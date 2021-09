Thuốc Molnupiravir, Liên Hoa Thanh Ôn rao bán tràn lan trên mạng, Cục Quản lý Dược nói gì?

Mời chào thuốc điều trị COVID-19 công khai trên mạng

Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, một số đối tượng đã lợi dụng, rao bán các loại thuốc được quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 như Molnupiravir, Liên Hoa Thanh Ôn,… trên các trang thông tin điện tử, đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook.

Theo tìm hiểu của PV VietTimes, chỉ cần tìm kiếm cụm từ “mua thuốc Molnupiravir ở đâu" trên mạng xã hội Facebook, một loạt bài viết liên quan đến việc mua thuốc Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã xuất hiện.

Sau khi 1 người dân đăng tải bài viết muốn mua thuốc Molnupiravir 400mg và không biết mua ở đâu, 1 chủ tài khoản Facebook có tên J.B. đã vào bình luận trả lời. Tài khoản J.B. này cho biết có sẵn thuốc đặc trị COVID-19 đủ loại, cho cả trẻ em và người lớn, chỉ cần liên hệ qua số điện thoại 090xxxxxxxx.

Để tìm hiểu rõ xem chủ tài khoản Facebook J.B. đang bán thuốc Molnupiravir 400mg với giá bao nhiêu, PV VietTimes đã trực tiếp gọi đến số điện thoại trên. Tuy nhiên, đầu dây nơi chào bán thuốc thông báo thuê bao không thể liên lạc được.

Được biết, trên trang Facebook J.B. đang quảng cáo rất nhiều các loại thuốc khác nhau, nhất là các loại thuốc điều trị COVID-19. Trang Facebook này cho rằng: “Sắp tới mọi người sẽ được tự do hoạt động trở lại bình thường nên vẫn phải cần tự trang bị cho mình 1 hộp ở trong túi, ở trong nhà, vì F0 sẽ trộn lẫn ở trong cộng đồng như đậu xanh trộn đậu đỏ, hãy tự bảo vệ mình”. Phía dưới bài đăng đính kèm 1 loạt ảnh các thuốc điều trị COVID-19, trong đó có thuốc Molnupiravir, thuốc Favipiravir,…

Ngoài ra, thuốc Molnupiravir trên mạng xã hội còn được chào bán theo rất nhiều phương thức khác nhau. Cụ thể, sau khi Facebook có tên T.L., chia sẻ bài đăng với nội dung: “Mọi người cho em hỏi hiện tại mấy đứa cùng phòng em đều dương tính. Bọn em muốn mua thuốc kháng nguyên Molnupiravir 400mg tự điều trị ở nhà thì mua ở đâu ạ? Hay thuốc này hiện tại chưa bán trên thị trường?" Ngay dưới bài đăng đã có 1 chủ tài khoản Facebook quảng cáo thuốc Molnupiravir 400mg có sẵn ở quận Tân Phú, TP. HCM, đồng thời, lập tức, rất nhiều người bình luận để tìm mua loại thuốc này.

Cũng như thuốc Molnupiravir, thuốc Liên Hoa Thanh Ôn được chào bán trên mạng xã hội, trong đó, công khai trên website có tên muabanraovat.com. Website này quảng cáo thuốc Liên Hoa Thanh Ôn (Lianhua Qingwen Jiaonang) là sản phẩm thuốc y học cổ truyền Trung Quốc giúp hỗ trợ điều trị cúm mùa và nhiều chủng cúm đang lưu hành, cải thiện tình trạng viêm đường hô hấp và ngừa viêm phổi.

Để mua được loại thuốc này, người mua có thể liên hệ trực tiếp qua 1 trang web khác có tên daunong.shop. Cửa hàng này quảng cáo có thể xách tay trực tiếp hàng chính hãng là thuốc Liên Hoa Thanh Ôn về đến Việt Nam.

Có thể thấy, hiện nay các loại thuốc quảng cáo điều trị COVID-19 đang được rao bán tràn lan, công khai trên mạng, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân nếu mua về sử dụng cho bản thân và gia đình.

Theo Bộ Y tế, thuốc Molnupiravir được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng, bắt đầu từ 25/8 tại TP. HCM.

Thuốc Molnupiravir được dùng cho những bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ. Bệnh nhân sẽ được cán bộ y tế tư vấn, giải thích về chương trình. Sau khi đồng ý tự nguyện tham gia chương trình bằng văn bản, người bệnh sẽ được phát 1 túi thuốc home-based care và tài liệu hướng dẫn chi tiết. Đặc biệt, thuốc Molnupiravir được phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà.

Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc

Trước những thông tin chào bán, quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 tràn lan trên mạng, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Thuốc Molnupiravir, Liên Hoa Thanh Ôn,… đang được quảng cáo, rao bán tràn lan trên mạng xã hội, các trang thông tin điện tử là các thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành, được gắn mác hàng “xách tay” hoặc các thuốc đang trong thời gian thử nghiệm lâm sàng. Các loại thuốc này được rao bán với giá vài triệu đồng/hộp.

Trước tình trạng trên, quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh lưu hành thuốc điều trị COVID-19 nói chung và thuốc có dược chất Molnupiravir nói riêng, vì những hành vi này ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, điều trị bệnh.

Thực tế, việc mua, bán thuốc Molnupiravir, Liên Hoa Thanh Ôn,…đã xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, qua kênh thông tin của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Do đó, để để xử lý triệt để, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng như Ban chỉ đạo phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, cơ quan điều tra.

Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi cơ quan chức năng thông tin về hiện tượng vi phạm pháp luật nêu trên, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xác minh các trang điện tử đã đưa thông tin để xử lý vi phạm kịp thời.

Trước đó, Bộ Y tế có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán các thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc giả, các trường hợp quảng cáo thuốc không đúng, quảng cáo thuốc quá công dụng, tăng giá thuốc không hợp lý, đầu cơ, găm hàng đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc sai mục đích. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y tế tăng cường quản lý việc kinh doanh, quảng cáo điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế TP. HCM đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm đối với thông tin phản ánh việc Cục Quản lý thị trường TP. HCM phối hợp với lực lượng Công an TP. HCM phát hiện số lượng lớn thuốc Liên Hoa Thanh Ôn nhập lậu từ Trung Quốc sau khi kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM. Các loại thuốc này quảng cáo chữa được bệnh do COVID-19.

Cục Quản lý Dược cũng có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19, trong đó yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng cáo các thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thông tin, quảng cáo thuốc không đúng quy định, quảng cáo quá công dụng của thuốc; tăng giá thuốc bất bất hợp lý.

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định; chỉ đạo hệ thống các cơ quan giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với các thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19. Trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc, đặc biệt là các thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc; tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin, quảng cáo thuốc; thực hiện bình ổn giá các thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi; tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu.