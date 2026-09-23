Chuyển đổi số quốc gia: Vướng ở đâu, gỡ thế nào?

Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia” diễn ra sáng mai (24/9) sẽ tập trung nhận diện những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số và tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ từ góc nhìn cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia.

Sáng mai 24/9, tại Khách sạn Hòa Bình (Hà Nội), Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia”.

Tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng tới Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – VDA lần thứ 9 năm 2026, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2026, đồng thời hưởng ứng chiến dịch 100 ngày đêm gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số.

Theo đó, tọa đàm sẽ tập trung nhận diện những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số và tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ từ góc nhìn cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia.

Tham dự tọa đàm có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số và nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí.

Mở đầu là tham luận “Những điểm nghẽn đang cản trở chuyển đổi số quốc gia và giải pháp xử lý”, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) phân tích một loạt điểm nghẽn lớn và đề xuất một số giải pháp trọng tâm để tháo gỡ các điểm nghẽn.

Tiếp đó, từ góc nhìn của lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, quản lý và khai thác các hệ thống dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an trình bày tham luận về phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Ở góc nhìn địa phương, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai chuyển đổi số tại địa phương.

Sau phần tham luận, tọa đàm chuyển sang diễn đàn mở. Các đại biểu từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và giới chuyên gia sẽ thảo luận theo từng vòng đối thoại chuyên đề, tập trung vào các vấn đề then chốt như thể chế, dữ liệu, vai trò doanh nghiệp, ứng dụng AI và cách đo lường hiệu quả chuyển đổi số.

Ban Tổ chức cho biết toàn bộ ý kiến, kiến nghị tại tọa đàm sẽ được tổng hợp thành báo cáo khuyến nghị chính sách gửi các cơ quan chức năng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.