm vụ.

Bị cáo Linh khai đã khuyên chồng dừng việc sử dụng hóa đơn khống và công ty dần điều chỉnh, giảm tỷ lệ mua hóa đơn từ 30-40% trước đó, đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn trong vòng 3-5 năm.

Bị cáo Linh thừa nhận nội dung cáo buộc của VKS và khai đã khắc phục được 10,5 tỷ đồng. Trong danh mục tài sản bị kê biên của bị cáo Thuyết, có 2-3 tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Cáo trạng xác định, ba công ty Thành An, Danh và Tràng Thi đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán "NỘI BỘ" và "THUẾ" trên phần mềm FAST để che giấu hoạt động kinh doanh từ năm 2017–2022, tạo chênh lệch lớn về tài sản, nguồn vốn (4.286 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế (2.092 tỷ đồng).

Từ năm 2017-2022, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo nhân viên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Trong đó, hệ thống sổ nội bộ do Đỗ Thị Hoa (kế toán trưởng Công ty Thành An) quản lý và hệ thống sổ kế toán tài chính thuế FAST do Nguyễn Thị Hòa và Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Danh) trực tiếp quản lý.

Theo kết quả giám định, ba doanh nghiệp này sử dụng 19.167 hóa đơn khống để giảm thuế phải nộp, gây thất thoát 743 tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, chủ sở hữu ba công ty, trực tiếp chỉ đạo sai phạm.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã nộp hơn 23 tỷ đồng và đề nghị sử dụng thêm 61 tỷ đồng cùng 207.579 USD để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thuyết đang bỏ trốn nhưng bị xét xử vắng mặt với cáo buộc mua bán hơn 19.000 hóa đơn, lập hai hệ thống kế toán và gây thiệt hại 743 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.