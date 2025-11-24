The Komorebi - Điểm đến của dòng vốn thông minh đầu tư vào phong cách sống

Trong bối cảnh nhiều kênh tài sản biến động theo chu kỳ, bất động sản phong cách sống vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ giá trị tạo ra từ trải nghiệm và cảm xúc.

Khu biệt thự phong cách Nhật The Komorebi tại Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) đang nổi bật trong xu thế này, nơi phong cách sống trở thành lợi thế cạnh tranh và yếu tố gia tăng giá trị dài hạn.

Dòng vốn thông minh tìm bến đỗ mới

“Tôi vừa nhận bàn giao 1 căn biệt thự tại The Komorebi và đang hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Với tôi, đó không chỉ là một tài sản mà là một phong cách sống, mà phong cách sống càng khác biệt càng đắt giá”, ông Vũ Quyết Thắng, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Nhận định của ông Thắng không đến từ cảm tính. Theo nghiên cứu từ Global Wellness Institute, thị trường bất động sản wellness đã đạt quy mô 584 tỷ USD trong năm 2024 và được dự báo sẽ chạm mốc 1.100 tỷ USD vào năm 2029, tức tăng gấp đôi chỉ sau 5 năm. Đây là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhờ sự trỗi dậy của tầng lớp khách thượng lưu đề cao chất lượng sống, trị liệu và tái tạo năng lượng.

Tại Việt Nam, làn sóng ấy được thể hiện rõ nét qua các sản phẩm tích hợp giữa kiến trúc độc bản và lối sống wellness, như khu biệt thự phong cách Nhật The Komorebi tại Vinhomes Royal Island.

Các nhà đầu tư The Komorebi có thể nhận nhà ngay để đưa vào khai thác

The Komorebi được kiến tạo bởi kiến trúc sư bậc thầy người Nhật Kengo Kuma. Toàn bộ khu biệt thự như một bản giao hưởng của lam gỗ, mái hiên, mặt đứng mềm mại, nơi ánh sáng và gió được dẫn dắt có chủ ý để tạo nên một không gian tĩnh tại, thuần khiết mà không đơn điệu.

Điểm khác biệt còn nằm ở tầm nhìn: mỗi căn biệt thự sở hữu 30-100m view biển mặn nhân tạo, một lợi thế hiếm trên thị trường. Sự giao hòa giữa vật liệu tự nhiên và cảnh quan nước giúp The Komorebi tạo nên giá trị dài hạn, ít biến động và khó thay thế. Đây chính là nền tảng giúp tài sản trở thành hàng hiếm trên thị trường cho thuê, đặc biệt với phân khúc khách tìm kiếm second home, wellness retreat hoặc kỳ nghỉ riêng tư cao cấp.

Nếu kiến trúc là chất liệu định vị, thì hệ tiện ích wellness chuẩn Nhật lại là “cỗ máy tạo dòng tiền” cho nhà đầu tư.

Ikigai Wellness Center là trái tim của dự án, nơi cư dân và du khách được tận hưởng trải nghiệm tắm khoáng Onsen 4 mùa, với nguồn khoáng nhập trực tiếp từ các suối nóng trứ danh của đất nước mặt trời mọc. Trung tâm còn tích hợp phòng xông hơi đá muối Himalaya, bể sục nóng lạnh, không gian thiền định, yoga và trà đạo, mang đến hành trình phục hồi sâu cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Theo khảo sát của nhiều đơn vị vận hành quốc tế, trong thị trường cho thuê nghỉ dưỡng cao cấp, wellness luôn đứng đầu danh sách các tiện ích có khả năng định giá phòng. Các homestay, villa tích hợp khoáng nóng thường có mức công suất phòng cao hơn 20-30% so với sản phẩm nghỉ dưỡng thông thường”, ông Thắng cho biết.

Biệt thự The Komorebi được thiết kế với nhiều khoảng mở, kết nối chặt chẽ cùng thiên nhiên

Nội khu The Komorebi được bao bọc bởi hai công viên quy mô lớn. Công viên Youth Garden với khoảng xanh rộng hơn 8.000m2 là dự án cảnh quan đầu tiên tại Việt Nam đủ điểm tiền chứng chỉ SITES - một trong những tiêu chuẩn cao nhất toàn cầu về phát triển không gian xanh bền vững. Trong khi đó, Ikigai Park rộng gần 2ha với hồ cá Koi, bể bơi nước mặn và đường dạo ven sông, tạo nên môi trường sinh thái trong lành.

“Với giới đầu tư cho thuê, công viên chất lượng cao không chỉ là tiện ích cộng thêm, mà là yếu tố nâng hẳn định vị tài sản, giúp tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách”, ông Thắng bổ sung.

Tài sản bản sắc thăng hoa cùng hạ tầng

The Komorebi không chỉ mạnh ở bản sắc, mà còn hưởng trọn xung lực từ hạ tầng bao quanh Vũ Yên - tâm điểm phát triển mới của Hải Phòng.

Mạng lưới cầu kết nối gồm cầu Vũ Yên 1, cầu Hoàng Gia, cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Nguyễn Trãi tạo trục di chuyển đa hướng, liên thông nhanh với trung tâm thành phố và sân bay Cát Bi. Trong tương lai, cầu Ngô Quyền sẽ mở lối trực tiếp vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, còn cầu Bạch Đằng, cầu Lại Xuân hiện hữu đã rút ngắn đáng kể hành trình đến Quảng Ninh.

Cùng với đó là tốc độ hoàn thiện thần tốc của Vinhomes Royal Island. Hàng loạt tiện ích như VinWonders, Vincom Mega Mall, bến du thuyền mới đi vào hoạt động, song song với các công trình đã hiện hữu trước đó đang tạo xung lực mạnh mẽ cho nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng.

Số liệu từ Sở Du lịch Hải Phòng cho thấy lượng khách 9 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 11,9 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm khách từ Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn nhờ quãng đường di chuyển chỉ gần 1 giờ đồng hồ. Đây là nền tảng cho mô hình kinh doanh homestay cao cấp, trị liệu wellness hoặc second home cho thuê theo tuần, tạo dòng tiền đều đặn.

Ikigai Wellness Center nằm trong khu The Komorebi thu hút dòng khách wellness từ khắp nơi đổ về

Đi cùng tiềm năng khai thác là lợi thế pháp lý vững chắc. Toàn bộ biệt thự tại The Komorebi đều được cấp quyền sở hữu lâu dài, giúp nhà đầu tư yên tâm nắm giữ và tích sản dài hạn.

Xu hướng lựa chọn bất động sản lifestyle đang ngày càng rõ nét. The Komorebi - dự án hội tụ bản sắc riêng, tiện ích đúng nhu cầu và hạ tầng nâng giá trị, đã vượt khỏi phạm vi của một chốn an cư để trở thành một tài sản vừa mang lại dòng tiền bền vững, vừa tích lũy giá trị cho thế hệ tiếp theo.